Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2026 года

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Футбол

Игорь Акинфеев продлил котракт с ЦСКА.

38-летний голкипер подписал новое соглашение с армейским клубом до 2026 года.

Акинфеев провел за ЦСКА 766 матчей. В составе клуба он выиграл 6 чемпионатов России, 7 Кубков России, 7 Суперкубков страны и Кубок УЕФА. На его счету 363 «сухих» матча.

Фото: pfc-cska.com

Материалы по теме

78 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Немного жаль, что Игорь не попробовал свои силы в Европе.
Но в России у него просто феноменальная карьера , конечно.
Без травм, и больше сухих матчей!
+71
-7
+64
Очень жаль, что Акинфеев вынужден переживать непростые, кризисные времена в ЦСКА под закат карьеры. А как было бы красиво ещё одно чемпионство урвать перед тем, как уйти на покой. Но увы, нынешние армейцы не конкуренты за золото.
+47
-3
+44
Ответ Кирилл
Если команда получит усиление и будет стабильна в концовках матчей, то вполне себе конкуренты. Да, сослагательное наклонение, но если бы ЦСКА до конца был сосредоточен в каждом матче этого сезона, то уже с отрывом были бы чемпионами.
Как и любой другой клуб
+43
-5
+38
Легенда !
Главное - без травм !
+29
-4
+25
Фото с Бабаевым на месте )
+26
-4
+22
Ответ IgroMan18
Комментарий скрыт
Человек пишет, что конкретно ему жаль, при чем тут ‘чтобы прочитал’?
+21
-1
+20
Не знаю, специально ли Игорь надел футболку с надписью "NOT FROM PARIS MADAME" или нет, но выглядит забавно )
+16
-1
+15
Ответ Black Phoenix
Очень жаль, что Акинфеев вынужден переживать непростые, кризисные времена в ЦСКА под закат карьеры. А как было бы красиво ещё одно чемпионство урвать перед тем, как уйти на покой. Но увы, нынешние армейцы не конкуренты за золото.
Если команда получит усиление и будет стабильна в концовках матчей, то вполне себе конкуренты.
Да, сослагательное наклонение, но если бы ЦСКА до конца был сосредоточен в каждом матче этого сезона, то уже с отрывом были бы чемпионами.
+20
-7
+13
363 сухих матча из 766 сыгранных. Как такое вообще возможно?
+12
-2
+10
Ответ TFP_Sports
Комментарий скрыт
А какой вратарь не привозит?)
+7
0
+7
Ещё попылит!
+8
-2
+6
Легенда Российского спорта. 21 год в профи, стабильность и качество. Еще ко всему , ни в одной ляп не попал
👍👍🐴🐴🐴
+5
0
+5
Игорю только уважение и главное здоровья!
+5
0
+5
Как дублёр и наставник норм. В воротах должны играть другие вратари.
+5
0
+5
Ответ Кирилл
Не знаю, специально ли Игорь надел футболку с надписью "NOT FROM PARIS MADAME" или нет, но выглядит забавно )
Отсылка на Сафонова?)
+4
0
+4
интересно реально ли прям до 40 лет основным будет
+4
0
+4
До сих пор загадка- почему его не выпустили с Зенитом
+5
-1
+4
На фото как будто Акинфеев Бабаева подписал
+3
0
+3
Ответ Михаил Алексеев
Дайте полноценный шанс Торопу, и он отплатит стабильной игрой. По потенциалу сильный вратарь, а то из-за пенсионера профукаете еще одного хорошего калитчика.
Кто ему не даёт шанса? До травмы Тороп в 2024 в старте вышел 7 раз. Акинфеев 8.
+3
0
+3
Ответ Семён Страшников
Похоже Помазун уйдет из ЦСКА навсегда
Закончит карьеру раньше чем Игорь)
+3
0
+3
Ответ TFP_Sports
Комментарий скрыт
Не его вина, что все его коллеги проигрывают конкуренцию вот уже 22-й год.
+2
0
+2
Ответ korysh
интересно реально ли прям до 40 лет основным будет
Вряд ли, скорее всего Торопа будут потихоньку подтягивать , вечно Игорь играть не будет, но сезон точно Акинфеев начнет, Влада не будет до середины сентября из-за травмы где-то
+2
0
+2
Ответ mancity111
Как и любой другой клуб
Ни один клуб в РПЛ не потерял столько же очков в концовках, сколько это сделал ЦСКА.
+3
-1
+2
Пока не увижу фото с Бабаевым, не поверю, хотя , стоп…)
+3
-1
+2
Ну всё попрёт игра у Цска 🫤🫤🫤
+2
0
+2
Похоже Помазун уйдет из ЦСКА навсегда
+3
-1
+2
Давай, "нога", пыли! Привет и Петербурга!💪
+2
0
+2
Здравое решение, особенно учитывая травму Торопа. Вряд ли все два года Игорь будет основным, но сможет постепенно передавать перчатки сменщику, при необходимости его страхуя.
На данный момент у Акинфеева 766 матчей за ЦСКА и 111 за сборную, будет круто, если он успеет пробить 800 за родной клуб и 900 за карьеру. Космос! Ну и в Клубе Яшина надо еще подальше в другую галактику улететь)
+2
0
+2
Нить, соединяющая эпохи
+2
0
+2
Ответ v.belorussky
Отсылка на Сафонова?)
Акинфеев явно не тот человек, который будет делать отсылку на какого-то там Сафонова)))
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий