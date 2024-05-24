«ПСЖ» предложил «Наполи» 100 млн евро за Кварацхелию. В нем видят замену Мбаппе (La Gazzetta dello Sport)

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Килиан Мбаппе Хвича Кварацхелия деньги Футбол

Хвича Кварацхелия может перейти в «ПСЖ».

Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, парижский клуб предложил «Наполи» 100 млн евро за грузинского вингера.

Кварацхелия – приоритетный вариант «ПСЖ» на замену Килиану Мбаппе, который покинет команду этим летом. 

Однако Хвича является неприкасаемым игроком для президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса, который готов продлить с ним контакт с повышением зарплаты до 5-6 миллионов евро и отступными в размере 150 миллионов евро. Этот план итальянский клуб хочет реализовать до Евро-2024.

Текущий контракт Кварацхелии рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах за «Наполи». Статистику можно посмотреть здесь.

Материалы по теме

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ждём ПСЖ Сафонова и Хвичи
+23
-2
+21
При всех восторгах от игры Хвичи, до Мбаппе ему еще далеко
+24
-7
+17
Луис Энрике, наблюдаю за всеми этими новостями о Софонове и Кварацхелии, начал подумывать об изучении русского языка, дабы не потерять связь с новыми лидерами команды.
+13
0
+13
Ответ Инсаф Галиуллинн
100 млн за Хвичу платить как то многовато, максимум 60 я бы дал за него
у тебя есть?
+14
-1
+13
Владельцы ПСЖ давно предлагают любые деньги за четки Бердыева, но они не продаются.
+8
-1
+7
Хвиче нужно пробовать. Новый уровень, новые деньги, новый вызов.
Там и до настоящих арабов из саудовской лиги недалеко будет.
+5
0
+5
Ответ Ебздрогыч
При всех восторгах от игры Хвичи, до Мбаппе ему еще далеко
до Мбаппе всем заменяющим его в ПСЖ будет далеко
+6
-1
+5
От Батуми до ПСЖ за 100 лямов за 2 года..
Мир сошел с ума.
+4
0
+4
Хвича: "Уже в париже, устал хачапури есть"
+4
-1
+3
Ответ Всеволод Бобров
Ахаха замена, даже 20 баллов по г+п для атакующего игрока в серии а это стыд
А сколько не стыд?
+2
0
+2
Не хейтер грузина,но он сильно распиарен.Слишком прямолинеен и техника не топ
+2
0
+2
Ответ Всеволод Бобров
Хотя бы 25, чтобы говорить о топ уровне каком-то, тот же Дибала больше 20 выбил, хотя далеко не в лучшей форме, постоянные травмы и так далее
Выходит, от стыда до топа всего 5 мячей...
+2
0
+2
Ответ Grishkevich
у тебя есть?
Для этого есть футбольные симуляторы :)
+2
-1
+1
Ответ alessandroma
А сколько не стыд?
Хотя бы 25, чтобы говорить о топ уровне каком-то, тот же Дибала больше 20 выбил, хотя далеко не в лучшей форме, постоянные травмы и так далее
+1
0
+1
У псж прекрасные фланги Барколя и Дембеле, плюс вернется из аренды Хави Симонс, Хвича добавит глубины состава, но будет ли это усилением?
+1
0
+1
Головина с Миранчуком тоже берите. А там уже может и сам Саня Кокорин подтянется.
+1
0
+1
Ну из Наполи в любом случае надо бежать.
+1
0
+1
Ответ kodgong
на это место барколя, заир эмери, дембеле тоже может играть слева. Хвиче лучше не дергаться даже.
Продать среднего грузина за 100 млн будет огромным успехом для Наполи
0
0
0
Ответ Topper_Harley_SPB
Коротко о "профи" в скаутской системе в РПЛ. А вот Хвича молодец.
А причём тут скауты, если это косяк ген/спорт директора?
0
0
0
Ответ bat90
до Мбаппе всем заменяющим его в ПСЖ будет далеко
А че он гениального там наиграл? Фармил чемпионаты в самом сильном клубе с отрывом? Гений
0
0
0
Ответ Митя Шампанский
Выходит, от стыда до топа всего 5 мячей...
Не 5 мячей, а просто действий. Так 20 тоже неплохо, но он даже столько не сделал.
0
0
0
Ответ Всеволод Бобров
Ахаха замена, даже 20 баллов по г+п для атакующего игрока в серии а это стыд
Получается во всей серии А только один не стыдный игрок?
0
0
0
год назад он стоил этих денег,но не сейчас
0
0
0
ну неееет, купите Рэшфорда!
0
0
0
Ответ Иван Лапин
Головина с Миранчуком тоже берите. А там уже может и сам Саня Кокорин подтянется.
Саня если и подтянется, то только за пивом 🍻
0
0
0
Барколя же есть там, ничем не хуже Хвичи, на мой взгляд. Наполи срочно продавать надо за такие деньги, больше никто не даст все равно.
+1
-1
0
безумие
0
0
0
Спасибо" гениальному" руководителю кикнадзе, ещё раз..
0
0
0
Хвича хорош при быстром футболе, через свободные зоны по флангам, когда он получает пространство на скорости ...Тягучий позиционный ватокат Луиса Энрике ( к которому он окончательно скатиться после ухода Мбаппе), это не его футбол. Боюсь может не получиться.
0
0
0
на это место барколя, заир эмери, дембеле тоже может играть слева. Хвиче лучше не дергаться даже.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий