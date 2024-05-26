Флик не рассчитывает на Канселу и Феликса в «Барсе». Клуб считает, что сохранить их может быть выгодно

Ханс-Дитер Флик не видит будущего Жоау Канселу и Жоау Феликса в «Барселоне».

«Барса» собирается ускорить трансферное планирование на следующей неделе, что совпадет с приходом немецкого специалиста в качестве нового тренера. Флик уже несколько раз общался со спортивным директором каталонцев Деку, в целом им удалось согласовать дальнейшую стратегию, однако по некоторым вопросам по-прежнему ведутся дискуссии.

Так, немец не видит будущего в команде ни для кого из двоих португальцев, пришедших в начале сезона на правах аренды. Тем не менее клуб продолжает думать, что сохранение этих игроков может быть экономически выгодно.

Приход Жоау Феликса уже создал определенные проблемы с Хави, которому прошлым летом пришлось пойти на компромисс, поскольку португалец не входил в его планы. В настоящее время агент игрока Жорже Мендеш уже подыскивает другие варианты продолжения его карьеры.

Сам Феликс хотел бы остаться в «Барсе», которая считает продление его аренды приемлемым вариантом, особенно в случае ухода Витора Роке и Ансу Фати. Флик же надеется изучить другие возможные кандидатуры для усиления атаки.

высоко ценят в клубе, считая одним из лучших на позиции крайнего защитника. Однако Флик выразил обеспокоенность по поводу проблем при игре в обороне у португальца. В связи с этим он может запросить трансфер универсального защитника, способного играть на обоих флангах обороны. Таким образом, соглашение с «Манчестер Сити» о выкупе или продлении аренды Канселу остается под вопросом.