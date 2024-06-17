Песьяков про «миллиарды от «Зенита»: «Сразу стали писать из «Ростова»: «Серый, давай аккуратнее». Когда встречу Безрукова, скажу: «Брат, вот теперь я тебя понимаю!»

Сергей Песьяков ответил на вопрос о реакции общественности на шутку про «Зенит».

Голкипер, выступавший за «Ростов», отбил мяч в свои ворота после удара Артура в матче против «Зенита» (1:2) в матче 30-го тура Мир , за счет чего петербуржцы стали чемпионами.

– Вы недавно зажгли, сказали в интервью: «С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам перевел « ». Как вам реакция общественности?

– После того как поднялась шумиха, мне сразу стали писать друзья из «Ростова», из других клубов и даже тренеры: «Серый, давай аккуратнее с такими шутками».

Но это же не мои слова. Я процитировал фразу из комментариев, которые мне прилетают. Я редко их читаю, но этот мне запомнился.

– за похожую шутку дали условный бан на 3 месяца и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

– Мы с Русланом, кстати, знакомы.

Когда его встречу, скажу: «Брат, вот теперь я тебя понимаю!» Как по мне, у него была абсолютно безобидная шутка.

– Комментарий про «миллиарды от «Зенита» вас разозлил?

– Скорее рассмешил.

Кстати, в Питере у меня есть недвижимость – квартира. Но всего одна! И ту купили два года назад, – сказал бывший вратарь « » Сергей Песьяков, перешедший в « ».