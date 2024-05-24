Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2026 года
Игорь Акинфеев продлил котракт с ЦСКА.
38-летний голкипер подписал новое соглашение с армейским клубом до 2026 года.
Акинфеев провел за ЦСКА 766 матчей. В составе клуба он выиграл 6 чемпионатов России, 7 Кубков России, 7 Суперкубков страны и Кубок УЕФА. На его счету 363 «сухих» матча.
Фото: pfc-cska.com
Но в России у него просто феноменальная карьера , конечно.
Без травм, и больше сухих матчей!
Главное - без травм !
Да, сослагательное наклонение, но если бы ЦСКА до конца был сосредоточен в каждом матче этого сезона, то уже с отрывом были бы чемпионами.
👍👍🐴🐴🐴
На данный момент у Акинфеева 766 матчей за ЦСКА и 111 за сборную, будет круто, если он успеет пробить 800 за родной клуб и 900 за карьеру. Космос! Ну и в Клубе Яшина надо еще подальше в другую галактику улететь)