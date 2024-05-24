Флик подпишет с «Барсой» контракт до 2026 года. Лапорта и Деку полностью уверены в тренере
Ханси Флик возглавит «Барселону».
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, немец подпишет контракт до 2026 года. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.
Отмечается, что президент «Барсы» Жоан Лапорта и спортивный директор Деку полностью уверены во Флике.
Также известно, что Тони Тапалович и Маркус Зорг станут помощниками Флика в «Барселоне».
Говорю все как болельщик Баварии
Флику нужно было на вариант с Баварией соглашаться. Потренировал год, потом может ни Клопп ни Алонсо так и не возглавили мюнхен, вот бы и на долгосрок уже подписался он.
С точки зрения Лапорты - просто бред. Не должен менеджер такого уровня увольнять сотрудника только потому что Хави сказал, что-то, что ему не понравилось. Тем паче, что сам Лапорта наемный работник, а не владелец клуба.
Не думаю, что до конца сезона даже это сотрудничество продлится.
Интересный сезон ожидается, либо новые тренеры покажут класс в своих клубах, либо в ЛЧ снова будет все решаться между Сити и Реалом.
Так вот, Флик победил с 8 очковым отрывом от Дортмунда, а Тухель проиграл с 18 очковым отставанием. Разница мячей была +60, а в этом сезоне 49, и это при условии сверхоткрытого стиля Флика, и осторожного, закрытого Тухеля.
Теперь про ЛЧ, что значит "отлетели" от ПСЖ? Опять же, вы матчи сами смотрели? Это был топовый ПСЖ, а Бавария была без 4 игроков основы (Лева, Гнабри, Горецка, Зюле), в итоге отлетели - это 3-3 по сумме и проход только за счёт гостевого гола, а по xG по сумме двух матчей двукратное превосходство Баварии, как-то так.
Решение пусть с гнильцой но правильное
Нравятся игры Барсы в сезоне 23/24 -ютуб в помощь , пересматривай
Надеюсь, у него все получится с Барселоной !
Хави то был местный, привычный)))