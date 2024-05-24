Маккенна хочет в «МЮ» и не примет предолжение «Челси» или «Брайтона», пока не прояснится ситуация с тен Хагом
Киран Маккенна предпочел бы возглавить «Манчестер Юнайтед».
Интерес к главному тренеру «Ипсвича» проявляют «Челси» и «Брайтон». По сведениям The Times, 38-летний специалист, с детства болеющий за «МЮ», сперва хочет дождаться прояснения ситуации с Эриком тен Хагом, который, как ожидается, покинет должность главного тренера манкунианцев в ближайшее время.
«Юнайтед» уже связывался с Маккенной и обсуждал возможность сотрудничества.
«Челси» сообщил «Ипсвичу» об интересе к Маккенне. «Синие» считают, что быстро договорятся о переходе тренера
Это все же не Ипсвич тренировать ..
в МЮ провалились тренеры с мировыми именами ..