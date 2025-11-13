Колосков про 1:1 с Перу: «Отвратительные впечатления, это сложно назвать игрой. У России три желтые за грубость, это что за подготовка? Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал сборную России за игру против Перу.
Команды сыграли вничью (1:1) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге.
«Отвратительные впечатления после игры. Это сложно игрой назвать. Жалко болельщиков, которые заплатили деньги за этот матч.
Футболисты получили четыре желтых карточки. Одну из них можно понять, остальные три – чистое хулиганство, речь про Бевеева, Кругового как минимум.
Я так разочарован, что до сих пор не могу угомониться. Понимаю, что нет мотивации, но что за хамство? Три желтые карточки за грубую игру, это что за подготовка?
Ничего страшного нет в том, что не выиграли. Но посмотрите, как как мяч контролировала сборная Перу, как они отдавали передачи, в отличие от сборной России», – сказал Колосков.