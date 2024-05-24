🔥 «Барселона» уволила Хави с поста главного тренера

Хави уволен с поста главного тренера «Барселоны».

Клуб официально объявил о своем решении – Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона.

На встрече, которая состоялась сегодня, президент «Барсы» сообщил Хави, что он не будет тренером основной команды в сезоне-2024/25.

На встрече также присутствовали вице-президент клуба по спортивным вопросам Рафа Юсте, спортивный директор , а также помощники Хави – Оскар Эрнандес и Серхио Алегри.

« » благодарит Хави за его работу в качестве тренера, которая дополняет его беспрецедентную карьеру игрока и капитана команды, и желает ему удачи.

В это воскресенье в Севилье Хави проведет последнюю игру в качестве тренера первой команды. В ближайшие дни «Барселона» сообщит о новом тренере», – сказано в заявлении клуба.

Специалист работал в каталонском клубе с 2021 года. Под его руководством «Барселона» стала чемпионом в сезоне-2022/23 и выиграла Суперкубок Испании.

Во главе «Барсы» Хави провел 141 матч – 89 побед, 29 поражений, 23 ничьих, разница голов – 277:157.

Напомним, что в январе после поражение от «Вильярреала» (3:5) Хави сам объявил, что покинет клуб по окончании сезона. 25 апреля президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил на пресс-конференции, что Хави остается еще на сезон. 17 мая стало известно, что Лапорта решил прекратить сотрудничество с главным тренером после его заявлений об экономической ситуации в клубе. Клуб должен заплатить 20 млн евро компенсации Хави и его штабу.

Новым главным тренером сине-гранатовых, вероятно, станет немец Ханс-Дитер Флик.

Хави убирают из «Барсы»? Да что там происходит!