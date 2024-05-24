BetBoom стал официальным партнером сборной России. Сумма контракта – 1,2 млрд рублей

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РФС выбрал нового беттингового партнера для сборной России.

Им стала букмекерская компания BetBoom. Соглашение с букмекером рассчитано на 3 года и начнет действовать с 1 октября 2024 года, стоимость контракта – 1,2 миллиарда рублей.

Реализованный пакет распространяется на мужскую национальную команду, молодежную и женскую сборную России, Молодежную футбольную лигу, а также на партнерство с Бизнес-клубом РФС.

С 2017 года партнером сборной России являлся другой букмекер – «Фонбет». Он подписал новый контракт с РФС в 2022 году, однако сборная России в нем упоминалась как одна из опций контракта, но не центральная.

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79 комментариев
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Зло. Рекламу буков нужно приравнять к пропаганде наркотиков. Если подумать, какая между ними принципиальная разница?
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Ответ JENNINGS
Зло. Рекламу буков нужно приравнять к пропаганде наркотиков. Если подумать, какая между ними принципиальная разница?
Нынче буки даже первую "дозу" дают попробовать бесплатно в виде фрибетов, чтобы подсадить новых торчков на свою дрянь
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Букмекеры — зло
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покупка блогеров, команд, рекламы. сколько же бабла они зарабатывают на зависимых людях
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Долой букмекеров!
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Очень наглядно показывает, кто реально зарабатывает на ставках.
+16
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Ответ Three Days Grace
В целом согласен, но есть много людей, которые играют на ставках ради развлечения и вполне себя контролируют. Почему они должны страдать?
Ну есть и те, кто травку раз в месяц или больше покуривает. Почему же тогда наркотики вне закона?
+17
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+15
Ответ JENNINGS
Зло. Рекламу буков нужно приравнять к пропаганде наркотиков. Если подумать, какая между ними принципиальная разница?
+
Это просто ужасно
Но все делают вид, что это норма
Кругом букмекеры в спонсорах, а серьезным дядькам одна прибыль зато
Это все равно что наркобизнес/проституция
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Ответ Антон Меркушев
Комментарий скрыт
Но явно не с денег лудоманов, которые проигрывают последнии сбережения
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У буков видимо деньги бесконечные
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Интересно было бы у руководства РФС спросить как они относятся к букам, сшибании бабла на лудоманах и жаждой подсадить новых людей на это. Или бабки не пахнут?
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Ответ ss_podonok
лох не мамонт) вам жалко что-ли деньги лудоманов?? буки хотя бы налоги платят
Деньги не жалко, жалко что государство всеми силами делает количество лудоманов всё больше и больше 😉
+5
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Ответ JENNINGS
Зло. Рекламу буков нужно приравнять к пропаганде наркотиков. Если подумать, какая между ними принципиальная разница?
А у нас буки кругом в спонсорах и кругом пиаряться.. Просто засилье рекламы..
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Ответ Антон Меркушев
Кто в этом виноват?
1. Люди которые это рекламируют
2. Сами лудоманы
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Ответ arspurs9
Никогда не понимал, разве это проблема буков, что люди начинают ставить? Не самих людей?
Разве проблема торговцев наркотиками, что люди подсаживаются?
Запретить это не запретишь, конечно, но рекламу из каждого утюга однозначно убрать стоит
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Ожидал в комментариях увидеть нытье по поводу букмекеров и не ошибся)))
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У тренерского штаба сборной жизнь удалась, никакой ответственности при отсутствии официальных матчей, а денежки капают и это не единственный источник ...
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Ответ Антон Меркушев
Ну а то, что у взрослых людей нет башки на плечах - скорее именно их проблемы. Никто не заставляет.
Ну, а ты попробуй не зарядить ставку когда автор почти любого спортивного канала вещает о том, что на ставках можно поднять деньги
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Ответ Александр Кудрявцев
И тебя тоже приравнять к терористам и иноагентам
Всё в порядке, голова не болит?
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лох не мамонт) вам жалко что-ли деньги лудоманов?? буки хотя бы налоги платят
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Ответ Nick
Комментарий удален пользователем
нифига ты сравнил казино и букмекеров (официальных) у которым на сайте нет казино и всего остального.
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Ответ Three Days Grace
В целом согласен, но есть много людей, которые играют на ставках ради развлечения и вполне себя контролируют. Почему они должны страдать?
Многие люди тоже по дорожке носом проходят ради развлечения и поднятия настроения, почему кокс и т.д запрещен?
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Ответ Three Days Grace
Ты мне этот вопрос задаешь?)
Это риторический вопрос, я провёл аналогию тому, что Вы написали)
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Ответ MoRo
вреда для здоровья нет
Как это нет? Вляпываешься в огромные долги = минус менатальное здоровье, или оно не считается? А за ним уже и физическое
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Ответ Vlad Zhadejko
Это риторический вопрос, я провёл аналогию тому, что Вы написали)
Ок, просто мне тут влепили минусов, типа я за ставки)
Но нет, я сам кое-как слез с них, но понимаю, что это были мои проблемы и запрещать кому-то ставить - это не оч круто
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Комментарий удален пользователем
Ответ arspurs9
Алкоголь - гениальное изобретение. Кола - гениальное изобретение. Сок - гениальное изобретение. Сигареты - гениальное изобретение. Шоколад - гениальное изобретение. Кальяны - гениальное изобретение. Карточные игры - гениальное изобретение. Компьютерные игры - гениальное изобретение. Могу до утра перечислять гениальные изобретение, от которых пострадало достаточное количество людей. Сам по себе спорт куда больше людям жизнь испортил. Не путайте его с физкультурой. Еще раз, поменяй методичку, тогда возвращайся, пока по существу ответить тебе нечего. Глобально, во всех зависимостях виноват сам человек и его окружение, никак не дядьки с телевизора. У меня сидят двое знакомых за хранение, они продавали и курили. Почему то меня и моих друзей наркоманами это не сделало. Так или иначе, как бы это не звучало, и те и те оказывают услуги. Не приходят в дом и силой запихивают в рот человеку бутылку, не приходят и заставляют ставить. Решение всегда за человеком. Какие то услуги противозаконны (хотя где то ведь легализовано), какие то нет, но в первую очередь это услуга. Все идет от человека. Не будет наркоманов - не будет наркодиллеров. Перехотят все люди мира ставить - не будет букмекеров. Но пока хотят и то то. Одно запретили, другое ограничили возрастом. Все нормально.
Ты опять пишешь чушь, тебе написали не за колу и игры, а за машину ту же, телевизор, почему такие как ты когда не правы и садятся в лужу начинают гиперболизиповать и утрировать?
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Ответ JENNINGS
Зло. Рекламу буков нужно приравнять к пропаганде наркотиков. Если подумать, какая между ними принципиальная разница?
Разница в том, что букмекеры занимаются легальным людей хотроном, приносящим доход государству и его отдельным представителям...
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Ответ madaev
У буков видимо деньги бесконечные
у них отчетность вся в открытом доступе, если хотите - изучите.
там цифры такие, что любое крупное предприятие может о них только мечтать
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Страшно от мысли, что у рядового букмекера, которых сотни, есть такие огромные деньги
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