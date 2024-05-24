Лаутаро выбран лучшим футболистом Серии А, Зиркзее – лучшим молодым игроком
Лучшим футболистом сезона-2023/24 в Серии А признан форвард «Интера».
Награду получил Лаутаро Мартинес, с 24 голами лидирующий в списке бомбардиров турнира.
Лучшим игроком в возрасте не старше 23 лет стал Джошуа Зиркзее из «Болоньи».
Влахович признан лучшим форвардом Серии А, Чалханоглу – хавбеком, Бастони – защитником, Ди Грегорио – вратарем
Индзаги признан тренером сезона в Серии А. Симоне впервые удостоен этой награды
Собственно точная копия награждения 2021 года, когда Роналду был лучшим форвардом (29+3), а Лукаку - MVP турнира (24+11 и Чемпион Италии)
Впрочем Лаутаро как лучший форвард (24+3) так и лучший игрок Серии А в принципе
где он был против атлетико?