Гран-при Монако-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 4-й
Монте-Карло
24 мая 2024 года
2-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.11,278 (37 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,188 (32)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,475 (37)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,535 (37)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,675 (35)
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,684 (36)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,784 (22)
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,821 (31)
9. Алекс Албон («Уильямс») +0,979 (38)
10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,982 (30)
11. Юки Цунода («РБ») +1,071 (36)
12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,088 (35)
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,195 (31)
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,276 (34)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,291 (34)
16. Даниэль Риккардо («РБ») +1,299 (37)
17. Пьер Гасли («Альпин») +1,472 (35)
18. Логан Сарджент («Уильямс») +1,512 (36)
19. Валттери Боттас («Заубер») +1,779 (31)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,495 (32)
Гран-при Монако-2024. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 11-й
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11-Цунода-медиум
12-Пиастри-медиум
13-Магнуссен-софт
14-Окон-софт
15-Хюлькенберг-софт
16-Рикьярдо-медиум
17-Гасли-софт
18-Сарджент-софт
19-Боттас-медиум
20-Чжоу-медиум
А чем еще заняться гоночной команде в Монако? :)
Шарлю удачи в домашней гонке, наконец.
Хотя, в Монако возможны любые выкрутасы - тот исключительный случай, когда гонка сама решает, кто выиграет.
Главный бедолага пелетона
Два старпера
Самовоз
Неважно
У нескольких человек первые пол круга на 0,5-0,7 быстрее того же отрезка Леклера, потом резкий сброс скорости и на финише +04,05,06,07