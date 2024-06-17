«Севилья» объявила об уходе Рамоса. Защитник сыграл 37 матчей за команду в прошлом сезоне

Теги Севилья Серхио Рамос Ла Лига трансферы Футбол

Серхио Рамос покинул «Севилью».

Клуб из Андалусии сообщил, что 38-летний защитник не продолжит выступления за «Севилью» в следующем сезоне.

«Севилья» хотела бы поблагодарить Серхио Рамоса за приверженность, лидерство и максимальную преданность делу, проявленные в этом сезоне, и пожелать ему удачи в его следующем профессиональном вызове», – говорится в заявлении команды.

В прошедшем сезоне Рамос провел 28 матчей в Ла Лиге и забил три мяча.

В общей сложности во всех турнирах испанец сыграл 37 игр, забив 7 голов.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

53 комментария
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Эта Легендарная связка должна воссоединиться. Ждём Серёгу в Майами
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И вот стоило вообще с Пересом из-за контракта кусаться? В итоге смазал концовку карьеры Серёга. Мог бы как Лука спокойно переподписывать контракт, показывая делом, а не словами преданность Реалу и пользы бы мог сколько принести.
В итоге выиграл разве что по деньгам, а Реал так и вовсе не заметил потери бойца.
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в Челси вместо Тьяго Силвы?(
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+18
В СА или МЛС почти наверняка. Пенсия в десятки миллионов долларов
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+14
Ответ Sergio Mendez
Если бы к CR7 в команду, было бы шикарно 🔥
Думаю, что он выберет МЛС. Он уже в США по крайне мере во всю находится. Недавно был на финале НБА.
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Ответ войд
Куда теперь перейдёт лучший цз в истории футбола? 🤔
а Кутепов ?
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Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий скрыт
Он будет частью шоу !
Кому интересны результаты ?
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Пора к Месси лучшему игроку в истории футбола, как сказал сам Рамос:)
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+4
Забил на уровне рядового форварда подающего надежды
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+4
Легенда футбола
+6
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Ответ Cruel Snake
В СА или МЛС почти наверняка. Пенсия в десятки миллионов долларов
Если бы к CR7 в команду, было бы шикарно 🔥
+7
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Извините) А легендой Севильи когда он стал? один первый сезон в юности и сразу в Реал ушел и вот второй под конец карьеры)
Просто слово легенда стало модным. Куда ни плюнь, везде легенды.
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Ответ Sevillafan
а ничего что он воспитанник Севильи , прошел через всю ее систему с детства
Ну хз, все воспитанники клубов проведшие 39 матчей за команду( если не считать этот сезон на закате карьеры) уже легенды? Он в ПСЖ даже больше времени провел. Тогда и Месси легенда Ньюэллс Олд Бойз получается. Ну если так, то всё норм) я ж не со зла)
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Пустыня 🏜 или рай в Майами? вот в чем вопрос.
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Ответ Made-in-Russia
Думаю, что он выберет МЛС. Он уже в США по крайне мере во всю находится. Недавно был на финале НБА.
Интер майами
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Ответ Булат Кошкимбаев
А кусался ли? Или Перес просто решил слить очередную легенду?
Кусался, конечно. И про контракт вроде открыто говорил. И инсайды были о том, что они при всей команде орали друг на друга.
Рамос в отличие от Модрича с годами, старея не терял аппетита к жирным контрактам. А когда понял, что шантаж не прокатывает дал заднюю, но дедушка Фло уже сам на принцип пошёл и до свидания.
Для меня в таких моментах пример - Модрич. Мужик тихо и мирно каждый год переподписывает контракт и играет. Сейчас в силу возраста и конкуренции уже меньше, конечно, но всё равно пользу приносит. И по мне так Модрич фигура не сильно меньше для Реала, чем Рамос, а может и побольше.
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В Даллас, в НБА. Был на 4-м матче финала в майке Дончича)
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в милан!)
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Легенда мирового футбола, Реала, Севильи и сборной Испании. Выдающийся защитник атакующего плана. Уникальный человек, лидер на поле и за его пределами. Брутальный и суровый мужик. Таких сейчас мало.
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Ответ Rus As
Пустыня 🏜 или рай в Майами? вот в чем вопрос.
Рай?😂
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Ответ Dexter Morgan
Легенда мирового футбола, Реала, Севильи и сборной Испании. Выдающийся защитник атакующего плана. Уникальный человек, лидер на поле и за его пределами. Брутальный и суровый мужик. Таких сейчас мало.
Знатный костолом. В игре способен на любую пакость - типа удары исподтишка, удары сзади по ногам. Всегда этим славился.
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Ответ Dexter Morgan
Легенда мирового футбола, Реала, Севильи и сборной Испании. Выдающийся защитник атакующего плана. Уникальный человек, лидер на поле и за его пределами. Брутальный и суровый мужик. Таких сейчас мало.
ему до суровости далеко, особенно когда вспоминаешь его катания по полю от прикосновений)))) харизматичный?- да ))
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Ответ Рашпель793
И вот стоило вообще с Пересом из-за контракта кусаться? В итоге смазал концовку карьеры Серёга. Мог бы как Лука спокойно переподписывать контракт, показывая делом, а не словами преданность Реалу и пользы бы мог сколько принести. В итоге выиграл разве что по деньгам, а Реал так и вовсе не заметил потери бойца.
Стоило наверное, Рамосу всяко виднее. Уж очень много давал ПСЖ.
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Ответ Dexter Morgan
Легенда мирового футбола, Реала, Севильи и сборной Испании. Выдающийся защитник атакующего плана. Уникальный человек, лидер на поле и за его пределами. Брутальный и суровый мужик. Таких сейчас мало.
Извините) А легендой Севильи когда он стал? один первый сезон в юности и сразу в Реал ушел и вот второй под конец карьеры)
+2
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0
Ответ Рашпель793
И вот стоило вообще с Пересом из-за контракта кусаться? В итоге смазал концовку карьеры Серёга. Мог бы как Лука спокойно переподписывать контракт, показывая делом, а не словами преданность Реалу и пользы бы мог сколько принести. В итоге выиграл разве что по деньгам, а Реал так и вовсе не заметил потери бойца.
Судя по твоему сообщению, все в плюсе: игрок на закате карьеры с деньгами, клуб с трофеями - значит стоило)
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Ответ Dooomer
К Месси в команду перейдет
ему как раз нужен защитник
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Ответ Sergio Mendez
Если бы к CR7 в команду, было бы шикарно 🔥
К Месси в команду перейдет
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Ответ Made-in-Russia
Думаю, что он выберет МЛС. Он уже в США по крайне мере во всю находится. Недавно был на финале НБА.
Он может позволить себе летать куда угодно каждую неделю всей семьёй включая пробабушек.
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Ответ Убийца моментов
Кутепов уже не тот...
ну точно не хуже Серхио
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Куда теперь, Серхио?
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