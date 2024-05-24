Влахович признан лучшим форвардом Серии А, Чалханоглу – хавбеком, Бастони – защитником, Ди Грегорио – вратарем

Теги Интер Ювентус серия А Италия рейтинги Монца Хакан Чалханоглу Душан Влахович Алессандро Бастони Микеле Ди Грегорио Футбол

Два футболиста «Интера» признаны сильнейшими в Серии А на своих позициях.

Хакан Чалханоглу признан лигой лучшим полузащитником завершающегося сезона, Алессандро Бастони – лучшим защитником.

В качестве лучшего нападающего выбран Душан Влахович из «Ювентуса», вратаря – Микеле Ди Грегорио из «Монцы».

Ранее стало известно, что приз тренеру сезона достался Симоне Индзаги, возглавляющему «Интер».

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27 комментариев
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Лаутаро - 24+3
Влахович - 16+4

Да и по игре Мартинес был лучше и тащил Интер

Необъективное решение
+40
-6
+34
Что ж, а ниже мы можем наблюдать парад сказочных, которые не способы выучить за годы/ознакомиться сейчас с регламентом личных наград в Серии А.

Влаха вместо Лаутаро, потому что последний станет игроком года.
+31
-1
+30
Ответ Tristan...
Почему не Лаутаро?
и мне как болельщику Юве это не понятно
+18
-5
+13
Ответ Champions of the World
Лаутаро - 24+3 Влахович - 16+4 Да и по игре Мартинес был лучше и тащил Интер Необъективное решение
Тут скорее всего, потому что Лаутаро ввбрпли лучшим игроком в Серии.
+6
0
+6
Почему не Лаутаро?
+11
-5
+6
Ответ Champions of the World
Лаутаро - 24+3 Влахович - 16+4 Да и по игре Мартинес был лучше и тащил Интер Необъективное решение
И по реализации Душан хуже.
Серб забил 16 голов при 18.16 XG, в то время как у аргентинца 24 мяча при 19.92 XG.
+6
-1
+5
Ответ $-AGROHIM-$
Влахович в этом сезоне никакой
в этом забил 16 и никакой а в прошлом 10 и какой ?
+4
-1
+3
Лаутаро не выбран тк он выбран лучшим игроком - решили эту награду отдать кому то другому.
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Ответ Tristan...
Почему не Лаутаро?
Лаутаро признан лучшим игроком серии А
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Ответ Иван Иванов
Почему Лаутаро Реал не интересуется... Он галактико 100 %
А его то Реалу куда девать?
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Ответ Neboskryobby
Тут скорее всего, потому что Лаутаро ввбрпли лучшим игроком в Серии.
Так это ещё больший идиотизм. Ты лучший игрок лиги, но не лучший на своей позиции. WTF???
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Тюрам лучший нап Серии А:
1й по заработанным пенкам - заработал 5 пенальти больше всех у Душана 0
2й после Лаутаро по оценке 7.31
6й по голам всего на 3 меньше чем Душан
3й по пасам после дибалы и жиру - 7
4й по г+п - 20 столько же у Душана
все голы с игры 13 против 12 у Душана (у Душана 4 пенки забил только 2 и 2 штрафных)
удары 2.2 против 3.4 у Душана, меньше ударов нужно для гола
упущенный моменты 11 против 19 у Душана
6 моментов создал против 3 у Душана
12.9 (74%) больше и лучше пасует чем Душан 11.8 (72%)
дриблинг 1.0 (75%) у Душана 0.6(45%)
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Влахович красава, дай бог чтобы затащил сербов на Евро
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Ответ Tristan...
Почему не Лаутаро?
Он как бомбардир получит награду, не стали давать все плюшки одному игроку. Я бы отдал Жиру лучшего напа.
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Ответ Tristan...
Почему не Лаутаро?
Если я правильно понимаю, то есть правило-не больше 2 игроков от команды. По этой же причине в голосовании по лучшему голкиперу отсутствовал Зоммер.
+1
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
А его то Реалу куда девать?
Уже некуда. Однако это не отменяет его бешенный уровень
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По мне Тюрам лучший нап после Лаутаро. Влахович 6 лет в Италии пылит, а Маркус только первый сезон. И дебютный сезон в Интере и Серии А он провел просто шикарно
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Ответ Tristan...
Почему не Лаутаро?
Странный вопрос. Чувак играет в команде, которая постоянно обитает у чужих ворот, имеет более-менее креативных полузащитников, и по сотне моментов создаёт за матч. И он при этом всего лишь чуть больше 20 голов забил, слабовато. А вот чел из команды, которая редко вылазит из своей штрафной в матчах с Удинезе и т.п., и который чего-то там наколотил при этом, очевидно достоин получить приз
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Ответ Tristan...
Почему не Лаутаро?
Лаутаро лучший игрок серии А
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Влахович конечно топ форвард, но не в этом сезоне в команде Аллегри. Есть много более успешных форвардов этого сезона
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Я конечно фан Юве
Но какого этооо)
В этом сезоне у нас защитники тащили
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Ответ savik-A.M.
в этом забил 16 и никакой а в прошлом 10 и какой ?
Влахович "какой" был только в Фиорентине
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