Украину обвинили в том, что на форме напечатан флаг Бельгии вместо Румынии. Пресс-секретарь УАФ объяснил это «искажением света» на фото: «Мы хорошо знаем цвета флагов всех стран»
На форме сборной Украины к матчу с Румынией увидели флаг Бельгии.
Украинская команда встретится со сборной Румынии в матче группового этапа Евро-2024.
В социальных сетях появилась фотография формы сборной Украины в преддверии игры – на ней показалось, что вместо румынского фланга напечатан флаг Бельгии.
Пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Александр Глывинский заявил, что цвет поменялся из-за плохого качества фотографий.
«На футболке все напечатано правильно. Это просто искажение света.
Фотография была сделана на матчевой встрече, где не было яркого света, поэтому получился эффект сепии. Мы в украинской ассоциации хорошо знаем цвета флагов всех стран», – написал Глывинский.
Фото: x.com/chriswisey/
- Да какая разница!