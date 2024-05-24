BetBoom стал официальным партнером сборной России. Сумма контракта – 1,2 млрд рублей

РФС выбрал нового беттингового партнера для сборной России.

Им стала букмекерская компания BetBoom. Соглашение с букмекером рассчитано на 3 года и начнет действовать с 1 октября 2024 года, стоимость контракта – 1,2 миллиарда рублей.

Реализованный пакет распространяется на мужскую национальную команду, молодежную и женскую сборную России, Молодежную футбольную лигу, а также на партнерство с Бизнес-клубом РФС.

С 2017 года партнером сборной России являлся другой букмекер – «Фонбет». Он подписал новый контракт с РФС в 2022 году, однако сборная России в нем упоминалась как одна из опций контракта, но не центральная.

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