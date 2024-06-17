УЕФА против российских флагов на матче Украины. Охрана будет изымать и убирать их

Теги Сборная Украины по футболу УЕФА болельщики Сборная Румынии по футболу Альянц Арена Евро-2024 стадионы Политика Футбол

УЕФА хочет, чтобы российских флагов не было на матче Украины с Румынией.

Игра сборных в группе E Евро-2024 пройдет сегодня в Мюнхене в 16:00 по московскому времени.

В организации заявили, что сотрудники службы безопасности попытаются изъять и убрать российские флаги с мюнхенского стадиона.

Флаги России были замечены на трибунах во время матча открытия Германии против Шотландии (5:1), а также в ходе вчерашней игры Сербии и Англии (0:1).

Ранее немецкие власти заявляли, что хотят разрешить на стадионах и в официальных фан-зонах флаги исключительно стран-участниц Евро-2024. Это также рассматривалось как защитная мера, позволяющая избежать возможных провокаций в случае вывешивания израильских и палестинских флагов.

Российский флаг вывесили на матче Сербии с Англией

Российские флаги вывесили на матче открытия Евро-2024 Германия – Шотландия. На одном – надпись «Белгород»

17 комментариев
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Ждем тб 0.5 флагов на матче
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Самая политическое евро в истории
Хотя поют,спорт вне политики
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Ответ Owen_the_Simple
Главное помнить, что когда страны блока НАТО с кем-то воюют - это другое.
Да причем здесь НАТО и конфликты. Речь про футбол и флаги.
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Понятно, обеспечивают пожаробезопасность. А то у игроков "У "сзади загорится прямо на поле, если флаг увидят.
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Зачем конфликты на Евро, правильно делают, пусть спорт остается спортом без драк на трибунах
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Ответ Spartakus1984
А как же Европейская демократия?
демократия и провокация - это разные понятия
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Ответ lovkac
Ждем тб 0.5 флагов на матче
Хорошо, что организаторы игр БРИКС лишены головной боли с возможным появлением украинского флага на трибунах.
Благо трибуны там вечно пустые.
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А как же Европейская демократия?
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Свобода выбора)
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Комментарий удален модератором
Весело там у них
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Опять сербы подложат свинью.
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А форму сборной Украины с российским полуостровом тоже снимать будут ?😏😏😏
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Ответ cektor
Понятно, обеспечивают пожаробезопасность. А то у игроков "У "сзади загорится прямо на поле, если флаг увидят.
Не беспокойтесь, пожарник зинченко всегда потушит)
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