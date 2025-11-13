Лукин про 1:1 с Перу: «Россия играла лучше, обидно упускать такие матчи. Вся команда хочет побеждать, не только Карпин. Хотим исправиться победой над Чили»
Защитник сборной России Матвей Лукин считает, что россияне выступили лучше команды Перу.
Российская сборная сыграла вничью с перуанцами (1:1) в BetBoom товарищеском матче на «Газпром Арене». Вратарь Матвей Сафонов пропустил гол после дальнего удара Алекса Валеры на 82-й минуте.
– Мы играли лучше. У нас было очень много моментов, которые мы не реализовали. Соперник ударил по воротам, парень хорошо попал и забил. Обидно упускать такие матчи, но продолжаем работать.
Все хотят побеждать. Не только [Валерий] Карпин, но и вся команда. Хотим исправиться и победить Чили.
– Сафонов извинялся за гол?
– Никто не ждал извинений. Мы делаем одно дело, все ошибаются. Не видел момент. Не уверен, что ошибся. Матвей очень хороший вратарь, высококвалифицированный.
То, что поле не лучшего качества – это точно, это заметно. Все были в одинаковых условиях, поэтому не хочется скидывать на это, – сказал Лукин.
В субботу, 15 ноября, российская команда встретится со сборной Чили в Сочи.