Деспотович про 0:1 с Англией: «Сербия выглядела в разы лучше англичан, которые просто забили и сели в оборону. Сербы показали, что являются топ-сборной»

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Джордже Деспотович считает, что Сербия играла лучше Англии в матче Евро-2024.

Вчера национальные сборные сыграли между собой в группе C. Англичане одержали минимальную победу со счетом 1:0.

«Жалко, что сербы не забили. Они полностью заслужили гол. Сербия игрой показала, что лучше сборной Англии. Англичане просто забили один гол и сели в оборону. А сербы показали, что являются топ-сборной. Все игроки не случайно представляют лучшие клубы мира.

Следующая игра со Словенией – наиважнейшая. Если выиграют, то 100% выйдут из группы. Все надеемся на это.

Такую Англию сербы могли обыграть. Просто в начале была небольшая проблема с концентрацией, а потом поймали свою игру и выглядели в разы лучше англичан. Если Сербия покажет себя так же в следующем матче, то без вопросов обыграют Словению», – сказал экс-игрок сербской сборной, тульского «Арсенала», «Рубина» и «Оренбурга».

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14 комментариев
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Сербы тоже ниче не показали. Самый скучный матч нынешнего Евро пока что.
+13
-4
+9
Брат, закусывай. Это была игра в стиле одни не хотят, а другие не могут.
+6
-3
+3
Ничего сербы не показали. Пока было 0:0 мяч все время был на половине поля балканцев, они все стояли за линией мяча и безадресно выносили его вперед при отборе.
У англичан тоже фейерверка не было, но они позиционно атаковали и хотели забить. Забили! Стало 1:0 и да - Англия стала скучнее некуда. Не знаю, зачем они отдали инициативу и стали беречь 1:0. Повезло, что сберегли, потому что это всегда не просто. Но Сербия больших трудностей им вообще не доставила.
+3
-2
+1
Национализм ослепляет.
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Надеюсь в следующих матчах сборная Сербии проявит себя лучше.
+1
-1
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Англичане превращаются в классических итальянцев у которых 1-0 самый популярный счёт испокон веков был
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Балканские сборные поголовно, кроме хорватов, показывают супер игру в отборе, но на основном турнире выглядят, как слабохарактерные кклды. Поразительно.
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Играли конечно не лучше, но пропустили только раз и то мяч изменил направление и вверх полетел. И Беллингем кстати сыграл в стиле какого-то безбашенного форварда . Лет через 5 он не полезет уже так головой
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