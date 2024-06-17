Тадич о непопадании в старт Сербии: «Я лидер, капитан и лучший игрок команды. Если тренер хочет, чтобы я играл 30 минут – пусть будет так»

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Сербии по футболу Драган Стойкович Евро-2024 Душан Тадич Футбол

Душан Тадич считает, что должен играть в стартовом составе сборной Сербии.

Сербская команда проиграла сборной Англии (0:1) в матче группового этапа Евро-2024.

35-летний полузащитник сборной Сербии Душан Тадич не попал в стартовой состав команды. Хавбек появился на поле во втором тайме на 61-й минуте.

«Я лидер и капитан команды. Я разговаривал с тренером. Я лучший игрок в этой команде и должен был сыграть все 90 минут.

Все было бы по-другому, играй я с самого начала матча. Если он [тренер] хочет, чтобы я играл 30 минут, то пусть будет так», – заявил Тадич.

Главный тренер команды Драган Стойкович заявил, что принимал решение о составе «из тактических соображений».

48 комментариев
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Лучшие игроки команды не выносят сор из избы, особенно после первого поражения на таком турнире. Так что, Тадич, большой - большой вопрос, так ли ты хорош.
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"Я капитан команды, ***" (с)
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Понял, вычеркиваю.

Видимо, у Тадича слишком тяжёлый характер. Странно, что его капитаном сделали
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Ответ А ты?
Лучшие игроки команды не выносят сор из избы, особенно после первого поражения на таком турнире. Так что, Тадич, большой - большой вопрос, так ли ты хорош.
а-ля мостовой на на евро 2004 после первого матча
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-2
+31
Закрой рот и играй. Единственное, что ты сделал за полчаса - успел пообниматься с Беллингемом
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Не понимал и не понимаю веры в Сербию. Да, хороший состав, но головой и поведением - не готовы они из группы выходить. Вот, пожалуйста, первый матч только, и пафосный наброс на вентилятор с уверенностью в том, что сам бы сделал лучше. Вероятно, и с Тадичем в основе все равно бы 0-1 проиграли. Но зато высказался, молодец, атмосфера в команде топ наверняка.
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Ярцев Мостового домой отправил после такого пассажа.
Сербы, как типичная африканская сборная, идут по своему привычному пути, много болтовни перед и жидкие выступления на самом турнире.
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Я Дартаньян , а вы все ##%%%, но если нужно то я готов терпеть такое положение))
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Точно братский народ :))
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От скромности конечно не окочуриться. Как может 35 летний игрок фенера быть лучшим в команде где достаточно игроков играющих в европейских грандах.
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…и самый скромный игрок мира»
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Стойкович в раздевалке Тадичу - "Я капитан команды §§§§§!"
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Вот по этим причинам за Сербию как-то и не болеется особо. Слмшком агрессивная манера поведения на поле, некрасивые стычки, подкаты... Вроде по национальности они фактически один народ с Хорватами, а по менталитету они куда больше похожи на Албанцев и Турков. У Хорватов намного более спокойный характер.
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Годы идут - в сборной Сербии ничего не меняется. Бардак междоусобиц) Как за них можно болеть? За той же Словенией приятней наблюдать.
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Очень токсично.
Похоже Сербы опять не выйдут из группы.
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У сербов вечно внутри команды что-то, что не даёт раскрыть большой потенциал
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Ему к Тен Хагу надо с таким эго, как раз ведь Тадич и в том самом Аяксе играл, который лысый аферист всё пытается собрать
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Вышел и сразу отдал один в один на Йовича, но тот обработать не смог, там принимай и кати в дальний. Но надо быть скромнее конечно. Хоть и понятно его недовольство.
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Да началось. Сербы как обычно, выходят в финальную стадию и начинают друг друга поливать. А если не друг друга, то ищут албанцев в составе соперника. Выиграйте уже у кого-нибудь!!!!!
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Роналду: «мой п#здюк»
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Молодец, знает себе цену😁
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Тадич не отрабатывает в обороне, поэтому с Англией его не поставили в старт. Выпустили,когда нужно было забивать в концовке.

Но насколько ужасен был в целом центр поля у Сербов - это отдельная история. Милинкович-Савич просто отсутствовал на поле, на его фоне Лукич смотрелся,как Модрич
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Если бы не был таким редкостным м****м, то пылил бы в топ клубах всю карьеру
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какой же он скромняга
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В Тадиче говорит задетое самолюбие, а не лидер и капитан команды.
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Я капитан ...!!!©
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Теперь понятно почему не в старте. Не понятно что он вообще делает в сборной с таким самомнением.
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Тадич Стойковичу в раздевалке: "Я КАПИТАН КОМАНДЫ #####!"
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Сербия как всегда. Вроде игроки норм, но есть срачь а игры нет.
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Ответ selso99
Ярцев Мостового домой отправил после такого пассажа. Сербы, как типичная африканская сборная, идут по своему привычному пути, много болтовни перед и жидкие выступления на самом турнире.
Жидкие выступления!!!
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