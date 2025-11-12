«Вахания пригодится «Динамо». Мелехин вряд ли усилит оборону – он молодой, в центре защиты и так проблем хватает». Дьяков об интересе бело-голубых к защитникам «Ростова»

Виталий Дьяков: Вахания пригодится «Динамо», Мелехин не усилит оборону.

Экс-защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался об интересе москвичей к игрокам ростовчан Илье Вахании и Виктору Мелехину .

Ранее «Чемпионат» сообщил , что главный тренер бело-голубых Валерий Карпин хочет видеть в команде обоих защитников «Ростова ».

– Если собирать «Ростов» в «Динамо», не получится ли повторение результатов желто-синих?

– Думал еще летом, что в «Динамо» придет больше игроков «Ростова», и удивился, что так мало народу пришло. Карпин этих игроков знает, они молодые, выступают за сборную.

Если Вахания еще пригодится, то Мелехин на сегодняшний день – не уверен, что усилит оборону. У «Динамо» в центре защиты и так проблем хватает, и если туда добавить молодого Мелехина – будет сложно. Карпин хотел Зайнутдинова – получил. Помогает ли он? Нет.

О Карпине много разговоров – уйдет, останется, плюс еще сборная. Если ни в сборной, ни в клубе изменений не будет, то, возможно, в клубе наступит момент, когда скажут: «Надо выбирать, где работаешь». И никто не удивится этому, – заявил Дьяков.