«Ман Сити» хочет заключить с Гвардиолой долгосрочный контракт. Пеп интересовался мнением ключевого игрока за ужином (Daily Mail)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» хочет продолжить сотрудничество с Пепом Гвардиолой.

Как сообщает Daily Mail, руководство клуба хочет заключить с главным тренером долгосрочный контракт. Нынешний рассчитан еще на сезон.

При этом на испанца не хотят давить, любое его решение будет поддержано.

Отмечается, что недавно в ходе ужина 53-летний специалист обсуждал ситуацию как минимум с одним ключевым игроком. Гвардиола хотел узнать его мнение.

Пеп возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. В этом году команда в четвертый раз подряд выиграла чемпионат Англии.

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24 комментария
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Карсон
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А этим игроком оказался Грилиш, когда по пьяне обсуждаете будущее и строите планы наперёд:)
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Оставайся, Пеп! Сделай для своей команды и болельщиков очередной требл в будущем!!!
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С Гвардиолом?)
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Ответ Саша Вжухов
Карсон
Оскар Бобб
+4
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Оставайся и унижай дальше все их рекорды.
Особенно жующего фергЮсана
+3
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+1
Надо правде в глаза смотреть, Гвардиола великий тренер.
+3
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+1
Щас покушает, выпьет с Грилишем и Холландом и до своего шестидесятилетия будет унижать Артету
+3
-2
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Конечно для Сити интересно максимально долго держать Пепа. Кем его менять то? А вот Пепу не хочется ли сменить обстановку? Говорят что можно стать мол вторым Фергюсоном, но зачем? Фергюсон только один, и вторым быть не интересно. Пеп, давай уже в Италию, надо Ювентус с колен поднимать.
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как элегантно нашли того игрока, что сливает инфу в прессу :)
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Этот тот случай когда на Пепа никто не смешно оказывать давление какое есть давление на тренера ьаварииМЮ Спартака) и обеспечивают ему комфортные психологические условия работы, а сам Пеп как ирклоголие и тактический фрик без всякого давления накручивает и себя и команду поддерживая гигантскую мотивацию чтобы не потерять кровно игры каждый год от тура к туру,каждый год идёт борьба за титул АПЛ до последги ему это не даётся это прямо так уж легко как после того знакового супер чемпионства в 100 очков, после этого всегда Уде была борьба за титул, и она ему даётся нелегко. И конечно ему оказывают полную поддержку, скажет он хочу отдохнуть, ему скажут окей, сколько? Пол-года? Оставь вместо себя помощника, пусть этот сезон он как то доиграет не развалив все, отдохни, но вернись с новым свежими силами. Надо больше? Ровно на год год уходи и возвращайся скажут, год перекантуемся на багаже. И это правильно, ему дают свободу творить и он в ответ творит каждый год у него меняются команды и стиль игры. За счёт этого он только на вершине. К любому стилю в АПЛ привыкают за два года и дают все бешеный отпор, поэтому случались и Конте и Мауринью на второй ноль работы
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Возможно согласится. А какие серьезные варианты сейчас есть? Ну не в МЮ же идти, в самом деле. ПСЖ? Так там у него необходимых полномочий не будет, да и чемп одной команды. Бавария была, Барса была. Италия, как то пресновато для него.
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а может не надо? пора в Барсу, подымать команду с колен
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А куда ему идти после АПЛ?
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Либо продолжать работу в Сити, устанавливая рекорды и штампуя трофеи, либо возвращаться в родную Барселону - второй вариант сейчас нереален
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Не вижу его в другой команде)
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Ответ Alex.K71
Оставайся, Пеп! Сделай для своей команды и болельщиков очередной требл в будущем!!!
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Конечно для Сити интересно максимально долго держать Пепа. Кем его менять то? А вот Пепу не хочется ли сменить обстановку? Говорят что можно стать мол вторым Фергюсоном, но зачем? Фергюсон только один, и вторым быть не интересно. Пеп, давай уже в Италию, надо Ювентус с колен поднимать.
может и хочется,но где будет столько ресурсов? Пеп не может себе позволить чудить как Тухель, ему нужно не просто сменить обстановку, а подтвердить свой класс в новой обстановке. Было бы круто конечно увидеть его в Барсе ( например), но рисковать он не будет.
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Ответ Ностальгическое
Щас покушает, выпьет с Грилишем и Холландом и до своего шестидесятилетия будет унижать Артету
Как унижать? Неспособностью забить Арсеналу Ниразу за сезон?
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