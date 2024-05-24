🔥 «Барселона» уволила Хави с поста главного тренера
Хави уволен с поста главного тренера «Барселоны».
Клуб официально объявил о своем решении – Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона.
На встрече, которая состоялась сегодня, президент «Барсы» Жоан Лапортаа сообщил Хави, что он не будет тренером основной команды в сезоне-2024/25.
На встрече также присутствовали вице-президент клуба по спортивным вопросам Рафа Юсте, спортивный директор Деку, а также помощники Хави – Оскар Эрнандес и Серхио Алегри.
«Барселона» благодарит Хави за его работу в качестве тренера, которая дополняет его беспрецедентную карьеру игрока и капитана команды, и желает ему удачи.
В это воскресенье в Севилье Хави проведет последнюю игру в качестве тренера первой команды. В ближайшие дни «Барселона» сообщит о новом тренере», – сказано в заявлении клуба.
Специалист работал в каталонском клубе с 2021 года. Под его руководством «Барселона» стала чемпионом в сезоне-2022/23 и выиграла Суперкубок Испании.
Во главе «Барсы» Хави провел 141 матч – 89 побед, 29 поражений, 23 ничьих, разница голов – 277:157.
Напомним, что в январе после поражение от «Вильярреала» (3:5) Хави сам объявил, что покинет клуб по окончании сезона. 25 апреля президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил на пресс-конференции, что Хави остается еще на сезон. 17 мая стало известно, что Лапорта решил прекратить сотрудничество с главным тренером после его заявлений об экономической ситуации в клубе. Клуб должен заплатить 20 млн евро компенсации Хави и его штабу.
Новым главным тренером сине-гранатовых, вероятно, станет немец Ханс-Дитер Флик.
Искать нового тренера, когда Хави сам решил уйти из Барсы ❎
Специально заставили его остаться, чтобы заплатить ему неустойку в 20 млн ☑️
P.S. надеюсь, Хави не пойдет на уступки и потребует всю сумму
- Нет, останься!
- Хорошо.
- Ты уволен!
Челси: мы творим дичь
Барселона: мальчики, идите отсюда
Уговорить остаться человека, который хотел уйти сам, продлить контракт и уволить через месяц с выплатой неустойки.
Браво, Лапорта!
вытащил из кумановских руин, сделал чемпионом и в принципе конкурентоспособной командой, открыл пяток талантов — тренер хороший, и, скорее всего, будущее это подтвердит
ну, а Лапорте и его шушере удачи, есть ощущение, что рычаги теперь чаще придётся брать не в руку
Самим его уволить….
А неустойку распилят между собой
- Останься!
- Нет, я ухожу!
- Останься, умоляю!
- Я остаюсь!
- Уходи!