«Ман Сити» хочет заключить с Гвардиолой долгосрочный контракт. Пеп интересовался мнением ключевого игрока за ужином (Daily Mail)
«Манчестер Сити» хочет продолжить сотрудничество с Пепом Гвардиолой.
Как сообщает Daily Mail, руководство клуба хочет заключить с главным тренером долгосрочный контракт. Нынешний рассчитан еще на сезон.
При этом на испанца не хотят давить, любое его решение будет поддержано.
Отмечается, что недавно в ходе ужина 53-летний специалист обсуждал ситуацию как минимум с одним ключевым игроком. Гвардиола хотел узнать его мнение.
Пеп возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. В этом году команда в четвертый раз подряд выиграла чемпионат Англии.
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