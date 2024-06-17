Тадич о непопадании в старт Сербии: «Я лидер, капитан и лучший игрок команды. Если тренер хочет, чтобы я играл 30 минут – пусть будет так»
Душан Тадич считает, что должен играть в стартовом составе сборной Сербии.
Сербская команда проиграла сборной Англии (0:1) в матче группового этапа Евро-2024.
35-летний полузащитник сборной Сербии Душан Тадич не попал в стартовой состав команды. Хавбек появился на поле во втором тайме на 61-й минуте.
«Я лидер и капитан команды. Я разговаривал с тренером. Я лучший игрок в этой команде и должен был сыграть все 90 минут.
Все было бы по-другому, играй я с самого начала матча. Если он [тренер] хочет, чтобы я играл 30 минут, то пусть будет так», – заявил Тадич.
Главный тренер команды Драган Стойкович заявил, что принимал решение о составе «из тактических соображений».
Видимо, у Тадича слишком тяжёлый характер. Странно, что его капитаном сделали
Сербы, как типичная африканская сборная, идут по своему привычному пути, много болтовни перед и жидкие выступления на самом турнире.
Похоже Сербы опять не выйдут из группы.
Но насколько ужасен был в целом центр поля у Сербов - это отдельная история. Милинкович-Савич просто отсутствовал на поле, на его фоне Лукич смотрелся,как Модрич