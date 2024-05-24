Черчесов выступил с речью перед игроками «Пари НН» на тренировке перед решающим матчем с «Крыльями». Экс-тренер сборной России прилетел на конференцию и встретится с губернатором

Станислав Черчесов посетил базу «Пари НН» и выступил с речью перед игроками.

В субботу команде Саши Илича предстоит матч против « » в заключительном туре Мир . Сейчас нижегородцы занимают 14-е место в турнирной таблице, находясь под угрозой вылета из Премьер-лиги.

Как сообщает Иван Карпов, руководство « » попросило Черчесова заехать на базу за день до матча и выступить с речью перед командой.

«Приехал на ЦИПР! Раз здесь, заехал на тренировку!» – рассказал Черчесов инсайдеру.

Бывший тренер сборной России прилетел в Нижний Новгород на конференцию Цифровая индустрия промышленной России по приглашению Министерства спорта. Также у него запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.