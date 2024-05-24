Гран-при Монако-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 4-й

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Монте-Карло
24 мая 2024 года
2-я практика
 
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.11,278 (37 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,188 (32)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,475 (37)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,535 (37)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,675 (35)
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,684 (36)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,784 (22)
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,821 (31)
9. Алекс Албон («Уильямс») +0,979 (38)
10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,982 (30)
11. Юки Цунода («РБ») +1,071 (36)
12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,088 (35)
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,195 (31)
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,276 (34)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,291 (34)
16. Даниэль Риккардо («РБ») +1,299 (37)
17. Пьер Гасли («Альпин») +1,472 (35)
18. Логан Сарджент («Уильямс») +1,512 (36)
19. Валттери Боттас («Заубер») +1,779 (31)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,495 (32)
 

Гран-при Монако-2024. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 11-й

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25 комментариев
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Ответ Сулейман Гендугов
Эксперты, что там по длинным отрезкам?
Какая разница, если обогнать невозможно
+26
0
+26
1-10-софт
11-Цунода-медиум
12-Пиастри-медиум
13-Магнуссен-софт
14-Окон-софт
15-Хюлькенберг-софт
16-Рикьярдо-медиум
17-Гасли-софт
18-Сарджент-софт
19-Боттас-медиум
20-Чжоу-медиум
+17
-1
+16
Только бы не сглазить)
+6
0
+6
Ответ Mittermeyer
Фанаты Мерседеса не радуйтесь, Мерс опять катает практики на раскрученном моторе по сравнению с другими командами. Очень хорошо видна разница в картографиях на примере Рассела и Хэмилтона, один едет на боевой картографии и показывает 2ой результат, другой едет на придушенном режиме и показывает 10 результат.
У тебя наверное еще и к телеметрии есть доступ?
+6
-1
+5
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
все равно макс секунду на медиуме шарлю привез в концовке. забейте, завтра как обычно будет
Вассёр сказал что они подкрутят квалификационный темп во вред гоночному. Итак как это Монако, то пускай.
+4
0
+4
У Льюиса темп на длинном отрезке в конце был аховый. Тоже, видимо, машину целиком под квалификацию будут настраивать.
А чем еще заняться гоночной команде в Монако? :)
Шарлю удачи в домашней гонке, наконец.
Хотя, в Монако возможны любые выкрутасы - тот исключительный случай, когда гонка сама решает, кто выиграет.
+4
0
+4
Давай котеночек, пожалуйста, ты сможешь 🥹
+4
-1
+3
Пусть и квала такой будет:

Главный бедолага пелетона
Два старпера
Самовоз
Неважно
+6
-3
+3
Ну пора бы уже, ведь да? Не сглазить бы...
+3
0
+3
Завтра: Ферстаппен привозит 3 десятые, Луис 11
+1
0
+1
Ответ 1CEMAN
У тебя наверное еще и к телеметрии есть доступ?
Конечно, называется F1 Tempo, где можно все посмотреть. В том числе и режим работы мотора
+3
-2
+1
Ответ Дмитрий Дудников
Да так все сделают, не?
Скорее всего, но в конце 2 практики они вроде тестировали именно гоночный. Тогда должно быть не особо страшно.
+1
0
+1
Люсик наконец-то скилл расчехлил?;)))
+1
0
+1
Вот она скилловая трасса!!! Алонсо на 9-й машине пелетона сразу 3-й!!! Господи, какой же он гениальный..... 🔥🔥🔥🔥🔥💦💦💦💦💦
0
0
0
Странно, что практика в пятницу. Обычно же в четверг в Монако всегда была.
0
0
0
Леклер, видимо, поул на домашней возьмет.
0
0
0
Ответ купасятина
Какая разница, если обогнать невозможно
Ну темп в гонке все равно имеет значение , если по тактике будет у кого то косяк
0
0
0
Ответ Fedor1012
Вассёр сказал что они подкрутят квалификационный темп во вред гоночному. Итак как это Монако, то пускай.
Да так все сделают, не?
+1
-1
0
как Перес в десятку ворвался,Рикардо и Сержант шифруются
0
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Ах, если бы первая пятерка за победу боролась бы каждую гонку и поул
0
0
0
Эксперты, что там по длинным отрезкам?
0
0
0
Ответ Mittermeyer
Конечно, называется F1 Tempo, где можно все посмотреть. В том числе и режим работы мотора
Мулька на основе GPS
0
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0
Ответ Mittermeyer
Конечно, называется F1 Tempo, где можно все посмотреть. В том числе и режим работы мотора
Прикольная штука! видно даже кто явно шифруется)
У нескольких человек первые пол круга на 0,5-0,7 быстрее того же отрезка Леклера, потом резкий сброс скорости и на финише +04,05,06,07
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