Лаутаро выбран лучшим футболистом Серии А, Зиркзее – лучшим молодым игроком

Лучшим футболистом сезона-2023/24 в Серии А признан форвард «Интера».

Награду получил , с 24 голами лидирующий в списке бомбардиров турнира.

Лучшим игроком в возрасте не старше 23 лет стал из «Болоньи».

Влахович признан лучшим форвардом Серии А, Чалханоглу – хавбеком, Бастони – защитником, Ди Грегорио – вратарем

Индзаги признан тренером сезона в Серии А. Симоне впервые удостоен этой награды