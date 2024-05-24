Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию
Алексей Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию.
«Аталанта» обыграла «Байер» в финале Лиги Европы со счетом 3:0. Российский полузащитник итальянского клуба Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.
Агент игрока Вадим Шпинев сообщил, что Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию.
– Смазало впечатление то, что парень не играл. Да, в других матчах турнира выходил, а здесь тренер посчитал, что это не нужно.
– Планируются ли праздничные мероприятия в России, привезет ли кубок?
– Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями, – сказал Шпинев.
Миранчук выложил фото с кубком Лиги Европы из самолета: «Я все еще сплю?»
Аленичев, например, привозил кубок ЛЧ в Москву.
Агент - "Думаю, не получится каких-то празднеств."
Спортс - "Миранчук. Миранчук. Слышите? МИРАНЧУК. Он не планирует привозить кубок!"