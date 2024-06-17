«Севилья» объявила об уходе Рамоса. Защитник сыграл 37 матчей за команду в прошлом сезоне
Серхио Рамос покинул «Севилью».
Клуб из Андалусии сообщил, что 38-летний защитник не продолжит выступления за «Севилью» в следующем сезоне.
«Севилья» хотела бы поблагодарить Серхио Рамоса за приверженность, лидерство и максимальную преданность делу, проявленные в этом сезоне, и пожелать ему удачи в его следующем профессиональном вызове», – говорится в заявлении команды.
В прошедшем сезоне Рамос провел 28 матчей в Ла Лиге и забил три мяча.
В общей сложности во всех турнирах испанец сыграл 37 игр, забив 7 голов.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
В итоге выиграл разве что по деньгам, а Реал так и вовсе не заметил потери бойца.
Кому интересны результаты ?
Рамос в отличие от Модрича с годами, старея не терял аппетита к жирным контрактам. А когда понял, что шантаж не прокатывает дал заднюю, но дедушка Фло уже сам на принцип пошёл и до свидания.
Для меня в таких моментах пример - Модрич. Мужик тихо и мирно каждый год переподписывает контракт и играет. Сейчас в силу возраста и конкуренции уже меньше, конечно, но всё равно пользу приносит. И по мне так Модрич фигура не сильно меньше для Реала, чем Рамос, а может и побольше.