Анри о выборах во Франции: «Я против всего, что разделяет. Могу процитировать Тюрама, Дембеле, Мбаппе, согласен с тем, что они сказали. Голосование может остановить крайности»
Тьерри Анри поддержал игроков сборной Франции в их политических высказываниях.
На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.
«Хочу сказать, что я разделяю все, что было сказано по теме, которую вы хорошо знаете, если уж речь идет о политике.
Я согласен с тем, что было сказано игроками и тренером. Я могу процитировать Маркуса Тюрама, Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе, тренера.
Что может остановить крайности, так это голосование... Идите, голосуйте! Лично я против всего, что разделяет», – сказал главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри.
Маркус Тюрам о победе партии Ле Пен на выборах в Европарламент: «Ситуация печальная, очень серьезная. Нужно бороться, чтобы «Национальное объединение» не прошло»
Мбаппе о партии Ле Пен, выигравшей выборы в Европарламент: «Я против крайностей и раскола и за идеи, объединяющие людей. Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять»
Дембеле о французской политике: «Тревожный звоночек прозвучал, каждый второй француз не голосовал. На парламентских выборах проголосовать нужно всем»
Сборная Франции кипит из-за ультраправой партии: Мбаппе зовет на выборы, Тюрам – против Ле Пен
Это же фашизм , если они не антиглобалисты !
А то я не могу определиться, за кого голосовать на французских выборах.
Теперь французы больше говорят о политике, чем о футболе.
– Лично я против всего, что может способствовать победе игрока «МЮ», – заявил в интервью бывший капитан лондонского "Арсенала", главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри.
Мне нет дела до их политики,но как-то несуразно все выглядит для меня,который прочитал почти все произведения Дюма
Их слова нужно высекать в камне!
Монтескьё и Ларошфуко курят в сторонке.