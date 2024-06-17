Анри о выборах во Франции: «Я против всего, что разделяет. Могу процитировать Тюрама, Дембеле, Мбаппе, согласен с тем, что они сказали. Голосование может остановить крайности»

Теги Тьерри Анри Сборная Франции по футболу Евро-2024 Политика Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Усман Дембеле Футбол

Тьерри Анри поддержал игроков сборной Франции в их политических высказываниях.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

«Хочу сказать, что я разделяю все, что было сказано по теме, которую вы хорошо знаете, если уж речь идет о политике.

Я согласен с тем, что было сказано игроками и тренером. Я могу процитировать Маркуса Тюрама, Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе, тренера.

Что может остановить крайности, так это голосование... Идите, голосуйте! Лично я против всего, что разделяет», – сказал главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри.

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95 комментариев
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А белых французов можно процитировать?
+198
-12
+186
Вот будет ржака, если после их призывов всем идти голосовать партия Ле Пен ещё больше голосов наберёт🤣 чем тогда будут крыть?)
+107
-9
+98
Макрон решил всех недалеких спортсменов использовать ?
+72
-8
+64
Ответ Товарищ Бразаускас
А белых французов можно процитировать?
Они боятся
+48
-3
+45
Что ещё можно сказать про таких обьединяторов: ну так объединитесь уже с 80% населения страны, коренными французами. Хватит отьединяться от них в своих стремлениях превратить страну в гетто.
+44
-3
+41
Ответ Товарищ Бразаускас
А белых французов можно процитировать?
Нельзя !
Это же фашизм , если они не антиглобалисты !
+34
-6
+28
Это демократический выбор народа Франции, он как раз людей объединяет. А вот что людей разъединяет, это тот левый ужас, за который призывают голосовать некоторые не коренные жители Франции.
+27
-3
+24
Продолжайте.
А то я не могу определиться, за кого голосовать на французских выборах.
+22
-1
+21
Ответ Товарищ Бразаускас
А белых французов можно процитировать?
А белых, судя по всему, никто и не спрашивал. Невыгодно их спрашивать.
+21
-1
+20
Верю Анри. Настоящий джентльмен не будет врать,. Да и рукой он не играл в матче с Ирландией, он же говорил, что руки нет. Да и земля на самом деле плоская, так плоскоземельщики утверждают...
+19
-1
+18
Судя по всему, у Ле Пен очень солидные шансы на победу, раз так левачье французское задёргалась.
+17
-1
+16
Голосуй или проиграешь!
+15
-2
+13
Ответ СУРОК
Голосуй или проиграешь!
да да нет да
+12
0
+12
Разделять нельзя, но преступления во Франции в основном совершают алжирцы, либо темные ребята
+9
0
+9
Любые выборы - и есть разделение)
+11
-4
+7
он против разделения, но призывает к выбору в пользу конкретных людей, партий и т. д.... это не разделение? если бы просто призывал к голосованию - это нормально. но, когда указывает за кого конкретно голосовать - не разделение, да? 🤨)) разве это чем-то отличается от российских агитаторов "Единой России"? да абсолютно ничем!!! а нам тут кричат, что там всё иначе, там демократия 🤣🤣🤣
+6
0
+6
Чернокожие футболисты боятся, что к власти приедет трезвомыслящее правительство правых и начнет принимать разумные меры вроде высылки на историческую родину преступников и лиц без определенных занятий, а семьи мигрантов снимут с довольствия и придется их родственникам искать работу или уезжать в свои Камеруны и Алжиры.
+6
0
+6
Немцы приехали на ЧМ заниматься политикой - так с закрытыми ртами и уехали.
Теперь французы больше говорят о политике, чем о футболе.
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Ну Генри никогда умом не отличался
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Ответ OldRedWhite
Только монархия !
Вся власть учредительному собранию!
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0
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Ответ Oleg Kolesnikov
Это демократический выбор народа Франции, он как раз людей объединяет. А вот что людей разъединяет, это тот левый ужас, за который призывают голосовать некоторые не коренные жители Франции.
Тут с вами согласен. Не хотелось бы повторения событий из ХХ века. Ведь на всякое действие, обязательно найдётся противодействие, а действие в данном случае, это левые радикалы.
+4
0
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Сочувствую всем юзерам спортса с французскими паспортами. Аж сердце кровью обливается читая комменты ваши страдания. Бросайте эту Францию приезжайте к нам в Узбекистан.
+5
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+3
Хорошо что пошла такая движуха. Возможно последний щанс французам отстоять свою страну и свои права. После таких выступлений даже аполитичные люди вовлекутся. В своё время Энди Маррей на вопрос о рефнрендуме о независимости Шотландии сказал так, да вроде нормально живём, не надо ничего менять. Но ближе к голосованию, когда слышал подобное нытье, заявил, давайте сделаем это! Все вместе!
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Почему возмущаются исключительно негры?🤔
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«Эрик Кантона намерен баллотироваться в президенты Франции. Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции по футболу Эрик Кантона ищет поддержки для выдвижения кандидатом в президенты Франции, сообщает газета «Liberation».
– Лично я против всего, что может способствовать победе игрока «МЮ», – заявил в интервью бывший капитан лондонского "Арсенала", главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри.
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Все истинные этнические французы высказались.
Мне нет дела до их политики,но как-то несуразно все выглядит для меня,который прочитал почти все произведения Дюма
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Ну таких классиков как Тюрам,Мбаппе и Дембеле нужно не просто цитировать.
Их слова нужно высекать в камне!
Монтескьё и Ларошфуко курят в сторонке.
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что-то кучно пошли.
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а если там опять "неправильные" результаты будут, опять внеочередные выборы?
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Ответ Товарищ Бразаускас
А белых французов можно процитировать?
А они еще остались во Франции?)
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