Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026 (Relevo)
Криштиану Роналду намерен сыграть на ЧМ-2026.
39-летний нападающий сборной Португалии намерен продолжать выступления на высоком уровне и претендует на участие на следующем чемпионате мира, сообщает Relevo.
Турнир в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике.
Криштиану Роналду на данный момент готовится к игре за португальскую команду на Евро-2024.
В этом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 11 передач в 31 матче за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии.
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Сиииии
Когда и в защиту успевал и обыгрывал на раз-два?
Ты этот матч смотрел?
Противоположные понятия, даже физиологически.
И тут вызов Роналду это чисто игра ва-банк от Мартинеса даже на этом Евро. Если они выиграют Евро, то им это всё простят, а если вылетят без медалей с таким составом, то переобувочная экспертов спортс произойдёт моментально. И как тут все восхищались после матча с Ирландией вся эта братва начнёт его обсирать с такой же силой. Хотя обсирать надо будет Мартинеса
Если Португалия с ним не выиграет ЧМ-2026, будет ли он защищать её цвета на ЧМ-2030?
- А кто его поддерживает?
- Никто, он пока сам ходит.