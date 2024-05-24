Флик подпишет с «Барсой» контракт до 2026 года. Лапорта и Деку полностью уверены в тренере

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Маркус Зорг Тони Тапалович Футбол

Ханси Флик возглавит «Барселону».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, немец подпишет контракт до 2026 года. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Отмечается, что президент «Барсы» Жоан Лапорта и спортивный директор Деку полностью уверены во Флике.

Также известно, что Тони Тапалович и Маркус Зорг станут помощниками Флика в «Барселоне».

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47 комментариев
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Рекомендую фанатам Барсы не переоценивать Флика. У человека единственная заслуга это требл в ковидный сезон, и то команду принял в середине сезона, то есть он её даже не готовил, просто груз с плеч снял игрокам. Следующий полноценный сезон статистически был точно таким же, как текущий сезон Флика с небольшими числовыми различиями (Тухель больше забил в этом сезоне). А так, аналогично отлетели от колхоза в Кубке Германии при флике, отлетели от ПСЖ в 14 и взяли чемпионат почти с аналогичным количеством очков, которые заработал Тухель (то есть он бы тоже проиграл чемпионат Байеру).
Говорю все как болельщик Баварии
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+17
Я рад, вот честно. Не знаю, что выйдет в итоге, слишком много чего должно сростись, это футбол. Но то что будет интересно и весело практически не сомневаюсь. Теперь придётся и за ЛаЛигой наблюдать пристально.)
+13
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+12
Ответ Kerghoodoo
Стокгольмский синдром во всей своей красе
То есть Бавария, назначившая Пепа в 2013-м тоже этот синдром испытывала? Пеп же в 2009-м в ЛЧ 4-0 обыграл Баварию, почему это назначение никого не смутило?
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+8
Абсолютная авантюра для обеих сторон.

Флику нужно было на вариант с Баварией соглашаться. Потренировал год, потом может ни Клопп ни Алонсо так и не возглавили мюнхен, вот бы и на долгосрок уже подписался он.

С точки зрения Лапорты - просто бред. Не должен менеджер такого уровня увольнять сотрудника только потому что Хави сказал, что-то, что ему не понравилось. Тем паче, что сам Лапорта наемный работник, а не владелец клуба.

Не думаю, что до конца сезона даже это сотрудничество продлится.
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+4
Ответ kvn9
Я рад, вот честно. Не знаю, что выйдет в итоге, слишком много чего должно сростись, это футбол. Но то что будет интересно и весело практически не сомневаюсь. Теперь придётся и за ЛаЛигой наблюдать пристально.)
А я был бы рад, если бы Флик вернулся в Баварию. Но у руководства видимо свой, особенный путь.
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+4
Ответ Stepnoy Alyosha
Рекомендую фанатам Барсы не переоценивать Флика. У человека единственная заслуга это требл в ковидный сезон, и то команду принял в середине сезона, то есть он её даже не готовил, просто груз с плеч снял игрокам. Следующий полноценный сезон статистически был точно таким же, как текущий сезон Флика с небольшими числовыми различиями (Тухель больше забил в этом сезоне). А так, аналогично отлетели от колхоза в Кубке Германии при флике, отлетели от ПСЖ в 14 и взяли чемпионат почти с аналогичным количеством очков, которые заработал Тухель (то есть он бы тоже проиграл чемпионат Байеру). Говорю все как болельщик Баварии
конечно не нужно строить иллюзии по поводу Флика и то что Бавария готова подписать Компани из чемпионшипа вместо тренера принесшего требл настораживает. Видимо они что-то такое знают...но в тоже время говорить что было бы тоже самое и в этом сезоне некорректно. По сути Бавария посыпалась окончательно после проигрыша Байеру у себя дома. Кто знает, быть может если бы Флик был в этот момент у руля и использовал иную тактику , то посыпался бы Байер. Этого никто никогда не узнает
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Да Флик то спец крутой, спору нет. Только во первых надо адаптироваться в Испании, язык, то сё. А во вторых, Барсе надо под такого тренера усиливать состав. Очевидно что с нынешним с Реалом не потягаться даже Флику. А вот на какие шиши это делать клубу, который по уши в долгах, и фактически банкрот, вопрос интересный. Все рычаги ещё в прошлом году передёргали.
Барса этот сезон закончит в плюсе по деньгам. Можно подробней про банкротство?
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Действительно, в этом сезоне очень много тренерских перестановок. Юве, Милан, Барса, Челси, МЮ, Ливерпуль, Бавария. Из топов только Сити, Арсенал и Реал сохранили своих тренеров.
Интересный сезон ожидается, либо новые тренеры покажут класс в своих клубах, либо в ЛЧ снова будет все решаться между Сити и Реалом.
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Ответ Вова Фидлер
Практика показывает, что немецкий тренер это всегда хорошо
например, Рангник)
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Ответ Максим Верхорубов
конечно не нужно строить иллюзии по поводу Флика и то что Бавария готова подписать Компани из чемпионшипа вместо тренера принесшего требл настораживает. Видимо они что-то такое знают...но в тоже время говорить что было бы тоже самое и в этом сезоне некорректно. По сути Бавария посыпалась окончательно после проигрыша Байеру у себя дома. Кто знает, быть может если бы Флик был в этот момент у руля и использовал иную тактику , то посыпался бы Байер. Этого никто никогда не узнает
факт в том, что все считают футбол Флику атакующим и крутым, а футбол Тухеля в Баварии унылым и безыдейным. А по факту по очкам в своих полных сезонах у них практически паритет, разница 6 очков. По голам аналогично, при Флике 99-44, при Тухеле, 94-45. Поэтому тут даже говорить не о чем. По таблице шли ровно также, как при Флике с его крутым атакующим футболом. Только у Тухеля в этом сезоне была одна из самых коротких лавок в топ5 лиг, постоянная смена центральных защитников, только к середине весны удалось наиграть Дайера и Де Лигта. Не смотря на требл, если выбирать Тухеля или Флика, я бы выбрал Тухеля. Один попал в сезон, где на лавке у него были Перишич и Коутиньо. Алаба в составе, праймовый Тьяго. А у второго игроки из молодежки, ни одного правого защитника, нет толкового опорника и тд
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Ответ Stepnoy Alyosha
Рекомендую фанатам Барсы не переоценивать Флика. У человека единственная заслуга это требл в ковидный сезон, и то команду принял в середине сезона, то есть он её даже не готовил, просто груз с плеч снял игрокам. Следующий полноценный сезон статистически был точно таким же, как текущий сезон Флика с небольшими числовыми различиями (Тухель больше забил в этом сезоне). А так, аналогично отлетели от колхоза в Кубке Германии при флике, отлетели от ПСЖ в 14 и взяли чемпионат почти с аналогичным количеством очков, которые заработал Тухель (то есть он бы тоже проиграл чемпионат Байеру). Говорю все как болельщик Баварии
У меня к вам вопрос, вы вообще видели игру фликовской Баварии, сколько матчей? Вы не первый раз пишете эту ахинею про очки в разные сезоны (вслед за многими другими), поймите, спорт это про здесь и сейчас, за очки в прошлые сезоны, как и в будущие чемпионство не дают. Это логическая несуразица. Насколько чемпион опередил второго призёра ещё хоть как-то информативно, а абсолютная цифра только для любителей цифр.
Так вот, Флик победил с 8 очковым отрывом от Дортмунда, а Тухель проиграл с 18 очковым отставанием. Разница мячей была +60, а в этом сезоне 49, и это при условии сверхоткрытого стиля Флика, и осторожного, закрытого Тухеля.
Теперь про ЛЧ, что значит "отлетели" от ПСЖ? Опять же, вы матчи сами смотрели? Это был топовый ПСЖ, а Бавария была без 4 игроков основы (Лева, Гнабри, Горецка, Зюле), в итоге отлетели - это 3-3 по сумме и проход только за счёт гостевого гола, а по xG по сумме двух матчей двукратное превосходство Баварии, как-то так.
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Ответ kvn9
Я рад, вот честно. Не знаю, что выйдет в итоге, слишком много чего должно сростись, это футбол. Но то что будет интересно и весело практически не сомневаюсь. Теперь придётся и за ЛаЛигой наблюдать пристально.)
Будете поддерживать Флика, я надеюсь?)
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Ответ bulldozer
Будете поддерживать Флика, я надеюсь?)
Ну бесспорно, о чём речь.)
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Интересный вариант, но риск большой. Не такой многоопытный тренер + не из системы Барселоны, с другими идеями и видением игры. В этом есть и плюсы и минусы, посмотрим, что получится. Думаю, с изменением тренерского штаба и тренировок, начнут меньше травмироваться и будут лучше подготовлены физически. Штош, удачи Флику
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Будет интересно. и думаю очень.
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Ханс-Дитер Флик, надеемся, что ты наведёшь немецкий порядок и вернёшь Барселоне победные традиции!!!👋
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Ответ cektor
болельшики не уверенны в лапорте и деку
Хватит тут глупости постить
Решение пусть с гнильцой но правильное
Нравятся игры Барсы в сезоне 23/24 -ютуб в помощь , пересматривай
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Ответ TravenS
например, Рангник)
Тухель)
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Ответ usman703
То есть Бавария, назначившая Пепа в 2013-м тоже этот синдром испытывала? Пеп же в 2009-м в ЛЧ 4-0 обыграл Баварию, почему это назначение никого не смутило?
Может, кого-то и смутило. Может, тоже стокгольмский синдром. Почему ты меня-то спрашиваешь, я только о нынешней Барселоне говорю
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Ответ Гениальный камень
А я был бы рад, если бы Флик вернулся в Баварию. Но у руководства видимо свой, особенный путь.
Ну кто против, чего теперь говорить. Ему что теперь без работы сидеть из-за идиотизма боссов, не мальчик уже. Будет интересно понаблюдать за его работой в Барсе.
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Ответ Гениальный камень
А я был бы рад, если бы Флик вернулся в Баварию. Но у руководства видимо свой, особенный путь.
Вам не позавидуешь, придётся за топарём пристально следить
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Ответ usman703
Деку раздражает не меньше Лапорты
Деку ссаной тряпкой гнать надо
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Ответ BurBon
Барса этот сезон закончит в плюсе по деньгам. Можно подробней про банкротство?
Какая разница, что в этом сезоне. Клуб не один сезон существует.
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Африканское племя уже под шконкой:))
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Ответ kvn9
У меня к вам вопрос, вы вообще видели игру фликовской Баварии, сколько матчей? Вы не первый раз пишете эту ахинею про очки в разные сезоны (вслед за многими другими), поймите, спорт это про здесь и сейчас, за очки в прошлые сезоны, как и в будущие чемпионство не дают. Это логическая несуразица. Насколько чемпион опередил второго призёра ещё хоть как-то информативно, а абсолютная цифра только для любителей цифр. Так вот, Флик победил с 8 очковым отрывом от Дортмунда, а Тухель проиграл с 18 очковым отставанием. Разница мячей была +60, а в этом сезоне 49, и это при условии сверхоткрытого стиля Флика, и осторожного, закрытого Тухеля. Теперь про ЛЧ, что значит "отлетели" от ПСЖ? Опять же, вы матчи сами смотрели? Это был топовый ПСЖ, а Бавария была без 4 игроков основы (Лева, Гнабри, Горецка, Зюле), в итоге отлетели - это 3-3 по сумме и проход только за счёт гостевого гола, а по xG по сумме двух матчей двукратное превосходство Баварии, как-то так.
разница по голам 55 - 49, где ты +60 взял я не знаю. Что лучше, отлететь от топового псж и иметь двукратное превосходство по xG или пройти праймовый Арсенал? Вы игры Баварии смотрели в этом сезоне? не смутило, что Горецка неожиданно набрал форму только тогда, когда его с весенними играми сборных прокатили и не вызвали? Состав Флика и состав Тухеля это две разные вещи. У Тухеля состава как такового вообще и не было, одна из самых коротких скамеек на начало сезона, ни одного здорового профильного правого защитника, ни одного толкового опорника (об этом и сам Флик говорил, когда Тьяго ушел, центр поля Киммих-Горецка это провал, что и в сборной было доказано). Тухель с этим составом был на пороге финала ЛЧ против праймового Реала, у которого бешеная скамейка, тогда как у Баварии даже в атаку выпустить некого было на последние минуты
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Ответ Кирилл
Флик - самый лучший вариант из имеющихся на рынке, по моему мнению. Надеюсь, у него все получится с Барселоной !
Если физуху подтянет и травматов будет меньше, то будет хорошо
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Флик - самый лучший вариант из имеющихся на рынке, по моему мнению.
Надеюсь, у него все получится с Барселоной !
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Нормальный тренер! Годик поработает в клубе. Если будет получаться - будет работать дальше. Ежели нет - тогда айда встречать Клоппа из отпуска!
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Главное чтобы у Флика хватило здоровья общаться с Лапортой.
Хави то был местный, привычный)))
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А на что собственно рассчитывает Флик. Мотивация Лапорты очевидна: Флик поставил Баварии крайне зрелищную и атакующую игру. Но Флику будто память отшибло и он забыл как ругался с боссами Баварии из-за того, что те лезли в его работу и отказались дать ему нужных игроков. Неужели он думает, что в нынешней Барсе с её составом, финансами и местами неадекватным Лапортой будет лучше? Смеялись всей маршруткой.
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