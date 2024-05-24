Флик подпишет с «Барсой» контракт до 2026 года. Лапорта и Деку полностью уверены в тренере

Ханси Флик возглавит «Барселону».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, немец подпишет контракт до 2026 года. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Отмечается, что президент «Барсы» и спортивный директор полностью уверены во Флике.

Также известно, что и Маркус Зорг станут помощниками в «Барселоне».