Румыния – Украина, 17.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч

Четвертый соревновательный день на чемпионате Европы по футболу в Германии откроют сборные Румынии и Украины, которые выступают в группе Е. Их матч состоится 17 июня на Арене Мюнхен, начало в 16:00 по московскому времени.

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Сборная Румынии

Команда Румынии всегда заставляет ностальгировать по временам сборной, которая выступала в 1990-е годы и сотворила массу сенсаций на крупных турнирах. Тогда ее футболистов знал весь мир, и многие из них выступали в ведущих командах Европы. Нынешнюю команду в полной мере можно назвать загадкой. Или, как в таких случаях принято говорить, «темной лошадкой». Игроков с громкими именами в нынешнем составе нет, возглавляет ее малоизвестный тренер Эдвард Иорданеску, который в основном работал только на родине. Но при этом отборочный турнир румыны прошли как на одном дыхании и заняли в своей группе первое место, опередив сильных швейцарцев и крепких израильтян. В десяти поединках было пропущено всего пять мячей. По данным Transfermarkt, Иорданеску самый низкооплачиваемый тренер среди всех участников Евро 2024, а общая стоимость игроков самая низкая на турнире.

Сборная Украины

Большинство специалистов как в Украине, так и за рубежом в один голос твердят, что такого сильного и талантливого поколения игроков у «сине-желтых» не было за всю постсоветскую историю. Были отдельные звезды в лице нападающего Андрея Шевченко или нынешнего главного тренера команды Сергея Реброва, но чтобы сразу несколько основных игроков представляли клубы топ-чемпионатов Европы, причем были там на первых ролях, такое происходит впервые. Отсюда надежда на удачное выступление. Сборная Украины прошла сложный отбор. Сначала в группе до последнего боролась за попадание напрямую, но уступила финалистам Евро 2020 англичанам и итальянцам. Затем в стыках смогла одержать две волевые победы над сборными Боснии и Герцеговины, а также Исландии. В начале июня украинцы провели три контрольных поединка против сборных Германии, Польши и Молдовы. Результаты, соответственно, ничья, поражение и победа. Многие ждут от команды Реброва, как минимум, выхода в плей-офф.

Коэффициенты букмекеров

Безоговорочным фаворитом группы Е является сборная Бельгии, а вот второе место букмекеры дружно отдают команде Украины. Коэффициенты накануне предстоящего матча тоже говорят в ее пользу. Интересно, что в квартете Е жребий свел сразу трех географических соседей. С Румынией и Украиной граничит еще и Словакия. Команды встречались ранее шесть раз, три победы на счету румын, дважды успех праздновали украинцы. Все поединки без исключения носили статус товарищеских. Многие называют группу непредсказуемой, даже бельгийцы не могут чувствовать себя в ней спокойно. За путевки в плей-офф развернется упорная борьба, поэтому результат предстоящей игры чрезвычайно важен. Обилия голов не ожидается, рассматриваем тотал меньше. Велик шанс и на ничью, тут весьма соблазнительной является ставка Ф1 — 0. Перед вами коэффициенты букмекеров.

Ставки 1 Х 2 Ф1 0 Ф2 0 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 3,80 3,60 2,10 2,60 1,49 1,65 2,21 Fonbet 4,00 3,45 2,00 2,80 1,45 1,70 2,20 Winline 3,75 3,50 2,09 2,60 1,49 1,67 2,26 Olimpbet 3,75 3,50 2,09 2,62 1,51 1,67 2,25 Pari 4,00 3,45 2,00 2,80 1,45 1,70 2,20 BetBoom 4,08 3,37 2,04 2,81 1,44 1,68 2,22 Leon 3,60 3,45 2,07 2,60 1,50 1,66 2,23 1Win 3,65 3,45 2,06 2,60 1,49 1,65 2,21 Tennisi 3,88 3,42 2,01 2,80 1,44 1,70 2,15

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