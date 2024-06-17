Косовский журналист показал сербским фанатам двуглавого албанского орла на матче с Англией, в ответ с трибун полетели предметы

Косовский журналист вступил в конфронтацию с фанатами Сербии на матче с Англией.

Вчера сербы проиграли англичанам (0:1) в матче 1-го тура чемпионата Европы в группе С.

Некоторые сербские фанаты скандировали «Косово – это » на стадионе в Гельзенкирхене. Находившийся там косовский журналист Арлинд Садику показал им жестом двуглавого орла (символ Косово и Албании – Sports), заявив, что «Косово – сердце Албании». После этого в него стали бросать предметы.

Фото: скриншот трансляции

Перед этим матчем также сообщалось о драках, травмах и арестах фанатов. Сербы в том числе сожгли албанский и английский флаги.

Две группы сербских фанатов устроили потасовку из-за албанского флага в центре Гельзенкирхена. Спровоцировать конфликт могли болельщики из Албании

Семь фанатов из Сербии арестованы после стычки с англичанами в баре перед матчем Евро. На одного из задержанных завели дело о нанесении тяжких телесных повреждений