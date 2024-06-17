Косовский журналист показал сербским фанатам двуглавого албанского орла на матче с Англией, в ответ с трибун полетели предметы

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Сербии по футболу происшествия болельщики Сборная Албании по футболу стадионы Политика Футбол

Косовский журналист вступил в конфронтацию с фанатами Сербии на матче с Англией.

Вчера сербы проиграли англичанам (0:1) в матче 1-го тура чемпионата Европы в группе С.

Некоторые сербские фанаты скандировали «Косово – это Сербия» на стадионе в Гельзенкирхене. Находившийся там косовский журналист Арлинд Садику показал им жестом двуглавого орла (символ Косово и Албании – Sports), заявив, что «Косово – сердце Албании». После этого в него стали бросать предметы.

Фото: скриншот трансляции

Перед этим матчем также сообщалось о драках, травмах и арестах фанатов. Сербы в том числе сожгли албанский и английский флаги.

Две группы сербских фанатов устроили потасовку из-за албанского флага в центре Гельзенкирхена. Спровоцировать конфликт могли болельщики из Албании

Семь фанатов из Сербии арестованы после стычки с англичанами в баре перед матчем Евро. На одного из задержанных завели дело о нанесении тяжких телесных повреждений

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34 комментария
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Пожизненно забанить этого журналиста
+116
-12
+104
Лишать аккредитации и пусть у себя в албанской студии хоть на жопе себе тату с этим орлом выбивает, хоть яйца бреет в форме этого орла. Чем меньше провокаторов на спортивных мероприятиях, тем лучше.
+81
-7
+74
Ответ _mountain_range_
Комментарий скрыт
От албанских провокаторов одни проблемы
+42
-6
+36
> «Косово – сердце Албании»
С каких пор? Косово - это Сербия!
+34
-14
+20
Ответ superbro
Пожизненно забанить этого журналиста
Почему "журналиста" без кавычек?
+20
-5
+15
Ответ Камбоджа Иванов
Лишать аккредитации и пусть у себя в албанской студии хоть на жопе себе тату с этим орлом выбивает, хоть яйца бреет в форме этого орла. Чем меньше провокаторов на спортивных мероприятиях, тем лучше.
Скорее всего не забанят. Это ж «свои» )
+11
-4
+7
Ответ Камбоджа Иванов
Почему "журналиста" без кавычек?
Думаю сегодня настоящих журналистов не осталось
+10
-5
+5
Любят же люди провоцировать друг друга...
+5
-4
+1
Был бы он российский журналист его бы на следующий день лишили аккредитации и не пускали на стадионы, но он относительно свой. это другое.
+4
-3
+1
Ответ superbro
Пожизненно забанить этого журналиста
А болельщиков, которые провоцировали?
+3
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Ответ Танцуй Вини
Российские любители сербов не удосужились прочитать даже новость и разобраться где причина, а где следствие. Ведь этот жест журналист показал в ответ на провокационные вопли трибун.
Разница в том, что на трибунах болельщики, а он аккредитованный журналист. И должен вести себя соответственно. Провоцировать - точно плохой вариант.
Тем более, что далеко не все государства признают независимость Косово.
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Ответ icey_punk
Ну если не хотят косовцы жить с сербами, как не хотят русские крыма жить с украинцами какой толк от этих высказываний? Крым - Россия. Косово - Косово. и не должно тут быть никаких двойных стандартов.
Ты главное сербам такое не ляпни
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Ответ Николай Бойко
> «Косово – сердце Албании» С каких пор? Косово - это Сербия!
Увы, Косово уже не вернётся( пройдёт ещё лет 10-20-30, и Сербия признает его независимым. Выхода нет - 2 миллиона албанцев девать просто некуда
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Ответ superbro
Пожизненно забанить этого журналиста
Только если российский журналист покажет карту Украины без Крыма и новых территорий. А показывать албанского орла сербам можно, это же УЕФА
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Ответ Николай Бойко
От албанских провокаторов одни проблемы
Если бы за спиной албанцев не стояли их хозяева - сидели бы тихо у себя и не пикнули.
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Ответ lovkac
Любят же люди провоцировать друг друга...
Так если ведутся))) правда не все — есть которые правильно реагируют https://www.sports.ru/tribuna/blogs/epicenter/3245845.html
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Российские любители сербов не удосужились прочитать даже новость и разобраться где причина, а где следствие. Ведь этот жест журналист показал в ответ на провокационные вопли трибун.
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Удачи европейцам с такими отличными новыми членами: Косово, Албания, а Молдова и Украина - вишенка на торте, ща ещё Армения постучится.
На что только не пойдешь, чтобы потроллить Россию!
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Опять кто-то злой и ужасный обидел добрых и мирных сербских братушек.
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Сербы в Европе самый горячий, гордый и дерзкий народ! Уважаю.
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Спортс, где новость о том как наши братухи размотали провокаторов албанских, которые хотели напасть на паб где были сербы? Или это не ваш тренд??
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Сердце Албании - это Лежа, Диррахий или Гирокастра. Журналист просто истории своего народа не знает.
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Но плохие конечно же сербы.
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