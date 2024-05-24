Маккенна хочет в «МЮ» и не примет предолжение «Челси» или «Брайтона», пока не прояснится ситуация с тен Хагом

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Ипсвич чемпионшип Брайтон Эрик тен Хаг Киран Маккенна Футбол

Киран Маккенна предпочел бы возглавить «Манчестер Юнайтед».

Интерес к главному тренеру «Ипсвича» проявляют «Челси» и «Брайтон». По сведениям The Times, 38-летний специалист, с детства болеющий за «МЮ», сперва хочет дождаться прояснения ситуации с Эриком тен Хагом, который, как ожидается, покинет должность главного тренера манкунианцев в ближайшее время.

«Юнайтед» уже связывался с Маккенной и обсуждал возможность сотрудничества.

«Челси» сообщил «Ипсвичу» об интересе к Маккенне. «Синие» считают, что быстро договорятся о переходе тренера

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18 комментариев
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Такое чувство, что менеджмент топ клубов разом умом тронулся.
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а готов ли он к работе с ленивыми звездами и поленьями ?
Это все же не Ипсвич тренировать ..
в МЮ провалились тренеры с мировыми именами ..
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Ответ sersan
Лицо Боули представили?
Боули не привыкать, но как же здорово будет, если этот Потттер 2 из Шипа пройдёт мимо Челси. Аминь
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Ответ _Beast_
а готов ли он к работе с ленивыми звездами и поленьями ? Это все же не Ипсвич тренировать .. в МЮ провалились тренеры с мировыми именами ..
А кто там с мировым именем провалился?:) Из последних таким был Моуриньо и при нем МЮ выигал за 3 неполных сезона 3 титула, среди которых был Еврокубок. Дальше тренили Сульшер, Рангник и 7хаг какие у них мировые имена?:))
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лучше всего на этом этапе карьеры ему перейти в Брайтон, в МЮ и Челси тяжело усидеть и более маститому тренеру
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Ответ rigobersong
А кто там с мировым именем провалился?:) Из последних таким был Моуриньо и при нем МЮ выигал за 3 неполных сезона 3 титула, среди которых был Еврокубок. Дальше тренили Сульшер, Рангник и 7хаг какие у них мировые имена?:))
Ван Гал
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Лицо Боули представили?
+3
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Жесть в полный рост, но если задача 7 место, то окей
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Так эти же "звезды" МЮ жаловались на его методы тренировок. Эти зажравшиеся игроки просто пережуют и выплюнут его. Более авторитетным тренерам не удалось повлиять на этих игроков.
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кем он себя возомнил еще нос воротит, никто не знал кто такой Маккена пока эта шумиха не началась
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Ван Гал не?
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ну хз, чет большие сомнения по поводу тренеров из Шипа
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Ответ _Beast_
а готов ли он к работе с ленивыми звездами и поленьями ? Это все же не Ипсвич тренировать .. в МЮ провалились тренеры с мировыми именами ..
Маккена при Моуриньо был ассистентом, весь бардак он уже знает изнутри)
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