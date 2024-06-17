Украину обвинили в том, что на форме напечатан флаг Бельгии вместо Румынии. Пресс-секретарь УАФ объяснил это «искажением света» на фото: «Мы хорошо знаем цвета флагов всех стран»

На форме сборной Украины к матчу с Румынией увидели флаг Бельгии.

Украинская команда встретится со сборной в матче группового этапа .

В социальных сетях появилась фотография формы сборной Украины в преддверии игры – на ней показалось, что вместо румынского фланга напечатан флаг .

Пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола ( ) Александр Глывинский заявил, что цвет поменялся из-за плохого качества фотографий.

«На футболке все напечатано правильно. Это просто искажение света.

Фотография была сделана на матчевой встрече, где не было яркого света, поэтому получился эффект сепии. Мы в украинской ассоциации хорошо знаем цвета флагов всех стран», – написал Глывинский.

Фото: x.com/chriswisey/