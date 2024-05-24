Алексей Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию.

« » обыграла « » в финале Лиги Европы со счетом 3:0. Российский полузащитник итальянского клуба провел матч на скамейке запасных.

Агент игрока сообщил, что Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию.

– Смазало впечатление то, что парень не играл. Да, в других матчах турнира выходил, а здесь тренер посчитал, что это не нужно.

– Планируются ли праздничные мероприятия в России, привезет ли кубок?

– Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями, – сказал Шпинев.

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