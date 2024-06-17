Альфа-Банк хочет стать титульным партнером РПЛ. Система «Мир» намерена сотрудничать с лигой до 2026 года (РБК)

Альфа-Банк хочет стать титульным партнером РПЛ.

Альфа-Банк известил РПЛ о желании стать ее титульным партнером, сообщает «РБК Спорт».

На данный момент титульным партнером лиги является Национальная система платежных карт (НСПК – оператор платежной системы «Мир»).

Как отмечает «РБК Спорт», НСПК и ее платежная система «Мир» – это монополисты, которые не так сильно нуждаются в рекламе и тем более в дорогостоящем титульном спонсорстве. НСПК собирается продолжить работу с РПЛ как минимум до завершения контракта в 2026 году.

Альфа-Банк и РПЛ больше месяца ведут переговоры о партнерстве. Изначально речь шла о том, чтобы организация заняла позицию официального банка лиги.

Кроме того, в титульном спонсорстве заинтересован и букмекер Winline, который является коммерческим партнером лиги. Компания хочет занять обе опции.

Платежная система «Мир» стала титульным спонсором РПЛ в 2022 году. Сообщалось, что соглашение ежегодно приносит лиге 800 миллионов рублей.