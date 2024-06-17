Украину обвинили в том, что на форме напечатан флаг Бельгии вместо Румынии. Пресс-секретарь УАФ объяснил это «искажением света» на фото: «Мы хорошо знаем цвета флагов всех стран»

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Румынии по футболу фото Евро-2024 УАФ игровая форма Футбол

На форме сборной Украины к матчу с Румынией увидели флаг Бельгии.

Украинская команда встретится со сборной Румынии в матче группового этапа Евро-2024.

В социальных сетях появилась фотография формы сборной Украины в преддверии игры – на ней показалось, что вместо румынского фланга напечатан флаг Бельгии.

Пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Александр Глывинский заявил, что цвет поменялся из-за плохого качества фотографий.

«На футболке все напечатано правильно. Это просто искажение света.

Фотография была сделана на матчевой встрече, где не было яркого света, поэтому получился эффект сепии. Мы в украинской ассоциации хорошо знаем цвета флагов всех стран», – написал Глывинский.

Фото: x.com/chriswisey/

56 комментариев
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с этой украиной одни беды ..
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То есть искажение света случилось только на крайней левой полосе флага Румынии/Бельгии? Это что за выборочное искажение света такое?
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А если бы желтый исказился на оранжевом в б.украинском флаге, истерии было бы на весь мир:)))
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Глупая отмаза. Отчётливо виден флаг Бельгии. В правой стороне почему-то не исказился цвет)
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Просить просто у румынов нечего. Тут хоть за Бельгию зацепятся.
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Там другая ошибка, спортс. Вместо «Арена Мюнхен» напечатано «Альянц Арена».
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Ещё ничего не началось, а Украина уже опозорилась. Забавно.
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Странно, что свет исказился только на "румынском" флаге, почему же синюю полосу на украинском искажение света никак не затронуло?
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Ответ rigobersong
А если бы желтый исказился на оранжевом в б.украинском флаге, истерии было бы на весь мир:)))
Да тут истерия на всем спортсе, если ты не заметил. Украинцам видимо очень важно, чтобы на российском сайте их поддерживал каждый.
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Такую из омерики прислали.
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Ответ Bars 18
тебе то что в других странах происходит?
Есть дело. Из-за других стран мы сейчас не на Евро.
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Жертвы современного образования
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Это что же за свет такой коварный, который не повлиял на синий во флаге Украины, но повлиял на синий во флаге Румынии, превратив его в черный?
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Ответ Bars 18
вы на евро из за своего президента и не будете там в течении лет десяти как минимум
Мы не на евро из-за зеленского, будем через 4 года, скринь:)))
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Ответ Bars 18
вы на евро из за своего президента и не будете там в течении лет десяти как минимум
Напишешь через какое-то время. Посмотрим, что станет с Зеленским. Как Саакашвили будет.
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Ответ Франк Небо
То есть искажение света случилось только на крайней левой полосе флага Румынии/Бельгии? Это что за выборочное искажение света такое?
Это секретные исследования украинских физиков видимо :)
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Копателям морей видней)
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С географией у небратьев совсем бядааа! ))
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Да и с картой собственной страны ошиблись. Лол
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А справа синий чего не почернел?) из экономии сразу майки на финал напечатали?)
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Ответ JENNINGS
Ну так реально смотрится как флаг Бельгии. Почему бы не сделать полосу такого же синего оттенка, как на флаге Украины?
Потому что у Румынии оттенок темнее
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Заметил, что у немцев вообще флагов не было на своей форме в матче открытия
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Страна, которая даже не может отличить флаг Бельгии и флаг Румынии, не может быть страной.
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- Так они же румыны...
- Да какая разница!
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На поле ещё не вышли, но уже оскандалились
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Так-то, это проеб технического спонсора
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Ответ Арни Южный
Там другая ошибка, спортс. Вместо «Арена Мюнхен» напечатано «Альянц Арена».
А ты наблюдательный!
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Вроде похоже на румынский флаг, но отмазываться эффектом сепии - смехота)))
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Ответ Dexter Morgan
На Украине не только цвета искажаются, но и гей-парады уже проводятся. Видимо, тоже не под тем углом смотрели. И ориентация нарушена давно. Как игральная и этическая, так и сексуальная.
тебе то что в других странах происходит?
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Ну Цэ ж Эвропа.
+11
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