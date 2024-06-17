Флаги России запрещены на всех матчах Украины на Евро

Российские флаги запрещены на матчах сборной Украины на Евро.

Пронос флагов России будет запрещен на всех матчах сборной Украины на Евро-2024. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Ранее появилась информация, что российские флаги не будут разрешены на матче Украины с Румынией.

В организации заявили, что сотрудники службы безопасности попытаются изъять и убрать российские флаги со стадиона.

Флаги России были замечены на трибунах во время матча открытия Германии против Шотландии (5:1), а также в ходе игры Сербии и Англии (0:1).