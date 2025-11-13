  • Спортс
  • Лукин про 1:1 с Перу: «Россия играла лучше, обидно упускать такие матчи. Вся команда хочет побеждать, не только Карпин. Хотим исправиться победой над Чили»
5

Лукин про 1:1 с Перу: «Россия играла лучше, обидно упускать такие матчи. Вся команда хочет побеждать, не только Карпин. Хотим исправиться победой над Чили»

Матвей Лукин: Россия играла лучше Перу, вся команда хочет побеждать.

Защитник сборной России Матвей Лукин считает, что россияне выступили лучше команды Перу.

Российская сборная сыграла вничью с перуанцами (1:1) в BetBoom товарищеском матче на «Газпром Арене». Вратарь Матвей Сафонов пропустил гол после дальнего удара Алекса Валеры на 82-й минуте.

– Мы играли лучше. У нас было очень много моментов, которые мы не реализовали. Соперник ударил по воротам, парень хорошо попал и забил. Обидно упускать такие матчи, но продолжаем работать.

Все хотят побеждать. Не только [Валерий] Карпин, но и вся команда. Хотим исправиться и победить Чили.

Сафонов извинялся за гол?

– Никто не ждал извинений. Мы делаем одно дело, все ошибаются. Не видел момент. Не уверен, что ошибся. Матвей очень хороший вратарь, высококвалифицированный.

То, что поле не лучшего качества – это точно, это заметно. Все были в одинаковых условиях, поэтому не хочется скидывать на это, – сказал Лукин.

В субботу, 15 ноября, российская команда встретится со сборной Чили в Сочи.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?28833 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
