Флаг России нельзя проносить в фан-зоны Евро – из-за неучастия команды в турнире. Символику других стран – тоже

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2024 Политика Р-Спорт Футбол

В Германии запретили посещение фан-зон Евро с российской символикой.

Ранее появилась информация, что российские флаги запрещены на матчах сборной Украины на Евро.

«Российские флаги не должны появляться в фан-зонах чемпионата Европы, поскольку сборная России не участвует в турнире.

В целом флаги и символика стран, которые не играют на Евро, не могут быть представлены в фан-зонах», – сообщил представитель пресс-службы мюнхенской фан-зоны.

Представитель фан-зоны отметил, что «соответствующее решение было принято властями».

«Оно мотивировано тем, чтобы болельщики не провоцировали друг друга», – добавил представитель.

44 комментария
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Ага, посмотрим, как это будет соблюдаться по отношению к флагам других стран
+77
-24
+53
Ответ Николай Бойко
Ага, посмотрим, как это будет соблюдаться по отношению к флагам других стран
Внимательно следи и отписывай тут, хорошо?
+71
-27
+44
Ответ Тюменец
А флаг СССР? Нет же такого государства.))
Только флаг Ваканды, если он вообще есть)
+20
-1
+19
Для всех - это последовательно. Но всё же говорит о том, какая нездоровая обстановка в мире. И все эти праздники, единения просто красивая витрина для заработка денег.
+21
-3
+18
>> В целом флаги и символика стран, которые не играют на Евро, не могут быть представлены в фан-зонах

Да ну? На Евро-2020 в Петербурге каких только флагов не было.
+20
-3
+17
А флаг СССР? Нет же такого государства.))
+23
-8
+15
Но почему-то я вижу множество флагов Великобритании и ЕС, хотя эти команды на Евро не принимают участия.
+19
-5
+14
Значит будут флаги Российской Империи
+14
-6
+8
Ответ VictorVallecano
Внимательно следи и отписывай тут, хорошо?
🫡
+13
-6
+7
посмотрим какие санкции будут к албанцам
+7
0
+7
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Только флаг Ваканды, если он вообще есть)
Ибамбе!
+5
0
+5
Где то слегка призадумались граждане с флагами Курдистана , арабских стран, постсоветских республик которые в изобилии встречаются на стадионах Евро 24)
+5
0
+5
А лгбт, значит, можно?:)))))
+5
0
+5
Может в Мюнхене и нельзя, но в Берлине я сам был флагом Азербайджана, видел ещё Косово, Казахстана, Туниса))
+4
0
+4
Ответ idemidov
>> В целом флаги и символика стран, которые не играют на Евро, не могут быть представлены в фан-зонах Да ну? На Евро-2020 в Петербурге каких только флагов не было.
И на ЧМ-2018
+5
-1
+4
Ну и? В чем новость?
+4
0
+4
Ответ Красная стрела
Для всех - это последовательно. Но всё же говорит о том, какая нездоровая обстановка в мире. И все эти праздники, единения просто красивая витрина для заработка денег.
В мире чистогана это не удивительно
+3
0
+3
Сербы вчера пронесли на стадион, и нормально. Еще лайфхак - берете один очень длинный флаг - словацкий или словенский, на трибунах разрезаете пополам (можно предварительно сшить и просто потянуть за ниточку. Все - вот вам российский триколор.
+4
-1
+3
В целом флаги и символика стран, которые не играют на Евро, не могут быть представлены в фан-зонах.
---
Запомним этот момент. И не дай бог, если вдруг (хотя я в этом сомневаюсь) в России сделают то же самое, а в той же Германии или в комментариях возопят об ущемлении прав. Раз сейчас нельзя символику стран, не участвующих в соревнованиях проносить, значит теперь на ЛЮБОМ соревновании такое могут устроить
+3
0
+3
> Оно мотивировано тем, чтобы болельщики не провоцировали друг друга
Ага, а если сборные участвуют, то можно провоцировать (см. Сербию и Албанию)
цирк
+3
0
+3
Хотелось бы глянуть, как они флаги США отнимать будут 🙂
+4
-1
+3
Ответ murzzzzzilka
А лгбт, значит, можно?:)))))
Это наднациональный институт западной семьи, им можно все.
+3
-1
+2
Нужно запретить флаг Украины. Такой страны уже не существует.
+12
-10
+2
Боятся.
+2
0
+2
Тащите имперку, братцы
+2
-1
+1
Американский попробуйте ради эксперимента. Задание корреспондентам дайте.
+1
0
+1
Флаг правого сектора и азива наверное можно зато.
+1
0
+1
Флаг России легко превратить в флаг Сербии
+1
0
+1
Да там полно вариантов: нидерландский, словенский, словацкий, сербский.
+2
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Поэтому румыны принесли флаг ДНР - спасибо ребятам за это)
+1
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