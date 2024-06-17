«Лукаку оформит заявку на приз лучшему бомбардиру». Гол Ромелу – прогноз Дорского на матч Бельгии и Словакии

Автор Спортса Александр Дорский сделал прогноз на игру первого тура Евро-2024 между Бельгией и Словакией.

«Бельгия уже далеко не такая статусная как во второй половине 2010-х, но, кажется, все же способная пошуметь после начавшейся перестройки.

Она не касается главных игроков атаки – там по-прежнему де Брюйне и Лукаку. В отборочном турнире Ромелу забил больше всех – сумасшедшие 14 голов. Полторы недели назад Лукаку снова отличился за сборную, пускай в матче с Люксембургом (4:0, дубль).

Думаю, на этот раз Бельгия не испытает проблем в группе, а Лукаку оформит серьезную заявку на приз лучшему бомбардиру Евро. Начало – в матче со Словакией, так что ставлю на гол Ромелу», – рассказал Дорский.

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