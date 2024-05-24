Суд Барселоны аннулировал обвинение во взяточничестве в отношении «Барселоны» и ее руководителей по делу Негрейры

Суд исключил обвинения во взяточничестве в деле Хосе Марии Негрейры и «Барсы».

Апелляционный суд Барселоны отменил решение судьи по «делу Негрейры» о привлечении к ответственности каталонского клуба и его директоров, в лице , и действующего президента , за взяточничество в связи с выплатами бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров (CTA) .

В официальном постановлении, суд согласился с Антикоррупционной прокуратурой и доводами стороны защиты, аннулировав обвинение во взяточничестве, как того требовал клуб.

Ранее Антикоррупционная прокуратура возражала против расследования взяточничества в отношении «Барселоны» за выплаты Негрейре, заключив, что тот не имел статуса государственного служащего, который требуется для такого рода преступлений.

После решения Апелляционного суда «блауграна» выпустила заявление, в котором выразила удовлетворение решением и надежду на то, что в дальнейших судебных шагах будет доказана невиновность клуба.

« » выражает удовлетворение по поводу решения, вынесенного сегодня Апелляционным судом Барселоны, поскольку оно подтверждает позицию, защищаемую клубом, и исключает гипотезу предполагаемого преступления, связанного со взяточничеством.

Мы уверены, что через правосудие можно будет окончательно прояснить предмет жалобы и доказать абсолютную невиновность клуба», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) был обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Также во взяточничестве обвинили клуб, сына Негрейры и бывших президентов каталонцев , и действующего президента «Барсы» .

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