Тадич о непопадании в старт Сербии: «Я лидер, капитан и лучший игрок команды. Если тренер хочет, чтобы я играл 30 минут – пусть будет так»

Душан Тадич считает, что должен играть в стартовом составе сборной Сербии.

Сербская команда проиграла сборной (0:1) в матче группового этапа .

35-летний полузащитник сборной Сербии Душан Тадич не попал в стартовой состав команды. Хавбек появился на поле во втором тайме на 61-й минуте.

«Я лидер и капитан команды. Я разговаривал с тренером. Я лучший игрок в этой команде и должен был сыграть все 90 минут.

Все было бы по-другому, играй я с самого начала матча. Если он [тренер] хочет, чтобы я играл 30 минут, то пусть будет так», – заявил Тадич.

Главный тренер команды заявил, что принимал решение о составе «из тактических соображений».