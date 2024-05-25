Хави уволен, «МЮ» уберет тен Хага, состав сборной России, новый контракт Акинфеева, 7 голов «Жироны» и хет-трик Довбика, «Барсу» не обвиняют во взяточничестве и другие новости

1. Официально: у «Барселоны» будет новый тренер! Хави отправлен в отставку, а на «Камп Ноу» его сменит Ханси Флик, с которым подпишут контракт на два года. Лапорта уведомил Хави об увольнении еще в понедельник, теперь «Барса» серьезно сэкономит на зарплатах тренерского штаба. Немец к тому же не будет требовать трансферов в межсезонье.

2. «Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага после финала Кубка Англии даже в случае победы над «Сити». На «Олд Траффорд» очень хочет Киран Маккенна из «Испвича», отказавший ради «МЮ» «Челси» и «Брайтону».

3. Захарян, братья Миранчуки, Кузяев, Тюкавин, Сафонов, Садулаев приглашены в сборную России на матч с Беларусью. Товарищескую игру в Минске покажет канал «Матч ТВ».

4. Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2026 года.

5. «Жирона» покуражилась в заключительном матче сезона, отгрузив семь голов «Гранаде»! Хет-трик сделал Артем Довбик, который вышел на первое место в гонке бомбардиров Ла Лиги и повторил рекорд Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах среди украинцев.

6. Суд Барселоны аннулировал обвинение во взяточничестве в отношении «Барсы» по делу Негрейры.

7. НХЛ. «Рейнджерс» сравняли счет в финале Востока с «Флоридой» (1-1, 2:1 ОТ во второй игре), Шестеркин отразил 26 из 27 бросков и стал 2-й звездой.

8. Стефано Пиоли покинул пост главного тренера «Милана».

9. НБА. Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» вырвать победу во втором матче с «Миннесотой» и повести 2-0 в финале Запада.

10. La Gazzetta dello Sport пишет, что «ПСЖ» предложил за Хвичу 100 млн евро. Однако во Франции утверждают, что парижане оценивают вингера «Наполи» гораздо скромнее.

11. Симоне Индзаги признан лучшим тренером Серии А в этом сезоне. Влаховича назвали лучшим нападающим, Чалханоглу – лучшим хавбеком, а самым ценным игроком турнира стал Лаутаро Мартинес.

12. Станислав Черчесов выступил с речью перед игроками «Пари НН» перед решающим матчем с «Крыльями Советов».

13. Алексей Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию.

14. BetBoom стал официальным партнером сборной России. Сумма контракта – 1,2 млрд рублей.

15. «Манчестер Сити» хочет заключить с Гвардиолой долгосрочный контракт.

16. Хоккеистов сборной Латвии обокрали в отеле на ЧМ-2024. Из номеров забрали 70 евро и зарядное устройство.

17. Льюис Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Монако, Шарль Леклер стал лучшим во второй практике.

Цитаты дня

Глава ДНР Пушилин: «Мы стали субъектом РФ, Донбассу нужен настоящий «Шахтер», местный. Есть и бизнесмены, готовые подключиться в плане спонсорства»

Хави: «Покидать клуб всей своей жизни непросто, но я делаю это с гордостью. Я всегда буду в распоряжении «Барселоны»

Широков об РПЛ: «Чемпионат деградирует по качеству, как бы его ни пиарили. Он таким великолепным стал от того, что «Зенит» сдал, а другие команды не подтянулись»

Владислав Третьяк: «Нам нужно больше льда. В Канаде 3000 крытых катков, в Америке – под 2000, в Швеции – 370. У нас 770 при населении в 140 млн»

Экс-кандидат в президенты Даванков о пиве на стадионах: «Не надо запрещать его на больших знаковых мероприятиях. Но сейчас первое обсуждение – Fan ID, эта мера не сработала»

Глава ДНР Пушилин о «Шахтере»: «Ждем времени, когда команда будет занимать верхние строчки в чемпионате России»