Глава «Аль-Хилаля» о переговорах с Месси в 2023-м: «Предложили 1,4 млрд евро, но он отказался, потому что семья хотела в Америку. Уважаем это, семья важнее денег»
Президент «Аль-Хилаля» рассказал о переговорах с Лионелем Месси в 2023 году.
Прошлым летом аргентинец покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента. На тот момент сообщалось о переговорах Месси с «Барселоной», но в итоге он присоединился к «Интер Майами» из МЛС.
«Мы действительно связались с Месси по окончании его контракта в Париже. Мы предложили ему 1,4 миллиарда евро, но игрок отказался, потому что его семья хотела Америку.
Удивительно, что игрок смог отказаться от такое огромное предложения ради своей семьи. Ему удалось убедить свою семью, но все же он, не колеблясь, отказался. Мы уважаем это, потому что семья важнее денег», – рассказал Анмар Аль-Хайли NIBC.
Я вот знаю одного, только сегодня его узнал.
Жить надо так чтоб, от таких денег отказываться... А если серьёзно 😭😭😭1,5 ярда ###
Но Месси (наверняка по совету консультантов) решил, что переезд в США выгоднее в долгосрочной перспективе — можно свою команду в МЛС создать, как Бекхэм, или войти в состав акционеров уже имеющейся (тот же Майами). А через это дело можно войти в состав акционеров и в другие виды спорта (НФЛ, МЛБ, НБА), а это уже совсем другие деньги.
А кое-кто 🥴 всё с потрохами отдал за куда более скромные деньжищи :)
Он же тут весь спортс ру исписал что никто ЧЕМПИОНУ МИРА МЕССИ, обладателю 8 ЗМ не предлагал таких денег, что все это выдумки СМИ?
Куда оно делось?
Оно же писало что все это выдумки сми?)