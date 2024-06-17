Беллингем о победе над Сербией: «Штаб Англии все сделал правильно, мы знали наши роли. Привычка бить появилась в «Реале» – хотел перенести свою готовность на Евро»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем прокомментировал победу Англии над Сербией.

Английская команда выиграла со счетом 1:0 на Евро-2024. Джуд Беллингем забил победный гол.

«Хороший матч. Сербия – очень сильная команда. В их составе есть крепкие, габаритные и сильные футболисты, и важно, что мы хорошо подготовлюсь к матчу.

Штаб все сделал правильно. Мы очень хорошо готовились всю неделю. Знали, какие роли нам предстоит выполнять. Мы стараемся придерживаться своих стандартов и стараемся выполнять нашу работу. Важно, чтобы мы хорошо начали турнир. Внутри команды присутствует позитив, готовимся к следующей игре.

Я привык входить в штрафную, бить по воротам. Эта привычка у меня появилась в «Реале», и я хотел перенести свою готовность на Евро. Отличное начало турнира для меня, чтобы обрести уверенность в себе. Помочь ребятам одержать победу – это самое главное», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Англии.

5 комментариев
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Быть одним из фаворитов с топовым составом, но при этом играть в такое говно - позорище просто, уж извините!
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Саутгейт с таким составом играет в держисраку это позор, он должен туалетную бумагу носить Мостовому, а не тренеровать!
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Удачи Джуд. Ты должен стать лидером этой сборной Англии. Твое время пришло.
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Ответ phantom_payne
Быть одним из фаворитов с топовым составом, но при этом играть в такое говно - позорище просто, уж извините!
Из-за Саутгейта Англия может пролететь мимо всего с таким поколением. Не удивлюсь, если он посадит условно Беллингема на скамейку, из-за того, что зачастую берет игру на себя, а не сразу же расстается с мячом. Ведь установки тренера видимо выполнять нужно не укоснительно, раз индивидуально такие сильные игроки должны играть в такой дореволюционный футбол.
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