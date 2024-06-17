Флаг России нельзя проносить в фан-зоны Евро – из-за неучастия команды в турнире. Символику других стран – тоже
В Германии запретили посещение фан-зон Евро с российской символикой.
Ранее появилась информация, что российские флаги запрещены на матчах сборной Украины на Евро.
«Российские флаги не должны появляться в фан-зонах чемпионата Европы, поскольку сборная России не участвует в турнире.
В целом флаги и символика стран, которые не играют на Евро, не могут быть представлены в фан-зонах», – сообщил представитель пресс-службы мюнхенской фан-зоны.
Представитель фан-зоны отметил, что «соответствующее решение было принято властями».
«Оно мотивировано тем, чтобы болельщики не провоцировали друг друга», – добавил представитель.
Да ну? На Евро-2020 в Петербурге каких только флагов не было.
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Запомним этот момент. И не дай бог, если вдруг (хотя я в этом сомневаюсь) в России сделают то же самое, а в той же Германии или в комментариях возопят об ущемлении прав. Раз сейчас нельзя символику стран, не участвующих в соревнованиях проносить, значит теперь на ЛЮБОМ соревновании такое могут устроить
Ага, а если сборные участвуют, то можно провоцировать (см. Сербию и Албанию)
цирк