Колосков про 1:1 с Перу: «Отвратительные впечатления, это сложно назвать игрой. У России три желтые за грубость, это что за подготовка? Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»

Вячеслав Колосков: отвратительные впечатления от игры с Перу, жалко болельщиков.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал сборную России за игру против Перу .

Команды сыграли вничью (1:1) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

«Отвратительные впечатления после игры. Это сложно игрой назвать. Жалко болельщиков, которые заплатили деньги за этот матч.

Футболисты получили четыре желтых карточки. Одну из них можно понять, остальные три – чистое хулиганство, речь про Бевеева , Кругового как минимум.

Я так разочарован, что до сих пор не могу угомониться. Понимаю, что нет мотивации, но что за хамство? Три желтые карточки за грубую игру, это что за подготовка?

Ничего страшного нет в том, что не выиграли. Но посмотрите, как как мяч контролировала сборная Перу, как они отдавали передачи, в отличие от сборной России», – сказал Колосков.