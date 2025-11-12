  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Вахания пригодится «Динамо». Мелехин вряд ли усилит оборону – он молодой, в центре защиты и так проблем хватает». Дьяков об интересе бело-голубых к защитникам «Ростова»
10

«Вахания пригодится «Динамо». Мелехин вряд ли усилит оборону – он молодой, в центре защиты и так проблем хватает». Дьяков об интересе бело-голубых к защитникам «Ростова»

Виталий Дьяков: Вахания пригодится «Динамо», Мелехин не усилит оборону.

Экс-защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался об интересе москвичей к игрокам ростовчан Илье Вахании и Виктору Мелехину.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что главный тренер бело-голубых Валерий Карпин хочет видеть в команде обоих защитников «Ростова».

– Если собирать «Ростов» в «Динамо», не получится ли повторение результатов желто-синих?

– Думал еще летом, что в «Динамо» придет больше игроков «Ростова», и удивился, что так мало народу пришло. Карпин этих игроков знает, они молодые, выступают за сборную.

Если Вахания еще пригодится, то Мелехин на сегодняшний день – не уверен, что усилит оборону. У «Динамо» в центре защиты и так проблем хватает, и если туда добавить молодого Мелехина – будет сложно. Карпин хотел Зайнутдинова – получил. Помогает ли он? Нет.

О Карпине много разговоров – уйдет, останется, плюс еще сборная. Если ни в сборной, ни в клубе изменений не будет, то, возможно, в клубе наступит момент, когда скажут: «Надо выбирать, где работаешь». И никто не удивится этому, – заявил Дьяков.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?26873 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoВиктор Мелехин
logoРостов
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoИлья Вахания
logoБахтиер Зайнутдинов
logoВиталий Дьяков
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Геннадий Орлов: «Все в «Динамо» обрадуются, если Карпин подаст заявление об уходе. Как тренер ничего не выигрывал, нет титулов. Он не понимал, что Осипенко и Глебов не смогут стать лидерами?»
вчера, 08:53
Карпин о Вахании и Мелехине в «Динамо»: «Как вариант – может быть, да. Я много кого хотел бы видеть в команде»
11 ноября, 07:50
«Динамо» может подписать Ваханию и Мелехина зимой. Защитников «Ростова» хочет видеть Карпин, первичные контакты состоялись («Чемпионат»)
10 ноября, 10:13
Главные новости
Дидье Дешам: «В Лиге 1 и Лиге 2 многие позиции занимают иностранные тренеры – разочарован этим. У французских специалистов есть способности, но они не востребованы»
14 минут назад
«Сделать главным спартаковского русского ветерана – прикольная идея. Мостовой годится. Надо рисковать и пробовать новое». Ефимова о «Спартаке»
50 минут назад
Карпин об 1:1 с Перу: «Сколько было моментов у ворот России? Ноль. Кроме удара с 30 метров, моментов не помню – вопросов к обороне нет»
сегодня, 01:18
Головин о газоне «Газпром Арены»: «Очень плохой. Это сильно заметно, думал, будет хорошее поле. Перу – не слабая команда, но и не самая сильная, физически сильнее нас»
сегодня, 01:06
Осипенко про 1:1 с Перу: «Когда увидел мяч в сетке, не поверил, что мы пропустили. У них не было подходов»
сегодня, 00:30
Анчелотти о Винисиусе: «У него сильный характер, он не зацикливается на критике и ошибках. Ему нужно осознать свою новую, более важную роль в раздевалке «Реала»
вчера, 22:01
Сафонов вернется в расположение «ПСЖ» и не сыграет с Чили, заявил Карпин: «Будь это отборочный матч, Матвей бы не играл, возможно»
вчера, 21:26
«У «Барсы» нет будущего, если Лапорта останется. Нужно полагаться на собственные таланты, для этого нужны инвестиции». Экс-директор каталонцев Вилажоана о президенте клуба
вчера, 21:22
Пономарев о пропущенном голе от Перу: «Поэтому Сафонов в «ПСЖ» и не играет – кому нужен такой мухолов? России с такой игрой на международных турнирах делать нечего»
вчера, 21:13
Карпин о газоне «Газпром Арены»: «Футболисты сказали, что на этом поле невозможно быстрее играть. Никто не предполагал, что будет такое поле, неделю назад ничего такого не было»
вчера, 20:53
Ко всем новостям
Последние новости
Юран о голе Перу: «Не имеет права вратарь пропускать с такой дистанции – сказалось отсутствие игровой практики у Сафонова. Это очень простой мяч»
26 минут назад
Кардифф примет первый матч Евро-2028. Полуфиналы и финал пройдут на «Уэмбли»
38 минут назад
Булыкин про 1:1 с Перу: «Немножко скучновато. У Сафонова были другие планы. Сидя на замене, очень много теряешь: тонус, уверенность, футбольные качества»
сегодня, 00:54
Глушаков о возможной отставке Карпина из «Динамо»: «Не удивлюсь, если это заказуха – в России любят поджигать. Он сначала со сборной контракт подписал, поэтому это основная работа»
сегодня, 00:42
Колосков про 1:1 с Перу: «Отвратительные впечатления, это сложно назвать игрой. У России три желтые за грубость, это что за подготовка? Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»
вчера, 21:59
Лапорта о президентских выборах: «Назначим их, когда будет лучше для «Барсы». Например, перед гипотетическим полуфиналом ЛЧ – будем бороться в каждом турнире, надеюсь»
вчера, 21:50
Росс Баркли: «Когда много пьешь, то совершаешь то, о чем потом жалеешь. Однажды меня сняли на видео, это попало в СМИ – в наказание я поехал с «Челси» на игру, но не попал в заявку»
вчера, 21:47
Лукин про 1:1 с Перу: «Россия играла лучше, обидно упускать такие матчи. Вся команда хочет побеждать, не только Карпин. Хотим исправиться победой над Чили»
вчера, 21:34
Руни о ван Дейке: «Мне доводилось слышать критику суровее, чем то, что я сказал о нем. Дело в лидерстве – Роналду мало оборонялся, но в тяжелом матче ты кричишь игрокам, чтобы они помогли»
вчера, 21:06
Эдерсон об уходе из «Сити» в «Фенербахче»: «Нет смысла оставаться в большом победоносном клубе, если ты несчастлив. После смены обстановки я снова дышу футболом»
вчера, 20:38