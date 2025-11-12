Карпин о газоне «Газпром Арены»: «Футболисты сказали, что на этом поле невозможно быстрее играть. Никто не предполагал, что будет такое поле, неделю назад ничего такого не было»
Валерий Карпин: футболисты сказали, что на этом поле невозможно играть.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что футболисты жаловались на состояние газона на «Газпром Арене».
Сборная России сыграла вничью с командой Перу в BetBoom товарищеском матче (1:1).
«Приравнивать к поражению нужно поражения, а не ничьи, ничья случилась, не вытекала из игры абсолютно совсем. Это ничья с хорошим достойным соперником. Расслабона не было, претензий по отношению не было.
То, что не хватало скорости передвижения мяча, не то чтобы медленно бегали, о чем в перерыве поговорили. Футболисты сказали, что на этом поле невозможно быстрее играть. Не хватило скорости в атаке. Никто не предполагал, что будет такое поле. Играли неделю назад, ничего такого не было, не знаю», – сказал Карпин.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?26819 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости