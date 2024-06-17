Глава «Аль-Хилаля» о переговорах с Месси в 2023-м: «Предложили 1,4 млрд евро, но он отказался, потому что семья хотела в Америку. Уважаем это, семья важнее денег»

Президент «Аль-Хилаля» рассказал о переговорах с Лионелем Месси в 2023 году.

Прошлым летом аргентинец покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента. На тот момент сообщалось о переговорах Месси с «Барселоной», но в итоге он присоединился к «Интер Майами» из МЛС.

«Мы действительно связались с Месси по окончании его контракта в Париже. Мы предложили ему 1,4 миллиарда евро, но игрок отказался, потому что его семья хотела Америку.

Удивительно, что игрок смог отказаться от такое огромное предложения ради своей семьи. Ему удалось убедить свою семью, но все же он, не колеблясь, отказался. Мы уважаем это, потому что семья важнее денег», – рассказал Анмар Аль-Хайли NIBC.