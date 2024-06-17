Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026 (Relevo)

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2026 Футбол

Криштиану Роналду намерен сыграть на ЧМ-2026.

39-летний нападающий сборной Португалии намерен продолжать выступления на высоком уровне и претендует на участие на следующем чемпионате мира, сообщает Relevo.

Турнир в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике.

Криштиану Роналду на данный момент готовится к игре за португальскую команду на Евро-2024.

В этом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 11 передач в 31 матче за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии.

151 комментарий
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Взял сборную в заложники)
+212
-21
+191
Ответ Вадим Сидоров
Взял сборную в заложники)
А они и не против - Стокгольмский синдром
+80
-14
+66
Звучит как угроза.
+66
-8
+58
База. Не совсем понял восторженные отзывы после товарищеской игры, всё что я увидел очень плохую готовность и скорость рывка - пенсионера из пустыни, буду рад ошибиться, но даже на этом Евро приезд Роналду в сборную = погоня за мусорной статистикой.
+76
-32
+44
Ответ elkipalki
Роналду в отборе к Евро 10 голов забил. Или это другое?)
Да, не повезло грозным Лихтенштейнам и Люксембургам
+53
-14
+39
Ответ Вадим Сидоров
Взял сборную в заложники)
Это не я заперт с Вами, это вы заперты со мной
+44
-6
+38
Дорогие Бруну, Диаш, Бернарду, Канселу, Далот, Феликс, Жота, Рамуш, Леау, Пальинья, Геррейру, Невеш и Кошта...

Примите наши соболезнования
+43
-8
+35
Ответ vtsch4svws
Да, не повезло грозным Лихтенштейнам и Люксембургам
Идеальный вариант - в полуфинале Лихтенштейн, в финале Люксембург
+28
-3
+25
Фаны Роналду должны благодарить Месси: "После его победы на ЧМ 2022 Роналду не закончит пока не выиграет мундиаль")
+32
-9
+23
Ответ TheCreator
База. Не совсем понял восторженные отзывы после товарищеской игры, всё что я увидел очень плохую готовность и скорость рывка - пенсионера из пустыни, буду рад ошибиться, но даже на этом Евро приезд Роналду в сборную = погоня за мусорной статистикой.
Роналду в отборе к Евро 10 голов забил. Или это другое?)
+52
-33
+19
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
Реализует все 5 против лихтенштейна и испарится
Сиииии
+25
-6
+19
Пока не угробит это шикарное поколение португальцев, оставив их без медалей ЧМ, в угоду своих рекордов, не успокоится.
+24
-9
+15
ну тронулся человек умом после триумфа аргентины в катаре , жалко его , он и в 2030 поедет , тут единственный варик всем топ футбикам португалии устроить бойкот на вызовы в сборную пока поехавшего деда не уберут
+20
-6
+14
Вот что гол грозной Ирландии сделал, теперь пенальтист поверил в себя😀
+14
-5
+9
Очень бы хотел , чтобы Месси тоже сыграл , в финале Португалия-Аргентина , Месси делает хет-трик в финале , пешком !
+22
-15
+7
Ответ TheCreator
База. Не совсем понял восторженные отзывы после товарищеской игры, всё что я увидел очень плохую готовность и скорость рывка - пенсионера из пустыни, буду рад ошибиться, но даже на этом Евро приезд Роналду в сборную = погоня за мусорной статистикой.
Свой космический рывок Роналду потерял году так в 2015. Как завершитель все ещё топ, хотя моменты много портит, те кто смотрит матчи Насра знают о чем говорю. Там моментов на хет-трик в каждом матче.
+16
-10
+6
Роналду : я хочу сыграть на Чемпионате Мира 2026 ! ведь в 45 баба ягодка опять ! ))
+8
-3
+5
Ответ elkipalki
Даже так это будет более достойно, чем получить в подарок ЧМ от шейхов за счет кучи левых пенальти.
Почему шейхи решили подарить чм именно Аргентине а не Франции клубом в которой они владеют ?)) либо ты логически ответишь на это либо ты не мужчина
+6
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+5
Ответ TheCreator
База. Не совсем понял восторженные отзывы после товарищеской игры, всё что я увидел очень плохую готовность и скорость рывка - пенсионера из пустыни, буду рад ошибиться, но даже на этом Евро приезд Роналду в сборную = погоня за мусорной статистикой.
Это когда он дубль положил Ирландии?
Когда и в защиту успевал и обыгрывал на раз-два?
Ты этот матч смотрел?
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Рональду и альфа-самец?
Противоположные понятия, даже физиологически.
+9
-4
+5
Ответ KING_OF_RUSSIA
Комментарий скрыт
Вместо тактики с молодыми и скоростными игроками атаки они ставят игру вокруг 39-летнего форварда, а Леау или Жота будут на скамейке сидеть. И он в силу возраста, а не из-за таланта уже неспособен играть на прежнем уровне. И даже если местами он может забить в девятку или даже через себя (чего не может тот же Рамуш), то на протяжении 90 минут он очевидно проседает по большинству показателей.
И тут вызов Роналду это чисто игра ва-банк от Мартинеса даже на этом Евро. Если они выиграют Евро, то им это всё простят, а если вылетят без медалей с таким составом, то переобувочная экспертов спортс произойдёт моментально. И как тут все восхищались после матча с Ирландией вся эта братва начнёт его обсирать с такой же силой. Хотя обсирать надо будет Мартинеса
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Это понятно. Вопрос в другом.
Если Португалия с ним не выиграет ЧМ-2026, будет ли он защищать её цвета на ЧМ-2030?
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погоня за мусорными рекордами
+10
-6
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Это маразм уже , похлеще чем у байдена
+9
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Ответ dem
Это когда он дубль положил Ирландии? Когда и в защиту успевал и обыгрывал на раз-два? Ты этот матч смотрел?
ну Ирландия при всем к ней уважении да еще и в товарнике явно не показатель, как и не показатель слабости
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0
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Ответ МОНТЁР ТуПи
А зачем уходить, если есть результаты, голы, и особенно мотивация! Он даже в верблюжьей лиге в почти 40 лучший бомбардир! Если бы он там слабый результат показывал - тогда на пенсию! А так если бы в Реал на замену как Хоселу бы перешёл 10ку бы забивал, хоть замыкая, хоть с пенальти
И Реал бы ничего не выиграл, как минимум ЛЧ)
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Введут новые правила в футбольной экипировке- разрешат играть со скандинавскими палками)
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казалось бы, что после переезда в Саудовскую Аравию было понятно что ЕВРО-24 его последний турнир за сборную, но видимо КриРо не знает что такое уйти вовремя
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Ответ Overkiller
Для вас как будто это новость. Он всю карьеру это не скрывал. Но называть их мусорными это всё равно глупость.
поехать на ЧМ якорем чтобы получить мусорное время это как называется?
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- Слыхал, Роналду намерен сыграть на ЧМ-2026.
- А кто его поддерживает?
- Никто, он пока сам ходит.
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