Фанаты «Лацио» опубликовали заявление против президента Лотито. Они призвали не покупать продукцию у клуба и не подписываться на трансляции

Тифози «Лацио» опубликовали заявление против президента клуба Клаудио Лотито.

Ультрас Curva Nord заявили о намерении продолжить протест против его работы, в ходе которого в пятницу, 14 июня, на улицы вышли более 15 000 человек.

Фанаты заверили, что продолжат посещать домашний стадион: «Пустой стадион – это именно то, на что надеется господин Лотито в своем стремлении подавить голоса инакомыслия, чтобы не было никого, кто выступал бы против него. Вот чего он хочет». Они также установили, что отказ от посещения стадиона не несет руководству никакого экономического ущерба, так как может быть компенсирован за счет продажи игроков.

Вместе с тем тифози призвали не покупать официальную продукцию клуба, что лишит его чистых доходов и возможности покрыть расходы на управление магазинами и материалы, а также создаст напряженные отношения с партнерами.

Также они выступили против подписки на трансляции, которые принесли «Лацио» годовой доход в 70 млн евро: «Отсутствие подписки приведет к утрате привлекательности клуба для спонсоров и тех, кто продает рекламу. Мы советуем всем болельщикам, которые не могут прийти на стадион или поехать на выезд, использовать меньше подключенных устройств, смотря матчи в ресторанах, пабах или других местах».

Кроме того, болельщики выразили недовольство по поводу того, что официальных магазинов «Лацио» нет на самых известных торговых улицах в центре Рима, а на территории города отсутствуют клубные поля. По их мнению, тот факт, что все площадки в городе принадлежат «Роме» или другим местным клубам, оказывает негативное влияние на воспитание детей с точки зрения будущих активов и идентичности клуба.

Фанаты «Лацио» против отставки Тудора и назначения Барони из «Вероны»: «Мы устали от диктатуры и не заслуживаем такого руководства. Готовьтесь к самой крупной акции протеста в спорте, которую видел Рим»