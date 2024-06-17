Бельгия – Словакия, 17.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч
В матче первого тура на чемпионате Европы по футболу в Германии в группе Е встретятся сборные Бельгии и Словакии. Матч состоится 17 июня во Франкфурте-на-Майне на Франкфурт Арене, начало в 19:00 по московскому времени.
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Сборная Бельгии
Разговоры о том, что золотое поколение бельгийской сборной так пока ничего и не выиграло уже набили оскомину. Главным достижением «красных дьяволов» за последние годы является бронза чемпионата мира по футболу 2018 года. После мирового первенства в Катаре федерация пошла на смену тренера. Место Роберто Мартинеса занял Доменико Тедеско. Для него это будет первый крупный турнир во главе команды. Но она уже отлично показала себя в отборочных матчах. В своей группе бельгийцы уверенно заняли первое место, опередив австрийцев. Внешне все у команды хорошо, но все же вызывает опасения линия обороны, где выступают возрастные футболисты. Не будет и голкипера Тибо Куртуа, который весь сезон был травмирован в «Реале», успел восстановиться, но тренер все равно его проигнорировал. В то же время в строю Кевин де Брюйне, главное, чтобы полузащитнику не помешали травмы. Сборная Бельгии фаворит квартета Е и должна выходить в плей-офф с первого места.
Сборная Словакии
Словаков букмекеры, напротив, относят к аутсайдерам группы и прочат им четвертое место. Хотя разрыв в коэффициентах на выход в плей-офф в сравнении с командами Румынии и Украины не очень большой. В отборе словаки выступали в одной группе с португальцами, дважды им проиграли и заняли второе место. Зато справились со всеми остальными соперниками. Главный тренер словацкой сборной итальянский специалист Франческо Кальцона, ранее он помогал в «Наполи» Маурицио Сарри. Все свои идеи Кальцона стремиться внедрить в игру сборной Словакии. Получается с переменным успехом, все-таки набор исполнителей далеко не самый сильный в Европе. Но поставить в тупик словаки могут любого соперника и постараются доказать, что зря их недооценивают. В начале июня словацкая команда сыграла два товарищеских матча и в обоих выиграла со счетом 4 : 0. Если такой успех в поединке против Сан-Марино был предсказуемым, то победа над Уэльсом стала неожиданной.
Коэффициенты букмекеров
Сборные Бельгии и Словакии сыграли друг с другом всего три товарищеских матча, причем последний состоялся 11 лет назад. В нем победа осталась за бельгийцами, в двух других была зафиксирована ничья с одним и тем же счетом 1 : 1. В предстоящей игре нас ждет результативный футбол. Подопечным Тедеско нужно подтверждать статус фаворита группы. Если словаки сыграют дисциплинированно, то у их соперника могут возникнуть проблемы. Тем не менее верной представляется ставка на выигрыш фаворита, тотал больше 2,5 и фору +1 в отношении сборной Словакии. После жеребьевки многие посчитали, что «красным дьяволам» досталась легкая проходная группа, но если эти мысли засядут в головах игроков, то это будет грозить провалом на групповом этапе. Представляем коэффициенты букмекеров на игру.
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 -1
|
Ф2 +1
|
ТМ 2,5
|
ТБ 2,5
|
Лига Ставок
|
1,51
|
4,70
|
6,80
|
1,77
|
2,03
|
2,08
|
1,73
|
Fonbet
|
1,50
|
4,60
|
6,90
|
1,77
|
2,08
|
2,08
|
1,75
|
Winline
|
1,51
|
4,60
|
6,60
|
1,77
|
2,03
|
2,12
|
1,76
|
Olimpbet
|
1,51
|
4,61
|
6,61
|
1,79
|
2,06
|
2,12
|
1,75
|
Pari
|
1,50
|
4,60
|
6,90
|
1,77
|
2,08
|
2,08
|
1,75
|
BetBoom
|
1,50
|
4,48
|
6,92
|
1,78
|
2,08
|
2,08
|
1,78
|
Leon
|
1,50
|
4,50
|
6,20
|
1,78
|
2,05
|
2,10
|
1,74
|
1Win
|
1,47
|
4,50
|
6,60
|
1,77
|
2,03
|
2,08
|
1,72
|
Tennisi
|
1,46
|
4,60
|
6,90
|
1,74
|
2,09
|
2,09
|
1,74
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