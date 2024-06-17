Анри о выборах во Франции: «Я против всего, что разделяет. Могу процитировать Тюрама, Дембеле, Мбаппе, согласен с тем, что они сказали. Голосование может остановить крайности»

Тьерри Анри поддержал игроков сборной Франции в их политических высказываниях.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

«Хочу сказать, что я разделяю все, что было сказано по теме, которую вы хорошо знаете, если уж речь идет о политике.

Я согласен с тем, что было сказано игроками и тренером. Я могу процитировать , , , тренера.

Что может остановить крайности, так это голосование... Идите, голосуйте! Лично я против всего, что разделяет», – сказал главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри.

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