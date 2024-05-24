Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию

Теги Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Лига Европы УЕФА Алексей Миранчук Вадим Шпинев ТАСС Футбол

Алексей Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию.

«Аталанта» обыграла «Байер» в финале Лиги Европы со счетом 3:0. Российский полузащитник итальянского клуба Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.

Агент игрока Вадим Шпинев сообщил, что Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию.

– Смазало впечатление то, что парень не играл. Да, в других матчах турнира выходил, а здесь тренер посчитал, что это не нужно.

– Планируются ли праздничные мероприятия в России, привезет ли кубок?

– Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями, – сказал Шпинев.

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24 комментария
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Ответ ML26
А как это вообще можно представить, чтобы игрок из другой страны увез командный кубок? Ладно, если бы он еще был капитаном и легендой Аталанты, то может разрешили бы на пару дней, но все равно это странно
Перепутали с кубком Стенли, где это в порядке вещей
+21
-1
+20
Мы им тоже кубок пердива не повезём, пусть кусают локти в своей Европе.
+20
-4
+16
А как это вообще можно представить, чтобы игрок из другой страны увез командный кубок? Ладно, если бы он еще был капитаном и легендой Аталанты, то может разрешили бы на пару дней, но все равно это странно
+18
-8
+10
боится что национализируют ?
+8
-3
+5
Уже прошло 2 дня с финала, а этот агентишка всё ноет что Миранчук не вышел на поле в финале. Мда
+2
0
+2
Ответ ML26
А как это вообще можно представить, чтобы игрок из другой страны увез командный кубок? Ладно, если бы он еще был капитаном и легендой Аталанты, то может разрешили бы на пару дней, но все равно это странно
Не так и редко бывает, что игрокам дают привезти кубок в свою страну на короткое время.
Аленичев, например, привозил кубок ЛЧ в Москву.
+4
-2
+2
Скорее всего «Аталанта» не планирует, что-бы 🏆 поехал в Россию. И всё же привозить кубок это больше про хоккей. Не видел такого скажем после победы ФК в ЛЧ. Что-бы условный Модрич повёз «ушастого» в Хорватию
+3
-2
+1
Боятся что кубок заберёт себе на вечное хранение Дон Рамзан.
+1
0
+1
Ответ Министр всех
Боятся что кубок заберёт себе на вечное хранение Дон Рамзан.
😁
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Ответ Юрий Плотников
Всё правильно Лёха сделал, пока правит нынешний режим, лучше свалить вообще отсюда и не иметь никакого отношения к происходящему
Легче всегда сказать , чем сделать ! ))
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Ответ Вячеслав Припузов
Перепутали с кубком Стенли, где это в порядке вещей
У Аленичева спроси
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Ответ Вячеслав Припузов
Перепутали с кубком Стенли, где это в порядке вещей
Так ему и не дадут)))
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Ответ ML26
А как это вообще можно представить, чтобы игрок из другой страны увез командный кубок? Ладно, если бы он еще был капитаном и легендой Аталанты, то может разрешили бы на пару дней, но все равно это странно
Да все привозят, странно как раз то что не дают.
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Ох и желтуха кликбейтная.
Агент - "Думаю, не получится каких-то празднеств."
Спортс - "Миранчук. Миранчук. Слышите? МИРАНЧУК. Он не планирует привозить кубок!"
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А зачем его привозить сюда?
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Да и зачем он тут.
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При нынешней логистике это довольно затруднительно. Да и зачем?
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Комментарий удален пользователем
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