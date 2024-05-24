Маккенна хочет в «МЮ» и не примет предолжение «Челси» или «Брайтона», пока не прояснится ситуация с тен Хагом

Киран Маккенна предпочел бы возглавить «Манчестер Юнайтед».

Интерес к главному тренеру « » проявляют «Челси» и « ». По сведениям The Times, 38-летний специалист, с детства болеющий за « », сперва хочет дождаться прояснения ситуации с Эриком тен Хагом, который, как ожидается, покинет должность главного тренера манкунианцев в ближайшее время.

«Юнайтед» уже связывался с и обсуждал возможность сотрудничества.

«Челси» сообщил «Ипсвичу» об интересе к Маккенне. «Синие» считают, что быстро договорятся о переходе тренера