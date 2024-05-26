«Барселона» проведет последний матч под руководством Хави. «Севилья» проиграла каталонцам 2-й тайм в 4 последних очных встречах

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«Барселона» сыграет в гостях с «Севильей» в заключительном туре Ла Лиги.

Хави проведет последний матч у руля «Барсы». Шансы каталонцев на выигрыш оцениваются за 1.85. Победа «Севильи» идет за 4.10, ничья – за 4.20.

Андалусийцы проиграли «Барселоне» 2-й тайм в 4 последних очных встречах. Победа каталонцев во 2-й 45-минутке котируется за 2.12.

Матч пройдет 26 мая и начнется в 22:00 мск.

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7 комментариев
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В принципе- фиолетово с каким счетом Барса выиграет у Севильи - но победа будет по-любому - подарок игроков для Хави:))
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Ямал самый молодой игрок сменивший тренера😁
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Этот матч матчем и пройдёт, посмотрим смогут Чави красиво проводить или опять обкукаются. Но вот, два дня наблюдаю, кроме одной мелкой заметки, ничего не было написано о прекраснейше команде с великолепным результатом. Разве наши девочки не заслуживают больше внимания? Разве нечего о них писать???? как всякую чушь публиковать, так пожалуйста да????
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Ответ войд
Рамос сегодня закинет двушку своей игрушке)
Или будет вопить, чтоб не дали забить им 5?!
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