BetBoom стал официальным партнером сборной России. Сумма контракта – 1,2 млрд рублей
РФС выбрал нового беттингового партнера для сборной России.
Им стала букмекерская компания BetBoom. Соглашение с букмекером рассчитано на 3 года и начнет действовать с 1 октября 2024 года, стоимость контракта – 1,2 миллиарда рублей.
Реализованный пакет распространяется на мужскую национальную команду, молодежную и женскую сборную России, Молодежную футбольную лигу, а также на партнерство с Бизнес-клубом РФС.
С 2017 года партнером сборной России являлся другой букмекер – «Фонбет». Он подписал новый контракт с РФС в 2022 году, однако сборная России в нем упоминалась как одна из опций контракта, но не центральная.
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Это просто ужасно
Но все делают вид, что это норма
Кругом букмекеры в спонсорах, а серьезным дядькам одна прибыль зато
Это все равно что наркобизнес/проституция
2. Сами лудоманы
Запретить это не запретишь, конечно, но рекламу из каждого утюга однозначно убрать стоит
Но нет, я сам кое-как слез с них, но понимаю, что это были мои проблемы и запрещать кому-то ставить - это не оч круто
там цифры такие, что любое крупное предприятие может о них только мечтать