Лаутаро выбран лучшим футболистом Серии А, Зиркзее – лучшим молодым игроком

Теги Интер серия А Италия рейтинги Болонья Лаутаро Мартинес Джошуа Зиркзее Футбол

Лучшим футболистом сезона-2023/24 в Серии А признан форвард «Интера».

Награду получил Лаутаро Мартинес, с 24 голами лидирующий в списке бомбардиров турнира.

Лучшим игроком в возрасте не старше 23 лет стал Джошуа Зиркзее из «Болоньи».

Влахович признан лучшим форвардом Серии А, Чалханоглу – хавбеком, Бастони – защитником, Ди Грегорио – вратарем

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28 комментариев
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Заслужил, это его год!
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Ответ Е.Р.
Лапушара лучший игрок сезона. Это все что надо знать об уровне Сериала. В условном Реале его бы и на лавку посидеть не взяли.
Интер в прошлом сезоне дошёл до финала ЛЧ, Рома в этом сезоне дошла до полуфинала ЛЕ, как и в прошлом, про Аталанту даже и сказать нечего, она идеально Байер задушила, и впрямь уровень "Сериала" такой низкий.
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Теперь всё логично. Но по любому как-то не по себе, что в Серии А лучшим нападающим выбрали того кто забил 16 голов играя в составе Юве. Это сюр. Как по мне Сапата из Торино который забил 13 голов больше достоин этого звания. Ну если мы опускаем достижения Осимхена.
+8
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Вот и Лаутаро не обделили)

Собственно точная копия награждения 2021 года, когда Роналду был лучшим форвардом (29+3), а Лукаку - MVP турнира (24+11 и Чемпион Италии)

Впрочем Лаутаро как лучший форвард (24+3) так и лучший игрок Серии А в принципе
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Ответ Amalfitano
Теперь всё логично. Но по любому как-то не по себе, что в Серии А лучшим нападающим выбрали того кто забил 16 голов играя в составе Юве. Это сюр. Как по мне Сапата из Торино который забил 13 голов больше достоин этого звания. Ну если мы опускаем достижения Осимхена.
Какие достижения у осимхена? 10 место?
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Ответ Большая Злая Жеступаха
Если арги возьмут Копу, в пятерке на ЗМ должен быть железно
Даже если опять будет ноль голов как на ЧМ?
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Ответ Е.Р.
В лч не доходят до финала, а выигрывают его. Когда там последний раз выигрывали? Ну хорошо, сколько раз с тех пор попадали в финал? В том году финал, а в этом все повылетали на фиг на ранних стадиях. а ЛЕ это не показатель. ты бы ещё Фиорентину вспомнил. Ну а так да. Уровень сериала это ЛЕ и ЛК
Сам понял, что написал?Лучше уж финал ЛК выиграть, чем вылетать от Олимпиакосов как Вилла.
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без м оз глое дер ево.
где он был против атлетико?
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Зиркзе - не игрок, а машина!
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Интер в прошлом сезоне дошёл до финала ЛЧ, Рома в этом сезоне дошла до полуфинала ЛЕ, как и в прошлом, про Аталанту даже и сказать нечего, она идеально Байер задушила, и впрямь уровень "Сериала" такой низкий.
Дошел до финала, обыграв две итальянские команды и порту, пока визави по финалу обыграли 3 сильнейшие команды Европы. Сам же Лаутаро, попав под сильного соперника, растворился что в финале прошлого года, что против депрессивного Атлетико
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А почему никто не охотиться на Зиркзе?
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Ответ Всеволод Бобров
Какие достижения у осимхена? 10 место?
Ну он хотя бы играл в команде которая заняла 10-е место. А тут чувак играет в составе топ клуба который попадает в ЛЧ и у него 16 голов, но его признают лучшим нападающим.
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Ответ Amalfitano
Ну он хотя бы играл в команде которая заняла 10-е место. А тут чувак играет в составе топ клуба который попадает в ЛЧ и у него 16 голов, но его признают лучшим нападающим.
Ну ювентус в плане атаки дно же)
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Ответ Всеволод Бобров
Ну ювентус в плане атаки дно же)
Ну вот я и говорю, как игрок из донной атаки может стать лучшим нападающим? Я именно это и говорю и не понимаю с чем ты споришь.))
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Ответ Amalfitano
Ну вот я и говорю, как игрок из донной атаки может стать лучшим нападающим? Я именно это и говорю и не понимаю с чем ты споришь.))
Ну то что он в донной атаке хорошо выделяется, в этом и прикол)
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Ответ Всеволод Бобров
Ну то что он в донной атаке хорошо выделяется, в этом и прикол)
Чем выделяется? Промахами? Он наверное самый промахивающийся нападающий Серии А который забил 10 и более голов.
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Какая серия, такой и лучший
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Ответ Maxim Novicov
Дошел до финала, обыграв две итальянские команды и порту, пока визави по финалу обыграли 3 сильнейшие команды Европы. Сам же Лаутаро, попав под сильного соперника, растворился что в финале прошлого года, что против депрессивного Атлетико
Без его голов прошлогоднего финала могло бы и не быть вообще то
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Ответ leon01
Какая серия, такой и лучший
Прекрасная Серия А, заслуженно лучший игрок. Что сказать-то хотел?
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Вернуть бы место в основе сборной ещё, там Альварес прилично свои позиции укрепил
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