Влахович признан лучшим форвардом Серии А, Чалханоглу – хавбеком, Бастони – защитником, Ди Грегорио – вратарем

Два футболиста «Интера» признаны сильнейшими в Серии А на своих позициях.

признан лигой лучшим полузащитником завершающегося сезона, – лучшим защитником.

В качестве лучшего нападающего выбран из « », вратаря – из «Монцы».

Ранее стало известно, что приз тренеру сезона достался Симоне Индзаги, возглавляющему «Интер».