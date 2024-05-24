Влахович признан лучшим форвардом Серии А, Чалханоглу – хавбеком, Бастони – защитником, Ди Грегорио – вратарем
Два футболиста «Интера» признаны сильнейшими в Серии А на своих позициях.
Хакан Чалханоглу признан лигой лучшим полузащитником завершающегося сезона, Алессандро Бастони – лучшим защитником.
В качестве лучшего нападающего выбран Душан Влахович из «Ювентуса», вратаря – Микеле Ди Грегорио из «Монцы».
Ранее стало известно, что приз тренеру сезона достался Симоне Индзаги, возглавляющему «Интер».
Влахович - 16+4
Да и по игре Мартинес был лучше и тащил Интер
Необъективное решение
Влаха вместо Лаутаро, потому что последний станет игроком года.
Серб забил 16 голов при 18.16 XG, в то время как у аргентинца 24 мяча при 19.92 XG.
1й по заработанным пенкам - заработал 5 пенальти больше всех у Душана 0
2й после Лаутаро по оценке 7.31
6й по голам всего на 3 меньше чем Душан
3й по пасам после дибалы и жиру - 7
4й по г+п - 20 столько же у Душана
все голы с игры 13 против 12 у Душана (у Душана 4 пенки забил только 2 и 2 штрафных)
удары 2.2 против 3.4 у Душана, меньше ударов нужно для гола
упущенный моменты 11 против 19 у Душана
6 моментов создал против 3 у Душана
12.9 (74%) больше и лучше пасует чем Душан 11.8 (72%)
дриблинг 1.0 (75%) у Душана 0.6(45%)
Но какого этооо)
В этом сезоне у нас защитники тащили