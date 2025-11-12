Карпин про 1:1 с Перу: «Ничья нам не подходит. Если бы забили второй мяч, то был бы и третий-четвертый. У ворот России моментов не создают, а мы можем забивать»

Валерий Карпин: Россию не удовлетворила ничья с Перу, могли забивать больше.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал недовольство ничейным результатом игры с Перу .

BetBoom товарищеский матч команд на «Газпром Арене » завершился со счетом 1:1.

«Если бы забили второй мяч, уже во втором тайме начали появляться моменты, то был бы и третий гол, и, возможно, четвертый.

Ничья нам не подходит. Нас это не удовлетворило, исходя из игры. У наших ворот моментов не создают, а мы можем забивать…

Понятно, что есть от этого недовольство. К полю было сложно адаптироваться», – сказал Карпин.