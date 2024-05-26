Флик не рассчитывает на Канселу и Феликса в «Барсе». Клуб считает, что сохранить их может быть выгодно

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетико Хави Деку Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Ханс-Дитер Флик Жоау Канселу Жоау Феликс деньги Футбол

Ханс-Дитер Флик не видит будущего Жоау Канселу и Жоау Феликса в «Барселоне».

«Барса» собирается ускорить трансферное планирование на следующей неделе, что совпадет с приходом немецкого специалиста в качестве нового тренера. Флик уже несколько раз общался со спортивным директором каталонцев Деку, в целом им удалось согласовать дальнейшую стратегию, однако по некоторым вопросам по-прежнему ведутся дискуссии.

Так, немец не видит будущего в команде ни для кого из двоих португальцев, пришедших в начале сезона на правах аренды. Тем не менее клуб продолжает думать, что сохранение этих игроков может быть экономически выгодно.

Приход Жоау Феликса уже создал определенные проблемы с Хави, которому прошлым летом пришлось пойти на компромисс, поскольку португалец не входил в его планы. В настоящее время агент игрока Жорже Мендеш уже подыскивает другие варианты продолжения его карьеры.

Сам Феликс хотел бы остаться в «Барсе», которая считает продление его аренды приемлемым вариантом, особенно в случае ухода Витора Роке и Ансу Фати. Флик же надеется изучить другие возможные кандидатуры для усиления атаки.

Жоау Канселу высоко ценят в клубе, считая одним из лучших на позиции крайнего защитника. Однако Флик выразил обеспокоенность по поводу проблем при игре в обороне у португальца. В связи с этим он может запросить трансфер универсального защитника, способного играть на обоих флангах обороны. Таким образом, соглашение с «Манчестер Сити» о выкупе или продлении аренды Канселу остается под вопросом.

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43 комментария
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Пора возвращать Хави
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Сейчас Лапорта и Флика быстренько турнет, если выкобениваться будет)
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Сегодня же контракт с Хави заново перепишут.
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О, оказывается Флик не слепой и прекрасно понимает, что Канселу, а тем более Феликс проявили себе мягко говоря не с лучшей стороны. И провальную игру Канселу в обороне тоже заметил. Деку и Лапорта видимо хотели и дальше клиентов Мендеша толкать Барсе, а оказалось и Флику они не нужны. Канселу вообще не фуллбек, не латераль, а какой-то специфический тип защитника, который хочет играть как 10-ка.
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Ответ cmorblr
Пора возвращать Хави
Причем в качестве игрока
+14
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Ответ Roman
Сейчас Лапорта и Флика быстренько турнет, если выкобениваться будет)
В данной ситуации ему выгодней турнуть Феликса и Канселу, так как сохранить их в команде это весьма сложная задача в нынешних финансовых реалиях.
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Ответ Слово Пацанчика
Хави лучший тренер в истории футбола!
Наряду с Кепой
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Ответ Растиньяк
Перди и Гиви тоже в утиль
таких игроков нет , Мурад ты состав Барселоны не знаешь.
+6
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Ну ,а на самом деле Феликс был хорош в начале сезона, потом начал хромать.
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Ответ Слово Пацанчика
Хави лучший тренер в истории футбола!
Хави, Чави и Чапи лучшие тренеры в истории футбола
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Витор Роке куда собрался ? Говорили что невероятный талант
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Канселу хорош. За 30-35 млн будет хорошей сделкой.
Феликс сомнителен.
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Ответ Слово Пацанчика
Ну ,а на самом деле Феликс был хорош в начале сезона, потом начал хромать.
Где он был хорош? Он вспышками играет и всё. Стабильность - вот это признак мастерства, а вспышки даже у средних бывают. Феликс это игрок для средней команды, где вся игра будет построена вокруг него. На позиции вингера он слаб, физики тоже нет, прессинга тоже
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Ответ usman703
О, оказывается Флик не слепой и прекрасно понимает, что Канселу, а тем более Феликс проявили себе мягко говоря не с лучшей стороны. И провальную игру Канселу в обороне тоже заметил. Деку и Лапорта видимо хотели и дальше клиентов Мендеша толкать Барсе, а оказалось и Флику они не нужны. Канселу вообще не фуллбек, не латераль, а какой-то специфический тип защитника, который хочет играть как 10-ка.
Феликс это что-то с чем-то, везде провалился, но при этом самомнение у него до небес.
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Ответ Александр Хроменков
На самом деле, всё печально. Хана Барселоне,Хави поставил довольно неплохую игру. Жаль,что у руля самодур
ну видимо матчи барсы не смотришь если такое говоришь))видел последний матч,забили и просто бросили играть.и так почти в каждом матче.вряд ли это называется не плохой игрой.)
+6
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+1
Ответ usman703
Где он был хорош? Он вспышками играет и всё. Стабильность - вот это признак мастерства, а вспышки даже у средних бывают. Феликс это игрок для средней команды, где вся игра будет построена вокруг него. На позиции вингера он слаб, физики тоже нет, прессинга тоже
в начале был действительно хорош
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Кансело нужно оставлять , если за адекватную цену
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Началось в колхозе утро. А нет, оно и не заканчивалось.
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Не с того начинает. Или уже заканчивает.
+2
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Вот нынешная проблем Барсы. Тренер должен решать, кто ему нужен, а кто нет. За результаты отвечает тренер, с игроками работает тренер. Так почему кто то другой должен решать какие игроки нужны, а которые нет
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Никто не ценит Феликса, ты смотри
Видимо Чоло был прав.
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феликс не стабилен,а тот же канселу в защите смотрится не только хуже бальде,но даже форт ошибок меньше совершает
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Ответ Слово Пацанчика
Хави лучший тренер в истории футбола!
Бред у него тренерского опыта никакого ещё работать и учиться
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Флик не рассчитывает на Гави. Вместо этого он может пригласить Томаса Мюллера.
+1
-1
0
На самом деле, всё печально. Хана Барселоне,Хави поставил довольно неплохую игру. Жаль,что у руля самодур
+7
-7
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Если подумать,что Флику такие разгильдяи типа Феликса и Канселу не нужны,то там пол команды таких😁
+2
-2
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Ответ usman703
Гави сравнивать с Канселу и Феликсом - жит конечно надо уметь. Гави агрессивный, динамичный, выносливый игрок, с хорошим пасом, который Флику наверняка подойдет
пчел это юмор был
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Ответ Budabuda
Флик не рассчитывает на Гави. Вместо этого он может пригласить Томаса Мюллера.
Гави сравнивать с Канселу и Феликсом - жит конечно надо уметь. Гави агрессивный, динамичный, выносливый игрок, с хорошим пасом, который Флику наверняка подойдет
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Ответ Mihail0910
Хави, Чави и Чапи лучшие тренеры в истории футбола
и Ксави с ними,не забывайте
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Ответ Mihail0910
Хави, Чави и Чапи лучшие тренеры в истории футбола
И Шави тоже
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