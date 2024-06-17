УЕФА против российских флагов на матче Украины. Охрана будет изымать и убирать их

УЕФА хочет, чтобы российских флагов не было на матче Украины с Румынией.

Игра сборных в группе E Евро-2024 пройдет сегодня в Мюнхене в 16:00 по московскому времени.

В организации заявили, что сотрудники службы безопасности попытаются изъять и убрать российские флаги с мюнхенского стадиона.

Флаги России были замечены на трибунах во время матча открытия Германии против Шотландии (5:1), а также в ходе вчерашней игры Сербии и Англии (0:1).

Ранее немецкие власти заявляли, что хотят разрешить на стадионах и в официальных фан-зонах флаги исключительно стран-участниц Евро-2024. Это также рассматривалось как защитная мера, позволяющая избежать возможных провокаций в случае вывешивания израильских и палестинских флагов.

Российский флаг вывесили на матче Сербии с Англией

Российские флаги вывесили на матче открытия Евро-2024 Германия – Шотландия. На одном – надпись «Белгород»