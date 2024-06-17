Депутат Журова о мужчине с топором на Евро: «Немцам только сочувствую. Слабая работа по безопасности. В России такое просто невозможно»
Светлана Журова высказалась относительно обеспечения безопасности на Евро.
Ранее появилась информация, что в Гамбурге, где проходил матч Польши и Нидерландов, человек с топором напал на фанатов. Полиция уточнила, что мужчина угрожал полицейским рядом с фан-зоной. Сотрудники правоохранительных органов применили перцовый баллончик, а затем и огнестрельное оружие. В рюкзаке нарушителя нашли коктейль Молотова.
«Немцам только сочувствую. Правоохранители отвлекли внимание на фанатов и упустили мужика с топором, который мог нанести вред.
Это слабая работа по безопасности, в нашей стране такое просто невозможно», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
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