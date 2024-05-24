Глава ДНР Пушилин: «Мы стали субъектом РФ, Донбассу нужен настоящий «Шахтер», местный. Есть и бизнесмены, готовые подключиться в плане спонсорства»

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о работе над местным футбольным клубом.

Глава региона заявил, что предприниматели готовы проспонсировать донецкий «Шахтер» (ДНР).

Намечены совещания для выработки практических путей развития клуба, сообщил на встрече с футболистами команды в Донецке глава республики Денис Пушилин.

«У нас будут проведены еще ряд установочных совещаний уже в практической плоскости, Алексею Юрьевичу Никонорову (руководитель Администрации Главы ДНР – Спортс) я поручал начать эту работу, теперь нужно переходить в более практическую плоскость.

Есть и бизнесмены, которые готовы включиться, подключиться в плане спонсорства», – сказал Пушилин.

Пушилин отметил, что « » в Донецке после восстановления станет основной площадкой клуба.

«Сейчас в новой действительности, когда мы стали субъектом Российской Федерации, Донбассу нужен настоящий «Шахтер», местный «Шахтер», – добавил Пушилин.