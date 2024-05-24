🔥 «Барселона» уволила Хави с поста главного тренера

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта отставки Рафа Юсте Футбол

Хави уволен с поста главного тренера «Барселоны».

Клуб официально объявил о своем решении – Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона.

На встрече, которая состоялась сегодня, президент «Барсы» Жоан Лапортаа сообщил Хави, что он не будет тренером основной команды в сезоне-2024/25.

На встрече также присутствовали вице-президент клуба по спортивным вопросам Рафа Юсте, спортивный директор Деку, а также помощники Хави – Оскар Эрнандес и Серхио Алегри.

«Барселона» благодарит Хави за его работу в качестве тренера, которая дополняет его беспрецедентную карьеру игрока и капитана команды, и желает ему удачи.

В это воскресенье в Севилье Хави проведет последнюю игру в качестве тренера первой команды. В ближайшие дни «Барселона» сообщит о новом тренере», – сказано в заявлении клуба.

Специалист работал в каталонском клубе с 2021 года. Под его руководством «Барселона» стала чемпионом в сезоне-2022/23 и выиграла Суперкубок Испании.

Во главе «Барсы» Хави провел 141 матч – 89 побед, 29 поражений, 23 ничьих, разница голов – 277:157.

Напомним, что в январе после поражение от «Вильярреала» (3:5) Хави сам объявил, что покинет клуб по окончании сезона. 25 апреля президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил на пресс-конференции, что Хави остается еще на сезон. 17 мая стало известно, что Лапорта решил прекратить сотрудничество с главным тренером после его заявлений об экономической ситуации в клубе. Клуб должен заплатить 20 млн евро компенсации Хави и его штабу.

Новым главным тренером сине-гранатовых, вероятно, станет немец Ханс-Дитер Флик.

Хави убирают из «Барсы»? Да что там происходит!

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348 комментариев
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Лапорта 🤡

Искать нового тренера, когда Хави сам решил уйти из Барсы ❎

Специально заставили его остаться, чтобы заплатить ему неустойку в 20 млн ☑️

P.S. надеюсь, Хави не пойдет на уступки и потребует всю сумму
+523
-18
+505
- Я ухожу!
- Нет, останься!
- Хорошо.
- Ты уволен!
+372
-7
+365
Больше чем цирк🎪
+351
-16
+335
Бавария: мы творим все что хотим
Челси: мы творим дичь
Барселона: мальчики, идите отсюда
+182
-6
+176
Ответ Отец Абду
Лапорта 🤡 Искать нового тренера, когда Хави сам решил уйти из Барсы ❎ Специально заставили его остаться, чтобы заплатить ему неустойку в 20 млн ☑️ P.S. надеюсь, Хави не пойдет на уступки и потребует всю сумму
А они ещё Бартомеу ругали
+114
-13
+101
Ответ Отец Абду
Лапорта 🤡 Искать нового тренера, когда Хави сам решил уйти из Барсы ❎ Специально заставили его остаться, чтобы заплатить ему неустойку в 20 млн ☑️ P.S. надеюсь, Хави не пойдет на уступки и потребует всю сумму
Вот видите, как клуб заботится о своих легендах
+91
-6
+85
Мы свидетели величайшего менеджмента в истории
Уговорить остаться человека, который хотел уйти сам, продлить контракт и уволить через месяц с выплатой неустойки.
Браво, Лапорта!
+78
-1
+77
Цирк! Месяц назад обнимались,говоря,что семья,что проект жив,а теперь вот так поступают. Удачи Хави! Настанет время и ты вновь окажешься дома. Спасибо за всё!
+68
-7
+61
Хави жаль

вытащил из кумановских руин, сделал чемпионом и в принципе конкурентоспособной командой, открыл пяток талантов — тренер хороший, и, скорее всего, будущее это подтвердит

ну, а Лапорте и его шушере удачи, есть ощущение, что рычаги теперь чаще придётся брать не в руку
+66
-9
+57
Цирк продолжается
+37
-4
+33
Легенда, спасибо за все, ждём в Барселоне через неделю!
+30
0
+30
Ответ гель кристины
Комментарий скрыт
Прошлогодняя победа в чемпионате с полумолодежной командой это плохой результат?
+45
-15
+30
Лапонрта красава держит уровень, как всегда говн0
+29
-1
+28
Ответ Александр Гурский
Бавария: мы творим все что хотим Челси: мы творим дичь Барселона: мальчики, идите отсюда
Бавария всё-равно всех уделала. Выбрать Компани - это нечто!
+28
-4
+24
Ответ Извилина Заремы
- Я ухожу! - Нет, останься! - Хорошо. - Ты уволен!
Показал свою президентскую силу))). Иначе, что это за президент, от которого тренеришки сами уходят ))).
+21
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+21
Ответ Александр Гурский
Бавария: мы творим все что хотим Челси: мы творим дичь Барселона: мальчики, идите отсюда
Спартак: кто все эти салаги?
+25
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+21
Мне стыдно быть фанатом клуба, в котором такой президент. Позорище
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В этом году тренерские трансферы намного интереснее чем переходы игроков.
+17
0
+17
Ответ гель кристины
Комментарий скрыт
Нужно было, когда тренер объявил об уходе - искать ему замену, а не кричать на весь мир, что вы семья и простить Хави остаться….чтобы потом, ВНИМАНИЕ

Самим его уволить….
+13
0
+13
В какое позорище превратилась моя любимая команда
+13
-2
+11
Сдери двадцатку с Лапорты, Хавьер Эрнандес. Не стесняйся!
+11
0
+11
Ответ Отец Абду
Лапорта 🤡 Искать нового тренера, когда Хави сам решил уйти из Барсы ❎ Специально заставили его остаться, чтобы заплатить ему неустойку в 20 млн ☑️ P.S. надеюсь, Хави не пойдет на уступки и потребует всю сумму
Может они так и задумывали
А неустойку распилят между собой
+9
0
+9
Лапорту кто нибудь увольте пждста
+8
0
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Позорище имени Лапорты
+10
-3
+7
Ммм, попросили Хави остаться, чтобы потом самим его уволить….какой цирк
+9
-2
+7
Хави, надо доить эту Лапорту до конца! Выжимай из него последний рычаг!
+7
0
+7
Ответ Отец Абду
Лапорта 🤡 Искать нового тренера, когда Хави сам решил уйти из Барсы ❎ Специально заставили его остаться, чтобы заплатить ему неустойку в 20 млн ☑️ P.S. надеюсь, Хави не пойдет на уступки и потребует всю сумму
Барселона, Бавария, МЮ, Челси... 🙈 Руководства этих клубов сейчас как будто соревнуются в неадекватности и вредительстве 😃
+6
0
+6
- Я ухожу!
- Останься!
- Нет, я ухожу!
- Останься, умоляю!
- Я остаюсь!
- Уходи!
+7
-1
+6
Ответ Maksat Hasanow
со слезами на глазах объявлял что Хави остаётся
Я просто в шоке со всей этой ситуации. Какими нужно быть лицемерами чтобы вести такие игры?! Журналисты пишут,что именно Хави попросил о встрече сегодня. Надоело, что за спиной идут вот такие дела.
+6
0
+6
Ответ Evgeny Trifonov
Больше чем цирк🎪
Теперь в Европе три нерукопожатных клуба - Барселона, Бавария и Челси. Только неуважающий себя человек пойдёт туда работать.
+8
-2
+6
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