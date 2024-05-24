Черчесов выступил с речью перед игроками «Пари НН» на тренировке перед решающим матчем с «Крыльями». Экс-тренер сборной России прилетел на конференцию и встретится с губернатором

Теги Крылья Советов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Саша Илич Министерство спорта России Политика Пари НН Глеб Никитин Футбол

Станислав Черчесов посетил базу «Пари НН» и выступил с речью перед игроками.

В субботу команде Саши Илича предстоит матч против «Крыльев Советов» в заключительном туре Мир РПЛ. Сейчас нижегородцы занимают 14-е место в турнирной таблице, находясь под угрозой вылета из Премьер-лиги.

Как сообщает Иван Карпов, руководство «Пари НН» попросило Черчесова заехать на базу за день до матча и выступить с речью перед командой.

«Приехал на ЦИПР! Раз здесь, заехал на тренировку!» – рассказал Черчесов инсайдеру. 

Бывший тренер сборной России прилетел в Нижний Новгород на конференцию Цифровая индустрия промышленной России по приглашению Министерства спорта. Также у него запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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59 комментариев
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Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, не выступил, а произнес речь и не перед игроками, а перед командой и персоналом.
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Красивый город, хороший стадион. Вылетят и можно будет без fanID ходить.
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Черчесов на ЦИПР выглядит столь же органично, как Алина Загитова на питерском международном экономическом форуме
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Ответ Cruel Snake
Что он им сказал? Вопрос вопросов
Никто ничего не понял, но все были воодушевлены. Великий мотиватор!
+16
-1
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Ответ Cruel Snake
Что он им сказал? Вопрос вопросов
Пригласил в душ после игры
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0
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Ну теперь не грех поставить вечный рекорд с 6 пропущенными мячами в трёх матчах подряд))
+8
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Что он им сказал? Вопрос вопросов
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Теперь точно вылетят значит
+7
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Ответ trebyh
Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, не выступил, а произнес речь и не перед игроками, а перед командой и персоналом.
С програмным заявлением))))
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Раз встреча с губернатором, то вопрос решен.
+6
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Ответ Ебздрогыч
Черчесов на ЦИПР выглядит столь же органично, как Алина Загитова на питерском международном экономическом форуме
)))))))))))
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Теперь точно проиграют
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Все правильно, скоро лето, а шашлыки нужно готовить правильно, по системе. Илич же такого не расскажет
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хорошо что есть Тв!
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Новый тренер Пари Нн! По ходу)
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Ёмаё.. всероссийский чёс великого "чемпиона" по клубам со свои стенд апом
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Где Черчесов и где Цифровая индустрия промышленной России!))
+3
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Т.е., всё руководство "Пари НН" и их главный тренер добровольно расписались в своей недееспособности и в не соответствии занимаемым должностям?! Обратились к третьим лицам - "спсите, помогите!" ?! Ну, клоуны ... )))
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+2
Прям так и сказал - если проиграете, буду вас тренировать в новом сезоне!
+2
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Ответ Сергей Галынский
Да....Илича просто растоптали этим Не представляю себе,чтоб тот же Юран позволил такое Вопрос с будующим тренером решен
Но справедливости ради нельзя не сказать, что при Иличе стало только хуже.
+1
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Выступил переводчиком для нового тренера
+2
-1
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Я помню его знаменитую речь когда он говорил два часа но так ни чего не сказал.
+1
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Приехал за КРАЗом, оказался на симпозиуме эндокринологов. Классика.
+1
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Рассказал, что его звали в Кайзерслаутерн вторым вратарём?
+4
-3
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И че он им рассказал? В атаке пошире, в защите поуже?
+3
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Про поход в душ футболистам намекнул? ))
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Ответ Cruel Snake
Что он им сказал? Вопрос вопросов
Да нет же, ответ ответов
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"Слушайте сюда. Я не Марк Антоний, но полевой командир!
Мы сделаем всё, чтобы не дать взаймы очки сопернику!
Это вам не контрольный матч, я повторяю"
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Ответ Иван Иванов
Никто ничего не понял, но все были воодушевлены. Великий мотиватор!
бгггггггггг))))))))))))))))))))))))
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Ответ Cruel Snake
Что он им сказал? Вопрос вопросов
рассказал 1001 способ замачивать шашлыки
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