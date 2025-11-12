Эдерсон об уходе из «Сити» в «Фенербахче»: «Нет смысла оставаться в большом победоносном клубе, если ты несчастлив. После смены обстановки я снова дышу футболом»

Эдерсон об уходе из «Ман Сити»: мне нужно было сменить обстановку.

Вратарь «Фенербахче» Эдерсон объяснил, почему решил покинуть «Манчестер Сити ».

Бразильский голкипер перешел в «Фенербахче » минувшим летом после восьми сезонов в составе «горожан».

«Любой цикл заканчивается, игроки приходят и уходят, но клуб остается. Я провел в футболке «Ман Сити» восемь замечательных лет и выиграл 18 титулов, но мне нужны были перемены и смена обстановки. Когда пришел «Фенербахче», я принял это [предложение] с радостью. Мой характер все тот же, я продолжаю работать вне поля, как и в «Сити», со своим тренером по физподготовке. У меня по-прежнему есть менталитет победителя, который был у меня в «Сити» и «Бенфике», и я хочу побеждать и в «Фенербахче».

Иногда очень приятно получать новые вызовы в своей жизни, в своей карьере. Это дает новую энергию, много позитива и что-то новое внутри тебя. Благодаря переменам я снова дышу футболом, ощущаю атмосферу матчей в Турции, которая просто сводит с ума. Я очень рад этому вызову, ведь клуб уже давно не становился чемпионом страны. Я надеюсь, что смогу помочь вернуть эту славу и вывести клуб на вершину.

В прошлом сезоне я уже хотел уйти, но у меня не получилось. Думаю, это немного повлияло на мою игру в течение сезона. У меня было пять травм, я был не в лучшей форме. Мы с семьей уже приняли решение поговорить с клубом об уходе, если мы договоримся. Мне нужны были эти перемены. Нет смысла оставаться в большом победоносном клубе, если ты несчастлив. Это продолжало бы на меня влиять», – сказал Эдерсон .