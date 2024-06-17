В Госдуме предложили снять лимит на легионеров для участников Евро, чьи сборные выйдут из группы

В Госдуме предложил снять лимит на легионеров для участников Евро-2024.

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов предложил снять ограничения на игру в российских клубах для футболистов сборных, прошедших групповой этап Евро-2024.

«Предлагаю снять ограничения на игру в российских футбольных клубах любых игроков сборных, прошедших групповой этап чемпионата Европы.

Если российские клубы заключат такие контракты, то новые игроки российских клубов освобождаются от НДФЛ, а сами клубы от налога на прибыль на контракт с игроком», – приводит слова Наумова пресс-служба ЛДПР.

По мнению депутата, такая практика позволит стимулировать высококвалифицированных футболистов переходить в российские клубы и выводить российский футбол на более качественный уровень.