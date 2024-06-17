В Госдуме предложили снять лимит на легионеров для участников Евро, чьи сборные выйдут из группы
В Госдуме предложил снять лимит на легионеров для участников Евро-2024.
Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов предложил снять ограничения на игру в российских клубах для футболистов сборных, прошедших групповой этап Евро-2024.
«Предлагаю снять ограничения на игру в российских футбольных клубах любых игроков сборных, прошедших групповой этап чемпионата Европы.
Если российские клубы заключат такие контракты, то новые игроки российских клубов освобождаются от НДФЛ, а сами клубы от налога на прибыль на контракт с игроком», – приводит слова Наумова пресс-служба ЛДПР.
По мнению депутата, такая практика позволит стимулировать высококвалифицированных футболистов переходить в российские клубы и выводить российский футбол на более качественный уровень.
А то ведь Кейн Баварию выбрал, а не Зенит из-за лимита!!
Сразу после повышения НДФЛ россиянам, сумевшим немного отползти от бедности. Ну что ж, одобряю!
Новости сразу станут понятнее
ЗЫ: Воронеж, вы не обижайтесь, но у вас действительно самая бедная команда лиги.
Нужно сразу этим игрокам из бюджета по 10 мильенов евро выдать за сам факт приезда. По БМВ из параллельного импорта купить. И всех поселить в генеральских дачах, типа домика Иванова. А - и ещё. Балерины Большого театра должны у них горничными работать. А Герои России, вернувшиеся с СВО, стоять в их охране.
А чё нет? Благодетели же приедут. Не иначе....
ТПФУ... противно.
А тут вот оно че)