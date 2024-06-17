Глава «Аль-Хилаля» о переговорах с Месси в 2023-м: «Предложили 1,4 млрд евро, но он отказался, потому что семья хотела в Америку. Уважаем это, семья важнее денег»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами деньги Футбол

Президент «Аль-Хилаля» рассказал о переговорах с Лионелем Месси в 2023 году.

Прошлым летом аргентинец покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента. На тот момент сообщалось о переговорах Месси с «Барселоной», но в итоге он присоединился к «Интер Майами» из МЛС.

«Мы действительно связались с Месси по окончании его контракта в Париже. Мы предложили ему 1,4 миллиарда евро, но игрок отказался, потому что его семья хотела Америку.

Удивительно, что игрок смог отказаться от такое огромное предложения ради своей семьи. Ему удалось убедить свою семью, но все же он, не колеблясь, отказался. Мы уважаем это, потому что семья важнее денег», – рассказал Анмар Аль-Хайли NIBC.

90 комментариев
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Охренеть, 1,4 млрд евро...
+94
-6
+88
сейчас фанаты Мадрида объяснят, что это ложь, и что Месси жадный на денег человек не мог отказать такому предложению.
+93
-20
+73
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Нет, не ложь. Но Месси (наверняка по совету консультантов) решил, что переезд в США выгоднее в долгосрочной перспективе — можно свою команду в МЛС создать, как Бекхэм, или войти в состав акционеров уже имеющейся (тот же Майами). А через это дело можно войти в состав акционеров и в другие виды спорта (НФЛ, МЛБ, НБА), а это уже совсем другие деньги.
А ты думаешь он не мог потом развиться в Аравии после контракта чтоб заработать в перспективе больше тобой названных "совсем других денег"?
+50
-2
+48
Зачем вы это озвучили , у одного арабскакого скакуна возжа под хвост попадёт из за этого
+46
-10
+36
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Нет, не ложь. Но Месси (наверняка по совету консультантов) решил, что переезд в США выгоднее в долгосрочной перспективе — можно свою команду в МЛС создать, как Бекхэм, или войти в состав акционеров уже имеющейся (тот же Майами). А через это дело можно войти в состав акционеров и в другие виды спорта (НФЛ, МЛБ, НБА), а это уже совсем другие деньги.
ничего не мешало поднять 1,5 млрд в аравии и приехать сразу покупать клуб в сша) без всяких развитий. за 1,5 млрд можно клуб нхл купить
+27
-1
+26
😂😂😂😂🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ вот это цифры!!!! Мой смех вызван только суммой, к величию Месси это не имеет отношения
+26
-5
+21
Вы знаете человека который отказался от 1,5 ярда?
Я вот знаю одного, только сегодня его узнал.
Жить надо так чтоб, от таких денег отказываться... А если серьёзно 😭😭😭1,5 ярда ###
+24
-3
+21
И еще грех на душу за суицид португальского фрукта брать не хотел
+19
-1
+18
роналду и здесь проиграл
+18
-5
+13
Какой же Месси жадный… А вот наш Криш ради сборной готов отказаться даже от голов
+15
-3
+12
Ответ Николай Бойко
Охренеть, 1,4 млрд евро...
Всего лишь 133 млрд рублей:)
+12
-1
+11
Ответ Большой Сэми
сейчас фанаты Мадрида объяснят, что это ложь, и что Месси жадный на денег человек не мог отказать такому предложению.
Нет, не ложь.
Но Месси (наверняка по совету консультантов) решил, что переезд в США выгоднее в долгосрочной перспективе — можно свою команду в МЛС создать, как Бекхэм, или войти в состав акционеров уже имеющейся (тот же Майами). А через это дело можно войти в состав акционеров и в другие виды спорта (НФЛ, МЛБ, НБА), а это уже совсем другие деньги.
+33
-23
+10
Это предложение из СА и отказ Месси вообще должно быть занесено в книгу " рекордов Гиннеса "
+10
0
+10
Чтобы Роналду заработать 1,4 млрд в СА, нужно было 7 лет играть.
+9
0
+9
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Нет, не ложь. Но Месси (наверняка по совету консультантов) решил, что переезд в США выгоднее в долгосрочной перспективе — можно свою команду в МЛС создать, как Бекхэм, или войти в состав акционеров уже имеющейся (тот же Майами). А через это дело можно войти в состав акционеров и в другие виды спорта (НФЛ, МЛБ, НБА), а это уже совсем другие деньги.
Всё это можно было бы сделать и после Саудовской Аравии с 1,4 млрд на руках (плюс то, что заработал до этого).
+8
0
+8
1,4 млрд.$ с ума сойти можно
А кое-кто 🥴 всё с потрохами отдал за куда более скромные деньжищи :)
+8
0
+8
Лучший в истории футбола!:)🇦🇷🥇🤴
+19
-11
+8
Ответ Николай Бойко
Охренеть, 1,4 млрд евро...
Надо теперь Песьякову предложить !
+11
-4
+7
Ответ Royal Watcher
За сезон?!
года на 2-3 наверное
+8
-1
+7
Где этот реал в дУше?
Он же тут весь спортс ру исписал что никто ЧЕМПИОНУ МИРА МЕССИ, обладателю 8 ЗМ не предлагал таких денег, что все это выдумки СМИ?
+8
-1
+7
Ответ Arthur Flegenheimer
А почему же Месси не может простить долги своему любимому клубу? )
Потому что в отличие от Кришти это не "тайный контракт" и Месси его отработал.
+6
0
+6
Пустынный марокканский голеадор будет огорчён, его величество был оценён раз в семь дешевле ..
+7
-2
+5
А кринжу платят жалкие 200
+5
0
+5
А мадридисты ещё говорили что Месси жадный, да где ж он жадный? Он другим дал шанс поиграть в этой пустынной лиги.
+6
-2
+4
Ответ Милдронат Бромантанов
Пустынный марокканский голеадор будет огорчён, его величество был оценён раз в семь дешевле ..
Не только он огорчён но особенно его фанбаза,убеждающая всех здесь об алчности арга10.
+3
0
+3
Роналду, прочитав заметку на спортсе, достал калькулятор и логарифмометр величия
+3
0
+3
Достигнув для себя определенного заработка, которого тебе хватает для комфортной жизни начинаешь понимать, что счастье не в деньгах:) Только люди с нищебродским менталитетом как роналду будут деньгами восполнять свое несчастье, это и того же суда с Ювентусом касается где он за 10 млн готов удавиться:))
+6
-3
+3
Ответ Domian
Где этот реал в дУше? Он же тут весь спортс ру исписал что никто ЧЕМПИОНУ МИРА МЕССИ, обладателю 8 ЗМ не предлагал таких денег, что все это выдумки СМИ?
Как ни странно, многие, у кого в подписках есть Реал, любят распространять дезинфу
+4
-1
+3
я бы тоже отказался....главное чтобы жена не узнала
+3
0
+3
Ответ rigobersong
Лучший в истории футбола!:)🇦🇷🥇🤴
Ты видел 🤡 Реала в дУше?
Куда оно делось?
Оно же писало что все это выдумки сми?)
+5
-2
+3
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