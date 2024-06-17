Флаги России запрещены на всех матчах Украины на Евро

Теги Сборная Украины по футболу премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Евро-2024 Политика Футбол

Российские флаги запрещены на матчах сборной Украины на Евро.

Пронос флагов России будет запрещен на всех матчах сборной Украины на Евро-2024. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Ранее появилась информация, что российские флаги не будут разрешены на матче Украины с Румынией.

В организации заявили, что сотрудники службы безопасности попытаются изъять и убрать российские флаги со стадиона.

Флаги России были замечены на трибунах во время матча открытия Германии против Шотландии (5:1), а также в ходе игры Сербии и Англии (0:1).

64 комментария
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Главное побольше флагов на территории Украины, чем дальше от границы с Россией, тем лучше
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Ответ maksim shavkun
Интересно символику фашисткой УПА можно проносить? Укранцы конечно дожили, что селюки теперь рулят! Уже на осквернение памяти своих дедов глаза закрывают, настолько вас нагнули конечно. Имхо
Говно вопрос, наши флаг СССР принесут))
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+7
Ответ Dexter Morgan
Ну наши ребята всё равно пронесут. Я верю. И не только наши.
Зачем? Чтоб отобрали и выпроводили? Есть же "разрешённые" решения.
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+5
А разве на ЧЕ не запрещены вообще все флаги, кроме участвующих стран?
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+3
Ответ vtsch4svws
Румыны братушки, постарайтесь ✊🏻
на хрен таких братушек
+2
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Пронесут Сербии, или чей там и перевернут))
+4
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Ответ kost68
окраины с какой стороны не будет? белгорода-курска? владивостока-хабаровска? а может омска?
Ты в Европу не сбежал от призыва?
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Ответ Ze VuiZ
Петь песни про батьку - бандеру разрешено
Да и нацисткие кричалки тоже можно!
+3
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ну а что удивительного, не просто так же сборные да и вообще любые команды этих двух стран разводятся в любых турнирах
+1
0
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Кстати, а когда этническое швейцарцы показывали албанского орла в мачтах с Сербией. Все же норм было по безопасности?
+6
-5
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Ответ Dexter Morgan
Ну наши ребята всё равно пронесут. Я верю. И не только наши.
А зачем приносить флаг России на стадион?
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Российский нельзя, зато общеславянский можно 😁
+3
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Ответ mascinista
Цивилизованный мир настолько цивилизован, что поддерживает нацизм, когда это нужно.
не обманывай. россию поддерживает иран и сев. корея это не цивилизованный мир
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Ответ Dexter Morgan
Ну тот случай, когда Украина и Румыния стоят друг друга. Болею против обеих стран.
Ничья только с автоголами?
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Ответ Sergey Aficionado
Все правильно, все для безопасности. Иначе это будет уже не матч, не праздник футбола на стадионе или в инете, а очеред.проплаченная политич.акция-провокация. Игра/интрига должна быть на поле, в ногах у 22х футболистов, а не у ультрас или у псевдофанатов-радикалов.
Они бы еще за Косоварами и Албанцами так следили, и было бы чудесно
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Ответ Экономический рычаг
У украинцев отвалится жопа, если они увидят российский флаг?
А смысл приносить российский флаг если твоя страна не учувствует на евро? Дешевая провокация
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Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Bars 18
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Кто провокатор? Я россиянин. Я против врагов. Быть против Гитлера тоже провокация?
Комментарий удален модератором
Ответ Hola Hola
А разве на ЧЕ не запрещены вообще все флаги, кроме участвующих стран?
Вчера на матче сербов был российский флаг
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ kost68
а нарушителей окунать в смолу, потом в перья и гнать до городских ворот. слышал, василий из белгорода?
Знатно тебя бомбит от нашего триколора. 🤣🤣🤣
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Ответ Егор Арефьев
а ещё безгаз, безсвет, безсвобода, безмир, зато безвиз
зато безроссии
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Ответ Николай Бойко
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а ещё безгаз, безсвет, безсвобода, безмир, зато безвиз
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Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Николай Бойко
Власовский - это какой? Так-то власовцам было запрещено использовать триколор как флаг
кто запретил? райком?
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-3
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Ответ maksim shavkun
Интересно символику фашисткой УПА можно проносить? Укранцы конечно дожили, что селюки теперь рулят! Уже на осквернение памяти своих дедов глаза закрывают, настолько вас нагнули конечно. Имхо
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Охотко
Комментарий удален модератором
На олимпиаде будет еще хлеще, ждем побегов в Европу свободолюбивых 😅 симфонический оркестр свалил с этой недостраны, вот это демократия и главное в Европе всех все устраивает!
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Что с флагом ГДР ?
Спрашивают энтузиасты.
Он то под запретом или как ?
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