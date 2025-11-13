Анчелотти о Винисиусе: «У него сильный характер, он не зацикливается на критике и ошибках. Ему нужно осознать свою новую, более важную роль в раздевалке «Реала»

Карло Анчелотти: Винисиус не зацикливается на критике.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о поведении Винисиуса Жуниора .

– Вам почти всегда удавалось сдерживать взрывной характер Винисиуса и давать советы. Вы видели, что произошло в класико после его замены. На ваш взгляд, было ли это ошибкой?

– Он просто допустил ошибку и должен осознать свою новую роль в «Реале », более важную роль в раздевалке, чем раньше. Он совершил ошибку, извинился и должен извлечь из этого урок. Тренер имеет право делать замены, необходимые, чтобы усилить команду.

– На Винисиуса сильно повлияло то, что он не получил «Золотой мяч»? До награждения он был совершенно другим.

– Возможно, это немного задело его, но сейчас Вини близок к своей лучшей форме. Он играет очень хорошо, является ключевым игроком. У Вини сильный характер, он не слишком зацикливается на своих ошибках или на критике, которую получает. Он быстро двигается дальше. Я уверен, что Вини подойдет к чемпионату мира в отличной форме, – сказал Анчелотти.

«Да в жопу! Я ухожу из команды!» Истерика Винисиуса из-за замены в класико: так орал на своих

Алонсо теряет раздевалку «Реала»? Напряжение между тренером, Винисиусом, Джудом и Вальверде