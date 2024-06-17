Флаг России нельзя проносить в фан-зоны Евро – из-за неучастия команды в турнире. Символику других стран – тоже

В Германии запретили посещение фан-зон Евро с российской символикой.

Ранее появилась информация, что российские флаги запрещены на матчах сборной Украины на Евро.

«Российские флаги не должны появляться в фан-зонах чемпионата Европы, поскольку сборная России не участвует в турнире.

В целом флаги и символика стран, которые не играют на Евро, не могут быть представлены в фан-зонах», – сообщил представитель пресс-службы мюнхенской фан-зоны.

Представитель фан-зоны отметил, что «соответствующее решение было принято властями».

«Оно мотивировано тем, чтобы болельщики не провоцировали друг друга», – добавил представитель.