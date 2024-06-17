Альфа-Банк хочет стать титульным партнером РПЛ. Система «Мир» намерена сотрудничать с лигой до 2026 года (РБК)

Теги премьер-лига Россия бизнес Организация РПЛ Winline деньги Футбол

Альфа-Банк хочет стать титульным партнером РПЛ.

Альфа-Банк известил РПЛ о желании стать ее титульным партнером, сообщает «РБК Спорт».

На данный момент титульным партнером лиги является Национальная система платежных карт (НСПК – оператор платежной системы «Мир»).

Как отмечает «РБК Спорт», НСПК и ее платежная система «Мир» – это монополисты, которые не так сильно нуждаются в рекламе и тем более в дорогостоящем титульном спонсорстве. НСПК собирается продолжить работу с РПЛ как минимум до завершения контракта в 2026 году.

Альфа-Банк и РПЛ больше месяца ведут переговоры о партнерстве. Изначально речь шла о том, чтобы организация заняла позицию официального банка лиги.

Кроме того, в титульном спонсорстве заинтересован и букмекер Winline, который является коммерческим партнером лиги. Компания хочет занять обе опции.

Платежная система «Мир» стала титульным спонсором РПЛ в 2022 году. Сообщалось, что соглашение ежегодно приносит лиге 800 миллионов рублей.

15 комментариев
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Альфа РПЛ
+38
-1
+37
8 млн долларов за фактически полноценный нейминг))) На зарплату двух-трех лимитчиков)))

Суровый российский спортивный бизнес)))
+28
-2
+26
Ответ Тимофей Панов
хочет или заставили?
Альфа сейчас ведёт очень активную кампанию по росту своей доли рынка с очень широкой бонусной системой, так что думаю, что хочет
+11
-1
+10
Ответ Артём Амирджанян
Альфа РПЛ
Омежка Лига чемпионов
+8
0
+8
Ответ TaR
8 млн долларов за фактически полноценный нейминг))) На зарплату двух-трех лимитчиков))) Суровый российский спортивный бизнес)))
Что расскажешь про Uber eats лига 1?
За 15млн евро
+6
0
+6
Ответ Артём Амирджанян
Альфа РПЛ
«Сигма ФНЛ»
+5
0
+5
Хрен редьки не слаще, нам то что с этого? ...
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Кстати Альфа-банк на многих футболках российских команд из разных лиг нанесён.
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Альфа-Панк..
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А зачем мир вообще тратит на это деньги. Какие у нас варианты еще кроме него?
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Вообще, это не очень хорошо, когда у клубов в спонсорах банки и одновременно титульным спонсором Лиги выступает банк.

У бренда титульного спонсора цитируемость и узнаваемость будет значительно выше, по сравнению с клубными банками-спонсорами, при сопоставимых вложениях.

Клубные банки-спонсоры могут выйти/не продлить спонсорские соглашения или начать задавать вопросы Лиге. Ну, и в принципе, это отсечёт вхождение любых НОВЫХ банков в спонсорские пулы клубов.

Вспоминается история со спонсорским контрактом Тинькова, когда сами по себе финансовые параметры спонсорского договора вызывали вопросы (был подписан за копейки), так еще Открытие/ВТБ и ГазпромБанк "немножечко удивились" от такого развития событий и начали задавать резонные вопросы Лиге и РФС.

Платёжная система Мир - она как бы нейтральная в этом плане: все банки эмитируют в этой системе карты, никакого перетягивания одеяла нет. Надо оставлять или менять на что-то такое же общее и не конкурирующее с остальными спонсорами клубов.

Например, "Служба по Контракту в ВС РФ" Премьер Лига.
Отдаю идею даром.
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Ответ Тимофей Панов
хочет или заставили?
скорее хочет: у Альфы очень агрессивная реклама по всем фронтам в последние годы и вписаться в большой футбол России очень даже похоже на их поведение
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