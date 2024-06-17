Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026 (Relevo)

Криштиану Роналду намерен сыграть на ЧМ-2026.

39-летний нападающий сборной намерен продолжать выступления на высоком уровне и претендует на участие на следующем чемпионате мира, сообщает Relevo.

Турнир в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике.

на данный момент готовится к игре за португальскую команду на .

В этом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 11 передач в 31 матче за « » в чемпионате Саудовской Аравии.