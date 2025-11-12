Карло Анчелотти: «Стараюсь строить отношения с личностями, а не с игроками. Иногда приходится принимать сугубо профессиональные решения»

Карло Анчелотти: стараюсь относиться к игрокам одинаково.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти считает, что профессиональные решения тренера могут влиять на отношения с игроками.

«Я стараюсь говорить с игроками и относиться к ним одинаково, но я не хочу, например, объяснять каждому, по какой причине он играет или не играет. Но игроку, который привык играть, я должен объяснить, поэтому я могу относиться к игроку, который привык играть, иначе, чем к тому, кто проводит большую часть времени в запасе.

Я стараюсь поддерживать отношения с личностями, а не с игроками. Потому что если спросить игрока, кто он, то он, как правило отвечает: «Я игрок», а не «человек, который играет в футбол». Иногда тренеру приходится принимать решения, которые являются сугубо профессиональными. Но профессиональные решения иногда влияют на личные отношения.

Например, если я отправлю на скамейку запасных игрока, с которым у меня очень хорошие отношения, на следующий день он не поздоровается, потому что я отправил его на скамейку. Но я посадил в запас игрока, а не личность. Футболисту непросто это понять», – сказал Анчелотти.