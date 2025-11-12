  • Спортс
8

Миранчук про 1:1 с Перу: «Навязали хорошую борьбу – моменты были, не хватило исполнения. Обидно, что пропустили – Сафонов не ожидал, может быть»

Алексей Миранчук: навязали Перу хорошую борьбу, но не хватило исполнения.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал ничью в BetBoom товарищеском матче с Перу (1:1).

«Перу – хороший соперник. Ожидали, что будет агрессивный футбол. Думаю, что навязали хорошую борьбу, создавали моменты. Забили один, не хватило для победы. Не хватило исполнения.

Была замечательная атмосфера, давно не играли в Санкт‑Петербурге. Всем большая благодарность за поддержку. Надеюсь, что в следующий раз порадуем победой.

Понятно, что хотели выиграть, но это футбол. Обидно, что пропустили. Не смогли забить. Думаю, что если бы забили второй гол, было бы поспокойнее играть. Моменты были у нас. Пропущенный гол стал неожиданностью. Во‑первых, дали пробить. Матвей [Сафонов], может быть, не ожидал… Мяч полетел по дуге», – сказал Миранчук.

