Глава ДНР Пушилин: «Мы стали субъектом РФ, Донбассу нужен настоящий «Шахтер», местный. Есть и бизнесмены, готовые подключиться в плане спонсорства»

Теги Шахтер премьер-лига Россия бизнес Донбасс Арена Политика ТАСС Денис Пушилин Футбол

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о работе над местным футбольным клубом.

Глава региона заявил, что предприниматели готовы проспонсировать донецкий «Шахтер» (ДНР). 

Намечены совещания для выработки практических путей развития клуба, сообщил на встрече с футболистами команды в Донецке глава республики Денис Пушилин.

«У нас будут проведены еще ряд установочных совещаний уже в практической плоскости, Алексею Юрьевичу Никонорову (руководитель Администрации Главы ДНР – Спортс) я поручал начать эту работу, теперь нужно переходить в более практическую плоскость.

Есть и бизнесмены, которые готовы включиться, подключиться в плане спонсорства», – сказал Пушилин.

Пушилин отметил, что «Донбасс Арена» в Донецке после восстановления станет основной площадкой клуба.

«Сейчас в новой действительности, когда мы стали субъектом Российской Федерации, Донбассу нужен настоящий «Шахтер», местный «Шахтер», – добавил Пушилин.

108 комментариев
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Определять настоящесть будет лично скуф-МММщик?)
+162
-23
+139
Бизнесмены - это налогоплательщики России?
+123
-10
+113
МММщик конечно нам объяснит за бизнес
+77
-8
+69
Какой адекватный бизнесмен будет вкладываться в дело в горячей точке? Пушилин видимо намекает на Газпром и другие политпроекты
+71
-6
+65
Ответ Max Zhomkov
Комментарий скрыт
Минус за душноту
+70
-16
+54
Мужик, работавший крупье в макеевском казино и в ммм, врать не будет!!!
+56
-4
+52
Республика ненастоящая, глава ненастоящий, Шахтер,вдруг, настоящий!!!
+58
-12
+46
Пушилин: Мне нужен местный Шахтер, я тоже хочу пилить
+33
-8
+25
Ответ Tollie
Комментарий скрыт
Уже через 5 лет в Нью-Донецке состоится первый в истории мироздания межпланетный футбольный турнир😲
+28
-4
+24
Ответ kaka10
Какой адекватный бизнесмен будет вкладываться в дело в горячей точке? Пушилин видимо намекает на Газпром и другие политпроекты
Как в Чечне - желаешь работать в регионе и госзаказы (в основном по строительству), добровольно перечисляешь в частный и честный фонд имени Ахмата Кадырова пожертвование.
Ничего нового не надо изобретать.
+23
-2
+21
И где этот "настоящий Шахтер" будет играть?) В чемпионате ДНР?)
+25
-4
+21
> Есть и бизнесмены, которые готовы подключиться в плане спонсорства

Уже в подвале сидят?
+24
-6
+18
Настоящий Шахтер играет в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, твоя nодделка будет играть максимум с "Биологом-Новокубанском"
+37
-20
+17
Ответ Мансур Абдрахимов
После СВО поговорим.вчера по Алуште аж прилетело.двое погибли.а чтоб никогда больше не прилетело надо брать Одессу.а ее без разрушения не возьмёшь.а бомбить ее никто не будет так как это город- музей.так что это проблема на годы и годы...Миру-мир!
"надо брать Одессу", "миру-мир" - нет предела человеческой мерзости...
+19
-3
+16
Ответ Rick Sorkin
Куда не зайди, везде это слово «скуф» и часто неуместно, как сейчас
просто детям надоело слово куколд
+17
-2
+15
Ответ Алексей Петров
а тот шахтер который был, он так и называется сейчас?
Да, обладатель Кубка УЕФА 2009 Шахтёр Донецк
+27
-12
+15
Ответ kaka10
Какой адекватный бизнесмен будет вкладываться в дело в горячей точке? Пушилин видимо намекает на Газпром и другие политпроекты
Причем тут адекватность. Могут как бы и "вежливо" попросить и намекнуть. Мол, надо бы помочь. Иначе мало ли что. Вдруг окажется проблемы с налоговой. А там и национализация.
+13
-2
+11
а тот шахтер который был, он так и называется сейчас?
+13
-3
+10
МММщик о ворованном
+12
-2
+10
Настоящий Шахтер уже существует
+18
-8
+10
Ответ Алексей Петров
а тот шахтер который был, он так и называется сейчас?
Да
+10
-2
+8
Уже третий год эта мантра про "настоящий" шахтер. Видимо без миллиардов из бюджета создать команду не судьба
+12
-6
+6
Такие вот аферисты, как этот Пушилин, и привели некогда цветущий регион к руинам и гуманитарной катастрофе. Из-за своей же жадности и глупости
+9
-3
+6
Ответ Фут.Боль
Комментарий скрыт
Этот Шахтер играет, а вот условная Таврия уже не играет, тк её просто не существует
+10
-4
+6
Ответ Мансур Абдрахимов
После СВО поговорим.вчера по Алуште аж прилетело.двое погибли.а чтоб никогда больше не прилетело надо брать Одессу.а ее без разрушения не возьмёшь.а бомбить ее никто не будет так как это город- музей.так что это проблема на годы и годы...Миру-мир!
Биполярка какая-то
+5
0
+5
Ответ Kerghoodoo
Люди воюют, чтобы жить мирно. Это ещё древние сказали.
Так вот ради чего Гитлер 2МВ начал...
+5
0
+5
Ответ Алексей Петров
а тот шахтер который был, он так и называется сейчас?
тот Шахтар называется
+9
-4
+5
Ответ goshforever
Комментарий скрыт
Есть. Дивизион Б второй лиги является любительским, туда могут заявиться все желающие, даже клубы из других стран. ФИФА, УЕФА, РФС к ним отношения не имеют.
+5
0
+5
Ответ Алексей Петров
а тот шахтер который был, он так и называется сейчас?
Теперь "Шахтар")
+6
-1
+5
Мы стали субъектом РФ. В это время Ростовская область делает особую зону на границе с днр.😁😁😁😁😁
+5
-1
+4
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