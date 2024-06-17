«Мбаппе даже в плохой форме может покарать любого». Прогноз Палагина на матч Австрия – Франция

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Автор Спортса Слава Палагин сделал прогноз на матч Австрия – Франция в первом туре Евро-2024.

«Килиан пропустил много игр за «ПСЖ» в концовке и болел на неделе, но даже в плохой форме может покарать любого. Тем более речь про Австрию Рангника. Ей Мбаппе дважды забивал в Лиге наций – опыт имеется.

Стиль Австрии ему тоже подходит: Рангник выстроил прессинг-футбол с максимально высокой линией обороны. Пространство для фирменных рывков у Мбаппе точно будет, моменты – почти наверняка. Голы – лишь вопрос реализации. Верю, что она не подведет (1.90)», – считает Палагин.

Игра пройдет 17 июня, начало – в 22:00 мск.

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2 комментария
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С чего у меня в ленте эти ставки появились? Почему я должен читать кто на что поставил? Одно дело рекламный ролик, но продвигать это как новости- скотство
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Где материал на главной - " Мбаппе играет как клуб"
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