Суд Барселоны аннулировал обвинение во взяточничестве в отношении «Барселоны» и ее руководителей по делу Негрейры

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Суд исключил обвинения во взяточничестве в деле Хосе Марии Негрейры и «Барсы».

Апелляционный суд Барселоны отменил решение судьи по «делу Негрейры» о привлечении к ответственности каталонского клуба и его директоров, в лице Жозепа БартомеуСандро Роселя и действующего президента Жоана Лапорты, за взяточничество в связи с выплатами бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

В официальном постановлении, суд согласился с Антикоррупционной прокуратурой и доводами стороны защиты, аннулировав обвинение во взяточничестве, как того требовал клуб.

Ранее Антикоррупционная прокуратура возражала против расследования взяточничества в отношении «Барселоны» за выплаты Негрейре, заключив, что тот не имел статуса государственного служащего, который требуется для такого рода преступлений.

После решения Апелляционного суда «блауграна» выпустила заявление, в котором выразила удовлетворение решением и надежду на то, что в дальнейших судебных шагах будет доказана невиновность клуба.

«Барселона» выражает удовлетворение по поводу решения, вынесенного сегодня Апелляционным судом Барселоны, поскольку оно подтверждает позицию, защищаемую клубом, и исключает гипотезу предполагаемого преступления, связанного со взяточничеством.

Мы уверены, что через правосудие можно будет окончательно прояснить предмет жалобы и доказать абсолютную невиновность клуба», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Мария Энрикес Негрейра был обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Также во взяточничестве обвинили клуб, сына Негрейры и бывших президентов каталонцев Жозепа Бартомеу, Сандро Роселя и действующего президента «Барсы» Жоана Лапорту.

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85 комментариев
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"тот не имел статуса государственного служащего" - сине-гранатовое зрение конечно не заметит эту фразу. Насчет выплат и прочего суд ничего не решал.
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-19
+23
Ответ Visca el Bara! Visca el Catalunya!
Интересно что теперь будут писать хейтеры
Не знаю за хеитеров, но если прочесть статью то тут речь лишь о том, что статья о коррупции не уместна так как речь не гос служащих, что не отменяет факта того что барса платила деньги. Расследование продолжается, а барса надеится что решение будет в ее пользу. Другими словами, то что это не взятка, не значит что нет коммерческого подкупа
+29
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+20
Ответ Cruel Snake
Суд Барселоны :Своих не бросаем!
Ну да, это ж не кредиты родному мадриду от банков под 0,000007% на 100500 лет 👍🏻
+31
-13
+18
Суд Барселоны
+28
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+16
Ответ Саша Вжухов
Комментарий удален модератором
Читай новости - взятку не отрицают, а говорят, что Негрейра не госслужащий☝️
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Совет всем, читайте дальше заголовка
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+8
Ответ Cruel Snake
Суд Барселоны :Своих не бросаем!
А какая выгода суду аннулировать обвинения то?
+9
-3
+6
Ответ Kex
Комментарий скрыт
Есть такая штука, презумпция невиновности называется
+9
-6
+3
Ответ eld_14
Суд Барселоны
Так дело которые передали в Мадрид так же развалилось, т.к. судья просто посчитал смешными аргументы основанные на слухах без каких-либо доказательств и даже не стал дело рассматривать, плюс уефа проводило свое независимое расследование что бы допустить Барселону до международных турниров и ничего там не нашли:) Там вся Испания уже с этого спектакля Переса угорает:)) Уж слишком больно Барселона его все время унижала, что до сих пор комплексы:))
+9
-6
+3
Ответ Visca el Bara! Visca el Catalunya!
Интересно что теперь будут писать хейтеры
когда у них была проблема с выбором повестки? найдутся куда переобуться
+21
-19
+2
Ответ Left footed
Поэтому ему 8 лямов евро отправили? Зачем?
А какая тебе разница, зачем? Это судьям надо доказать, что передача этих 8 лямов была незаконна
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+2
Ну хоть не Басманный
+2
0
+2
Ответ Олег Петровв
"тот не имел статуса государственного служащего" - сине-гранатовое зрение конечно не заметит эту фразу. Насчет выплат и прочего суд ничего не решал.
Так ты сам не имеешь статус гос. Служащего. Барселона и с тобой может заключить контракт на то, чтобы ты пернул раз в день, а они за это тебе лям в месяц перечислят. Если это сугубо двусторонняя договоренность, то никто не может в это вмешаться, только налоговая. Это гос. Служащим нельзя иметь стороннюю прибыль, так что любые выплаты гос. Служащему - взятка. Т.е. не докажут, что эти выплаты - взятка, особенно, что отчёты были составлены. Тут только фифа и Ла лига могу какие-то внутренние санкции ввести. Но суд не вынесет приговори, что была взятка.
+7
-5
+2
Ответ Left footed
Ну как-то это должны были оправдать? Или клуб просто невиновен, потому что так сказали
Клуб не виновен, потому что нет доказательств виновности.
Получается что кто то просто сказал, что клуб виновен, искали доказательства, не нашли.
+2
-1
+1
Ответ Left footed
Поэтому ему 8 лямов евро отправили? Зачем?
Так вам же отвечают - за отчеты. И это же не единоразовая выплата была, а 10-15 лет. Не думаю, что за сумму в 400-500 тысяч можно купить судей на сезон🤷🏻‍♂️
+1
0
+1
Мадридской 🐓не, остается только сидеть с красным 😡, и тушить свою подгоревшую 👋 точку🧯🧯🧯
+3
-2
+1
Ответ Left footed
Ну это понятно, окей, но как тогда и с какой целью к судьям попали эти миллионы от Барсы? Какой-то обиженный ребенок барсук уже минус поставил, хотя я по факту написал и мне плевать на этот клуб
Каким судьям? Негрейра не был судьей, и не влиял на из назначения, он делал отчеты по работе судей....
+3
-2
+1
Вот теперь реально надо взяться за переса, за подкуп судей, подкуп в жеребьёвках лиги чемпионов, и лишить многих левых титулов реала.
+4
-3
+1
Эль классико 2025 года- Суд Мадрида vs Суд Барселоны
+6
-5
+1
Интересно что теперь будут писать хейтеры
+26
-25
+1
Ответ Олег Петровв
"тот не имел статуса государственного служащего" - сине-гранатовое зрение конечно не заметит эту фразу. Насчет выплат и прочего суд ничего не решал.
У вас на руках есть копия полного вердикта суда? Можете поделиться ?
+1
0
+1
Ответ fallout
Когда начнут трясти старого коррупционера переса? С купленными не то что судьями, а целой Лалигой! Уже до того охе...ел, что законы Испании решил переписывать в угоду позорного кабинета
а кто последние годы с левыми судейками больше всего выиграл ла лигу?
+3
-2
+1
Ответ Мертвый
Позорный клубешник , никто не забудет позорные матчи с левими судейками...
Ты про Мадрид и ЛЧ до Вара?
+5
-5
0
Ответ Left footed
Ну это понятно, окей, но как тогда и с какой целью к судьям попали эти миллионы от Барсы? Какой-то обиженный ребенок барсук уже минус поставил, хотя я по факту написал и мне плевать на этот клуб
Со временем и это выяснится.
+1
-1
0
Ответ svaz
Ты про Мадрид и ЛЧ до Вара?
Не было ВАР, Реал брал ЛЧ, ввели ВАР Реал дальше берёт ЛЧ, как так то?
0
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0
Ответ Sergey
Со временем и это выяснится.
Ну как-то это должны были оправдать? Или клуб просто невиновен, потому что так сказали
0
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Ответ rigobersong
Прокуратура Испании, УЕФА, национальные суды, суды Барселоны никто не нашел факта влияния на судей, и только Тебас с Пересом до сих пор пишут жалобы:)) https://www.sports.ru/football/1115814084-prokuratura-protiv-obvineniya-barsy-vo-vzyatochnichestve-po-delu-negre.html Какой же мадрид позор футбола:))
Кабинетные
+1
-1
0
Ответ svaz
Каким судьям? Негрейра не был судьей, и не влиял на из назначения, он делал отчеты по работе судей....
Поэтому ему 8 лямов евро отправили? Зачем?
0
0
0
Ответ Vedved
Так вам же отвечают - за отчеты. И это же не единоразовая выплата была, а 10-15 лет. Не думаю, что за сумму в 400-500 тысяч можно купить судей на сезон🤷🏻‍♂️
Ну это очень интересная формулировка. Никогда не видел, чтобы такие деньги выкладывали просто за отчёты, и вообще что-бы кто-то так делал, да и зачем они нужны вообще. Ну главное, что футбольное разбирательство продолжается, а здесь просто доказали, что это не было коррупцией
0
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Ответ Олег Петровв
"тот не имел статуса государственного служащего" - сине-гранатовое зрение конечно не заметит эту фразу. Насчет выплат и прочего суд ничего не решал.
Ну а дополнение, меняющее суть написанного Вами, почему-то не было добавлено.
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