Беллингем о победе над Сербией: «Штаб Англии все сделал правильно, мы знали наши роли. Привычка бить появилась в «Реале» – хотел перенести свою готовность на Евро»
Джуд Беллингем прокомментировал победу Англии над Сербией.
Английская команда выиграла со счетом 1:0 на Евро-2024. Джуд Беллингем забил победный гол.
«Хороший матч. Сербия – очень сильная команда. В их составе есть крепкие, габаритные и сильные футболисты, и важно, что мы хорошо подготовлюсь к матчу.
Штаб все сделал правильно. Мы очень хорошо готовились всю неделю. Знали, какие роли нам предстоит выполнять. Мы стараемся придерживаться своих стандартов и стараемся выполнять нашу работу. Важно, чтобы мы хорошо начали турнир. Внутри команды присутствует позитив, готовимся к следующей игре.
Я привык входить в штрафную, бить по воротам. Эта привычка у меня появилась в «Реале», и я хотел перенести свою готовность на Евро. Отличное начало турнира для меня, чтобы обрести уверенность в себе. Помочь ребятам одержать победу – это самое главное», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Англии.