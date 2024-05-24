Черчесов выступил с речью перед игроками «Пари НН» на тренировке перед решающим матчем с «Крыльями». Экс-тренер сборной России прилетел на конференцию и встретится с губернатором
Станислав Черчесов посетил базу «Пари НН» и выступил с речью перед игроками.
В субботу команде Саши Илича предстоит матч против «Крыльев Советов» в заключительном туре Мир РПЛ. Сейчас нижегородцы занимают 14-е место в турнирной таблице, находясь под угрозой вылета из Премьер-лиги.
Как сообщает Иван Карпов, руководство «Пари НН» попросило Черчесова заехать на базу за день до матча и выступить с речью перед командой.
«Приехал на ЦИПР! Раз здесь, заехал на тренировку!» – рассказал Черчесов инсайдеру.
Бывший тренер сборной России прилетел в Нижний Новгород на конференцию Цифровая индустрия промышленной России по приглашению Министерства спорта. Также у него запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
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