Карпин про 1:1 с Перу: «Ничья нам не подходит. Если бы забили второй мяч, то был бы и третий-четвертый. У ворот России моментов не создают, а мы можем забивать»
Валерий Карпин: Россию не удовлетворила ничья с Перу, могли забивать больше.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал недовольство ничейным результатом игры с Перу.
BetBoom товарищеский матч команд на «Газпром Арене» завершился со счетом 1:1.
«Если бы забили второй мяч, уже во втором тайме начали появляться моменты, то был бы и третий гол, и, возможно, четвертый.
Ничья нам не подходит. Нас это не удовлетворило, исходя из игры. У наших ворот моментов не создают, а мы можем забивать…
Понятно, что есть от этого недовольство. К полю было сложно адаптироваться», – сказал Карпин.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?26814 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости