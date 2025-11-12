Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Отпустить Каррераса было огромной ошибкой. Это игрок топ-класса, он может стать лучшим левым защитником в мире»
Экс-скаут «Манчестер Юнайтед» Петр Садовски считает, что клуб совершил ошибку, не сохранив защитника Альваро Каррераса, ныне выступающего за «Реал».
«Он пришел в «Манчестер Юнайтед», наверное, лет в 16. Очень трудолюбивый и амбициозный парень, он быстро освоил английский язык. Я знаю это, потому что встречался с ним лично.
Поначалу его карьера складывалась довольно успешно. Его отдали в аренду в «Престон», он получил хорошие отзывы, и… «Юнайтед» отказался от него, продав в «Бенфику» за небольшую сумму.
Каррерас – игрок действительно топ-класса. У него есть все шансы стать одним из лучших или лучшим левым защитником в мире. Недавно он забил красивый гол в ворота «Валенсии» в Ла Лиге. Для «Юнайтед» было огромной ошибкой отпустить его.
Клубу чего-то не хватает, и я думаю, что дело в недостатке смелости «Юнайтед» инвестировать в молодых игроков», – заявил Садовски.
