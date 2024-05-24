Глава ДНР Пушилин: «Мы стали субъектом РФ, Донбассу нужен настоящий «Шахтер», местный. Есть и бизнесмены, готовые подключиться в плане спонсорства»
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о работе над местным футбольным клубом.
Глава региона заявил, что предприниматели готовы проспонсировать донецкий «Шахтер» (ДНР).
Намечены совещания для выработки практических путей развития клуба, сообщил на встрече с футболистами команды в Донецке глава республики Денис Пушилин.
«У нас будут проведены еще ряд установочных совещаний уже в практической плоскости, Алексею Юрьевичу Никонорову (руководитель Администрации Главы ДНР – Спортс) я поручал начать эту работу, теперь нужно переходить в более практическую плоскость.
Есть и бизнесмены, которые готовы включиться, подключиться в плане спонсорства», – сказал Пушилин.
Пушилин отметил, что «Донбасс Арена» в Донецке после восстановления станет основной площадкой клуба.
«Сейчас в новой действительности, когда мы стали субъектом Российской Федерации, Донбассу нужен настоящий «Шахтер», местный «Шахтер», – добавил Пушилин.
Ничего нового не надо изобретать.
Уже в подвале сидят?