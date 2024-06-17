Депутат Журова о мужчине с топором на Евро: «Немцам только сочувствую. Слабая работа по безопасности. В России такое просто невозможно»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Польши по футболу происшествия Светлана Журова Евро-2024 Политика ТАСС Футбол

Светлана Журова высказалась относительно обеспечения безопасности на Евро.

Ранее появилась информация, что в Гамбурге, где проходил матч Польши и Нидерландов, человек с топором напал на фанатов. Полиция уточнила, что мужчина угрожал полицейским рядом с фан-зоной. Сотрудники правоохранительных органов применили перцовый баллончик, а затем и огнестрельное оружие. В рюкзаке нарушителя нашли коктейль Молотова.

«Немцам только сочувствую. Правоохранители отвлекли внимание на фанатов и упустили мужика с топором, который мог нанести вред.

Это слабая работа по безопасности, в нашей стране такое просто невозможно», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В России такое просто невозможно - ох и поехавшая. (фейспалм). В России сотнями людей убивают в торговых центрах, вчера легко и просто ячейка ваххабитов в тюряге заложников - ментов взяла. Молчала бы. Хотя, за умную уже не сойдёт.
+66
-7
+59
Человека обезвредили, никто не пострадал. Она это имеет ввиду под "у нас такое невозможно"? Или у нас какая-то особая энергетика не позволяющая людям взять в руки топор? Из любого события готовы вывернуть ситуацию в нужную для себя сторону.
+36
-2
+34
23 мая 2024
В Санкт-Петербурге мужчина напал с топором на 93-летнюю родственницу

15 марта 2024
В Абакане полуголый мужчина с топором набросился на прохожих.

19 августа 2023
Полуголый россиянин с топором выскочил на трассу в Перми и набросился на машины

13 июля 2023
В Новосибирске вооруженный топором мужчина накинулся на прохожего

11 марта 2023
Пьяный глава города в Забайкалье напал на полицейских с топором

Ох уж эти немцы!
+26
0
+26
Ответ окечуква
Кхм. Ну это она утрирует слегка. Но вот на матч у нас с топором точно никто не пройдет!
Вот, а когда фануйди не было, на фанатках каждый второй с топором был!
+16
-1
+15
Крокус не даст соврать...
+17
-2
+15
«Депутат Журова», только так, словосочетанием. Типа Советское ИнформБюро, Армянское радио и т.д.. А ведь была известной и уважаемой спортсменкой. Так просрать своё имя.
+10
-1
+9
Да мы тут пару раз недавно видели как невозможно, ага...
+11
-3
+8
Ответ tolgol1974
Комментарий удален модератором
Такая ахинея очень неплохо оплачивается
+5
-1
+4
Крокус видимо не в России находится
+3
0
+3
Ещё в России невозможна средняя немецкая зарплата ))
+3
0
+3
Ответ _mountain_range_
23 мая 2024 В Санкт-Петербурге мужчина напал с топором на 93-летнюю родственницу 15 марта 2024 В Абакане полуголый мужчина с топором набросился на прохожих. 19 августа 2023 Полуголый россиянин с топором выскочил на трассу в Перми и набросился на машины 13 июля 2023 В Новосибирске вооруженный топором мужчина накинулся на прохожего 11 марта 2023 Пьяный глава города в Забайкалье напал на полицейских с топором Ох уж эти немцы!
Вы про какую-то другую Россию пишете, Журова живёт в своей
+3
-1
+2
Ага, особенно Крокус, Ростовское СИЗО
+3
-1
+2
К огромному сожалению, неадекватных людей везде хватает, и у нас и у них.
+2
0
+2
Журова о солевых происшествиях, в том числе с топорами, которых каждый день можно найти в сводках по стране: Человек проявил своё волеизъявление, кто мы такие, чтобы его осуждать?
+3
-2
+1
Ответ Павел Гребнев
Человека обезвредили, никто не пострадал. Она это имеет ввиду под "у нас такое невозможно"? Или у нас какая-то особая энергетика не позволяющая людям взять в руки топор? Из любого события готовы вывернуть ситуацию в нужную для себя сторону.
Она хотела вывернуть в нужную сторону. Но оказывается у нас со всех сторон женский половый орган)
0
0
0
Ответ Grin of Ant
Она хотела вывернуть в нужную сторону. Но оказывается у нас со всех сторон женский половый орган)
А несогласные могут пойти на мужской, ну или в женский, опять же
0
0
0
Ответ Павел Гребнев
Человека обезвредили, никто не пострадал. Она это имеет ввиду под "у нас такое невозможно"? Или у нас какая-то особая энергетика не позволяющая людям взять в руки топор? Из любого события готовы вывернуть ситуацию в нужную для себя сторону.
Или кто-то должен пострадать 🤔
0
0
0
Ответ Gonzo754
«Депутат Журова», только так, словосочетанием. Типа Советское ИнформБюро, Армянское радио и т.д.. А ведь была известной и уважаемой спортсменкой. Так просрать своё имя.
Я бы предложил более обезличенный термин "Депутат Госдумы РФ", кроме тов.Журовой стены здания на Моховой скрывают сотни, если не тысячи "талантов", просто тема спорта для них не магистральная и их перлы не попадают на sports.ru
0
0
0
Та ситуация, когда память депутата слишком коротка. Лучше бы помалкивала.
0
0
0
Ответ Ivas715
Ну пример так себе, честно говоря. Всё-таки концерт в Крокусе не самой популярной группы (лично мое мнение) это обычное повседневное мероприятие по сути. С точки зрения безопасности это совсем не такое пиковое событие, как Чемпионат Европы. По организации ЧМ и ЧЕ в России в разы было лучше, чем сейчас в Германии, это 100%
и не говори. этот жуткий ужас щас у дойчей и практически рядовое происшествие в крокусе. и не сравнишь. и почему, кстати, только в разы у нас было лучше на чм? неправда. в десятки раз.
0
0
0
Ответ Ivas715
Ну пример так себе, честно говоря. Всё-таки концерт в Крокусе не самой популярной группы (лично мое мнение) это обычное повседневное мероприятие по сути. С точки зрения безопасности это совсем не такое пиковое событие, как Чемпионат Европы. По организации ЧМ и ЧЕ в России в разы было лучше, чем сейчас в Германии, это 100%
Усиление мер безопасности в местах массового скопления людей после открытых (!) предупреждений о готовящихся терактах - это, видимо, другое?
0
0
0
У нас и не такое возможно
0
0
0
К сожалению, возможно
0
0
0
мда
0
0
0
Жаль, что наш город Челябинской области, где неделю назад мужик с топором напал на посонов и прорубил им крышу машины, находится не в РФ
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий