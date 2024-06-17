Бельгия – Словакия, 17.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч

В матче первого тура на чемпионате Европы по футболу в Германии в группе Е встретятся сборные Бельгии и Словакии. Матч состоится 17 июня во Франкфурте-на-Майне на Франкфурт Арене, начало в 19:00 по московскому времени.

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Сборная Бельгии

Разговоры о том, что золотое поколение бельгийской сборной так пока ничего и не выиграло уже набили оскомину. Главным достижением «красных дьяволов» за последние годы является бронза чемпионата мира по футболу 2018 года. После мирового первенства в Катаре федерация пошла на смену тренера. Место Роберто Мартинеса занял Доменико Тедеско. Для него это будет первый крупный турнир во главе команды. Но она уже отлично показала себя в отборочных матчах. В своей группе бельгийцы уверенно заняли первое место, опередив австрийцев. Внешне все у команды хорошо, но все же вызывает опасения линия обороны, где выступают возрастные футболисты. Не будет и голкипера Тибо Куртуа, который весь сезон был травмирован в «Реале», успел восстановиться, но тренер все равно его проигнорировал. В то же время в строю Кевин де Брюйне, главное, чтобы полузащитнику не помешали травмы. Сборная Бельгии фаворит квартета Е и должна выходить в плей-офф с первого места.

Сборная Словакии

Словаков букмекеры, напротив, относят к аутсайдерам группы и прочат им четвертое место. Хотя разрыв в коэффициентах на выход в плей-офф в сравнении с командами Румынии и Украины не очень большой. В отборе словаки выступали в одной группе с португальцами, дважды им проиграли и заняли второе место. Зато справились со всеми остальными соперниками. Главный тренер словацкой сборной итальянский специалист Франческо Кальцона, ранее он помогал в «Наполи» Маурицио Сарри. Все свои идеи Кальцона стремиться внедрить в игру сборной Словакии. Получается с переменным успехом, все-таки набор исполнителей далеко не самый сильный в Европе. Но поставить в тупик словаки могут любого соперника и постараются доказать, что зря их недооценивают. В начале июня словацкая команда сыграла два товарищеских матча и в обоих выиграла со счетом 4 : 0. Если такой успех в поединке против Сан-Марино был предсказуемым, то победа над Уэльсом стала неожиданной.

Коэффициенты букмекеров

Сборные Бельгии и Словакии сыграли друг с другом всего три товарищеских матча, причем последний состоялся 11 лет назад. В нем победа осталась за бельгийцами, в двух других была зафиксирована ничья с одним и тем же счетом 1 : 1. В предстоящей игре нас ждет результативный футбол. Подопечным Тедеско нужно подтверждать статус фаворита группы. Если словаки сыграют дисциплинированно, то у их соперника могут возникнуть проблемы. Тем не менее верной представляется ставка на выигрыш фаворита, тотал больше 2,5 и фору +1 в отношении сборной Словакии. После жеребьевки многие посчитали, что «красным дьяволам» досталась легкая проходная группа, но если эти мысли засядут в головах игроков, то это будет грозить провалом на групповом этапе. Представляем коэффициенты букмекеров на игру.

Ставки 1 Х 2 Ф1 -1 Ф2 +1 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 1,51 4,70 6,80 1,77 2,03 2,08 1,73 Fonbet 1,50 4,60 6,90 1,77 2,08 2,08 1,75 Winline 1,51 4,60 6,60 1,77 2,03 2,12 1,76 Olimpbet 1,51 4,61 6,61 1,79 2,06 2,12 1,75 Pari 1,50 4,60 6,90 1,77 2,08 2,08 1,75 BetBoom 1,50 4,48 6,92 1,78 2,08 2,08 1,78 Leon 1,50 4,50 6,20 1,78 2,05 2,10 1,74 1Win 1,47 4,50 6,60 1,77 2,03 2,08 1,72 Tennisi 1,46 4,60 6,90 1,74 2,09 2,09 1,74

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