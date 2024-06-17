Беллингем о победе над Сербией: «Штаб Англии все сделал правильно, мы знали наши роли. Привычка бить появилась в «Реале» – хотел перенести свою готовность на Евро»

Джуд Беллингем прокомментировал победу Англии над Сербией.

Английская команда выиграла со счетом 1:0 на . забил победный гол.

«Хороший матч. Сербия – очень сильная команда. В их составе есть крепкие, габаритные и сильные футболисты, и важно, что мы хорошо подготовлюсь к матчу.

Штаб все сделал правильно. Мы очень хорошо готовились всю неделю. Знали, какие роли нам предстоит выполнять. Мы стараемся придерживаться своих стандартов и стараемся выполнять нашу работу. Важно, чтобы мы хорошо начали турнир. Внутри команды присутствует позитив, готовимся к следующей игре.

Я привык входить в штрафную, бить по воротам. Эта привычка у меня появилась в « », и я хотел перенести свою готовность на Евро. Отличное начало турнира для меня, чтобы обрести уверенность в себе. Помочь ребятам одержать победу – это самое главное», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Англии.