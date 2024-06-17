В Госдуме предложили снять лимит на легионеров для участников Евро, чьи сборные выйдут из группы

Теги премьер-лига Россия Государственная дума Евро-2024 лимит на легионеров Политика Р-Спорт Футбол

В Госдуме предложил снять лимит на легионеров для участников Евро-2024.

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов предложил снять ограничения на игру в российских клубах для футболистов сборных, прошедших групповой этап Евро-2024.

«Предлагаю снять ограничения на игру в российских футбольных клубах любых игроков сборных, прошедших групповой этап чемпионата Европы.

Если российские клубы заключат такие контракты, то новые игроки российских клубов освобождаются от НДФЛ, а сами клубы от налога на прибыль на контракт с игроком», – приводит слова Наумова пресс-служба ЛДПР.

По мнению депутата, такая практика позволит стимулировать высококвалифицированных футболистов переходить в российские клубы и выводить российский футбол на более качественный уровень.

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69 комментариев
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Занимаются самыми важными вещами, остальное уже сделали
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🤡
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Дополнительная стимуляция для участников Евро.
А то ведь Кейн Баварию выбрал, а не Зенит из-за лимита!!
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Ответ Роман Головешкин
Дополнительная стимуляция для участников Евро. А то ведь Кейн Баварию выбрал, а не Зенит из-за лимита!!
Приход Кейна в Зенит прервал бы победную серию. Ждём.
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Лучше тогда сразу принять закон, по которому все участники финала Лиги Чемпионов ОБЯЗАНЫ играть в Чемпионате России. А кто не перейдет в наши клубы - объявлять в международный розыск и назначать награду за поимку. Так победим)
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Лдпр за Ндфл, Лср в Фнл, Цска на Вднха.
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Ага, так и вижу как Ямаль заходит в кабинет Лапорты и говорит: "Всё, я в Спартак, там НДФЛ не будет!", после чего садится на самолёт и летит в Москву:)
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лгдпр
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"новые игроки российских клубов освобождаются от НДФЛ"

Сразу после повышения НДФЛ россиянам, сумевшим немного отползти от бедности. Ну что ж, одобряю!
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Ответ Сергей Набивачев
И вот Кейн захочет в Динамо, чтобы оно больше чемпионат России не выигрывало, Англия не выйдет из группы, и Кейн не попадет в лимит. И плакала его мечта.
Динамо и без Кейна неплохо справляется с невыигрышем чемпионата России.
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Ответ Игорь М.
Ага, так и вижу как Ямаль заходит в кабинет Лапорты и говорит: "Всё, я в Спартак, там НДФЛ не будет!", после чего садится на самолёт и летит в Москву:)
Ага, и Лапорта на следующем рейсе до Самары.
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этим идиотам больше обсуждать нечего?
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Заголовки бы неплохо по друому писать. Не "в госдуме предложили", а "один никому не известный *** из госдумы ******** никому не интересную *****"
Новости сразу станут понятнее
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И вот Кейн захочет в Динамо, чтобы оно больше чемпионат России не выигрывало, Англия не выйдет из группы, и Кейн не попадет в лимит. И плакала его мечта.
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Они реально считают, что Кьеза поедет в Факел?
ЗЫ: Воронеж, вы не обижайтесь, но у вас действительно самая бедная команда лиги.
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Сколько там таких игроков будет кто поедет из них в рфпл))5-10?!
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Боже, они продолжают бредить. Других проблем нет в стране.
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Ответ parquelis
этим идиотам больше обсуждать нечего?
Так они евро смотрят и обсуждают:)))
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Такая бредятина!!!
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Ответ Араик Оганесян
А Спартак?
Чемпион(нет)
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Ответ Spartakus1984
А потом снимут для чемпионат мира?)0хотела написать,что зениту повезет,но у них нет игроков сборной.
Хотела? Палишься, мадам..
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Кто щас в рашку поедет после евро, они там угорают походу
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Я смотрю, они там все проблемы в стране решили и теперь можно международным футболом заняться?
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что что что бл ччтооо?
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Соглашусь: Европа наш лучший друг и партнёр. Надо уважать участников Евро, на которое нас вряд ли ещё когда-нибудь пустят.
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Интересная идея.
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Неее. Не правильно.
Нужно сразу этим игрокам из бюджета по 10 мильенов евро выдать за сам факт приезда. По БМВ из параллельного импорта купить. И всех поселить в генеральских дачах, типа домика Иванова. А - и ещё. Балерины Большого театра должны у них горничными работать. А Герои России, вернувшиеся с СВО, стоять в их охране.

А чё нет? Благодетели же приедут. Не иначе....
ТПФУ... противно.
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А ещё удивлялись-как Мората выход 1в1 не запорол.
А тут вот оно че)
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Других вопросов "высший представительный и законодательный орган власти " решать,по видимому,не намерен....
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Клуб освобождается от налога на прибыль на контракт с игроком? А они платили такой налог?
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