«Севилья» объявила об уходе Рамоса. Защитник сыграл 37 матчей за команду в прошлом сезоне

Серхио Рамос покинул «Севилью».

Клуб из Андалусии сообщил, что 38-летний защитник не продолжит выступления за «Севилью» в следующем сезоне.

« » хотела бы поблагодарить за приверженность, лидерство и максимальную преданность делу, проявленные в этом сезоне, и пожелать ему удачи в его следующем профессиональном вызове», – говорится в заявлении команды.

В прошедшем сезоне Рамос провел 28 матчей в и забил три мяча.

В общей сложности во всех турнирах испанец сыграл 37 игр, забив 7 голов.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.