«Ман Сити» хочет заключить с Гвардиолой долгосрочный контракт. Пеп интересовался мнением ключевого игрока за ужином (Daily Mail)

«Манчестер Сити» хочет продолжить сотрудничество с Пепом Гвардиолой.

Как сообщает Daily Mail, руководство клуба хочет заключить с главным тренером долгосрочный контракт. Нынешний рассчитан еще на сезон.

При этом на испанца не хотят давить, любое его решение будет поддержано.

Отмечается, что недавно в ходе ужина 53-летний специалист обсуждал ситуацию как минимум с одним ключевым игроком. Гвардиола хотел узнать его мнение.

Пеп возглавляет « » с 2016 года. В этом году команда в четвертый раз подряд выиграла чемпионат Англии.