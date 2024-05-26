«Барселона» проведет последний матч под руководством Хави. «Севилья» проиграла каталонцам 2-й тайм в 4 последних очных встречах

«Барселона» сыграет в гостях с «Севильей» в заключительном туре Ла Лиги.

Хави проведет последний матч у руля «Барсы». Шансы каталонцев на выигрыш оцениваются за 1.85. Победа «Севильи» идет за 4.10, ничья – за 4.20.

Андалусийцы проиграли «Барселоне» 2-й тайм в 4 последних очных встречах. Победа каталонцев во 2-й 45-минутке котируется за 2.12.

Матч пройдет 26 мая и начнется в 22:00 мск.