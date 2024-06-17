Альфа-Банк хочет стать титульным партнером РПЛ. Система «Мир» намерена сотрудничать с лигой до 2026 года (РБК)
Альфа-Банк хочет стать титульным партнером РПЛ.
Альфа-Банк известил РПЛ о желании стать ее титульным партнером, сообщает «РБК Спорт».
На данный момент титульным партнером лиги является Национальная система платежных карт (НСПК – оператор платежной системы «Мир»).
Как отмечает «РБК Спорт», НСПК и ее платежная система «Мир» – это монополисты, которые не так сильно нуждаются в рекламе и тем более в дорогостоящем титульном спонсорстве. НСПК собирается продолжить работу с РПЛ как минимум до завершения контракта в 2026 году.
Альфа-Банк и РПЛ больше месяца ведут переговоры о партнерстве. Изначально речь шла о том, чтобы организация заняла позицию официального банка лиги.
Кроме того, в титульном спонсорстве заинтересован и букмекер Winline, который является коммерческим партнером лиги. Компания хочет занять обе опции.
Платежная система «Мир» стала титульным спонсором РПЛ в 2022 году. Сообщалось, что соглашение ежегодно приносит лиге 800 миллионов рублей.
Суровый российский спортивный бизнес)))
За 15млн евро
У бренда титульного спонсора цитируемость и узнаваемость будет значительно выше, по сравнению с клубными банками-спонсорами, при сопоставимых вложениях.
Клубные банки-спонсоры могут выйти/не продлить спонсорские соглашения или начать задавать вопросы Лиге. Ну, и в принципе, это отсечёт вхождение любых НОВЫХ банков в спонсорские пулы клубов.
Вспоминается история со спонсорским контрактом Тинькова, когда сами по себе финансовые параметры спонсорского договора вызывали вопросы (был подписан за копейки), так еще Открытие/ВТБ и ГазпромБанк "немножечко удивились" от такого развития событий и начали задавать резонные вопросы Лиге и РФС.
Платёжная система Мир - она как бы нейтральная в этом плане: все банки эмитируют в этой системе карты, никакого перетягивания одеяла нет. Надо оставлять или менять на что-то такое же общее и не конкурирующее с остальными спонсорами клубов.
Например, "Служба по Контракту в ВС РФ" Премьер Лига.
Отдаю идею даром.