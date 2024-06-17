Деспотович про 0:1 с Англией: «Сербия выглядела в разы лучше англичан, которые просто забили и сели в оборону. Сербы показали, что являются топ-сборной»

Джордже Деспотович считает, что Сербия играла лучше Англии в матче Евро-2024.

Вчера национальные сборные сыграли между собой в группе C. Англичане одержали минимальную победу со счетом 1:0.

«Жалко, что сербы не забили. Они полностью заслужили гол. Сербия игрой показала, что лучше сборной Англии. Англичане просто забили один гол и сели в оборону. А сербы показали, что являются топ-сборной. Все игроки не случайно представляют лучшие клубы мира.

Следующая игра со Словенией – наиважнейшая. Если выиграют, то 100% выйдут из группы. Все надеемся на это.

Такую Англию сербы могли обыграть. Просто в начале была небольшая проблема с концентрацией, а потом поймали свою игру и выглядели в разы лучше англичан. Если Сербия покажет себя так же в следующем матче, то без вопросов обыграют Словению», – сказал экс-игрок сербской сборной, тульского «Арсенала», «Рубина» и «Оренбурга».

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