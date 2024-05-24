Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2026 года

Игорь Акинфеев продлил котракт с ЦСКА.

38-летний голкипер подписал новое соглашение с армейским клубом до 2026 года.

провел за ЦСКА 766 матчей. В составе клуба он выиграл 6 чемпионатов России, 7 Кубков России, 7 Суперкубков страны и Кубок УЕФА. На его счету 363 «сухих» матча.

Фото: pfc-cska.com