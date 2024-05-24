Глава ДНР Пушилин о «Шахтере»: «Ждем времени, когда команда будет занимать верхние строчки в чемпионате России»

Теги Шахтер премьер-лига Россия Политика соцсети Денис Пушилин Футбол

Глава ДНР Денис Пушилин высказался о будущем футбола в Донбассе.

«Так исторически сложилось, что мы очень любим этот вид спорта в нашем регионе. И, конечно, ждем того времени, когда команда «Шахтер» (Донецк) будет занимать верхние строчки в чемпионате России.

Чтобы вырастить своих чемпионов, нужны площадки в каждом дворе, отремонтированные стадионы, достойные условия для тренировок и проведения матчей. В приоритете массовость и доступность спорта, и мы видим: там, где вопрос безопасности позволяет, идет его активное развитие.

Мы соскучились по настоящему футболу, и сейчас, с воссоединением Донбасса с Россией, у нас есть уникальная возможность развивать этот вид спорта», – написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Глава ДНР Пушилин: «Мы стали субъектом РФ, Донбассу нужен настоящий «Шахтер», местный. Есть и бизнесмены, готовые подключиться в плане спонсорства»

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108 комментариев
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Настоящий Шахтёр - Чемпион Украины и будет играть в Лиге Чемпионов, радуя своих болельщиков

А ДНРовский если и появится, то будет никому не интересен
+142
-61
+81
Да там выжженное поле просто уже, какие первые места, какой футбол? Там десятилетия территория будет в лучшем случае буферной зоной при достижении перемирия с постоянным риском новой эскалации.
+87
-27
+60
Ответ Онопко2
Комментарий скрыт
Да, и Баварии никакой не существует, есть только Bayern
+41
-6
+35
Денис Пушилин издал закон, запрещающий менять местами первые буквы его имени и фамилии.
+33
-4
+29
Ответ Онопко2
Комментарий скрыт
Ну как и нет никакого Неаполя
Есть FC Napoli

Как и Динамо Минск нет, есть Дынама Мінск

Каждая страна имеет право на свои наименования
+28
-6
+22
Ответ conic
Про Грозный, тоже так говорили. Он сейчас круче Киева в архитектуре.
Круче города с 1500 летней историей и кучей исторических памятников? Это чего курить надо?
+19
-3
+16
Ответ Champions of the World
Настоящий Шахтёр - Чемпион Украины и будет играть в Лиге Чемпионов, радуя своих болельщиков А ДНРовский если и появится, то будет никому не интересен
Плюсую соотечественнику за которого не стыдно :)
+47
-34
+13
Ждем матч Шахтер 2 - Нью-Васюки по заветам проходимцев
+17
-8
+9
Ответ conic
Про Грозный, тоже так говорили. Он сейчас круче Киева в архитектуре.
Ну если ни вкуса ни кругозора в архитектуре не иметь, то и здания сбербанка самые красивые на саете
+12
-3
+9
Ответ Russ Ivan
Комментарий скрыт
Извините пожалуйста, но у вас ник на латинице написан…
+11
-2
+9
Ответ angry horse
Комментарий скрыт
Ну пока что-то не продался и не купился по этому вопросу
+15
-7
+8
Дак вроде бы шахтёр теперь в чемпионате 🇺🇦🇺🇦 выступает
+20
-14
+6
Ответ angry horse
Комментарий скрыт
Чего не купили до сих пор?)))
+9
-4
+5
Ответ Насонов Дмитрий
Нет. Но, сначала вообще нужно будет допустить клубы из РФ к Еврокубкам - после СВО это не произойдет единомоментно. Во-вторых, следующей проблемой будет, когда Шахтер появится в РПЛ. Это как если бы в чемпионате Турции играли клубы с Северного Кипра. Это уже будет повод для повторной дисквы РФС. А уж допустить Шахтер к участию в еврокубках... На это уйдут десятилетия. То есть скорее всего будет ситуация, что Шахтер допустят к участию в РПЛ, но европейской путевки ему давать не будут, даже если он будет занимать высокие места. А сама СВО, конечно, закончится в течение одного-нескольких лет.
Если взять ситуацию с Крымом - за 10 лет клубы никак не были интегрированы в рфс. Там вроде проходит свой полулюбительский чемпионат, хотя до этого там вроде было 2 профессиональных клуба.
+6
-2
+4
В Гааге все равно показывать не будут, можете не волноваться
+14
-10
+4
Ответ kunaguero
2 Шахтера из Донецка - это будет максимально странно выглядеть
Это будет выглядеть моментальной дисквалификацией РФС
+7
-5
+2
Ответ Гномович!
Ждем горящих пepдаков от секты просроченного.
с 2000 года сидит, согласен, просроченный.
+10
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+2
Ответ Александр Сачков
А это зависит от того, чем закончится СВО.
С чего такая уверенность, что если будет победа в вобле, то баны снимут? Какие вообще для этого причины есть?
+7
-5
+2
Ответ Champions of the World
Настоящий Шахтёр - Чемпион Украины и будет играть в Лиге Чемпионов, радуя своих болельщиков А ДНРовский если и появится, то будет никому не интересен
История рассудит, какую команда донецкие болельщики поддержут.
+5
-3
+2
Это, все, конечно, здорово. Но мы закрываем таким решением для российского футбола международные турниры условно навсегда.
+17
-15
+2
Ждем горящих пepдаков от секты просроченного.
+13
-11
+2
почитывая камменты: ммм разогнать можно,
но мошеннические разводилы лохов - это судьба!
как для первых, так и для вторых...)
+4
-3
+1
Ответ 4eburan71
псевдошахтёр о котором говорит душилин уже лет 8 или 9 существует, судя по тому что ты об этом даже не слышал - интерес соответствующий
Коверканье фамилий говорит исключительно о культурном уровне коверкающего и ни о чем более.
+10
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+1
Ответ Насонов Дмитрий
Комментарий удален пользователем
Ты предполагаешь, что Россия будет 30 лет воевать с Украиной?
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Ответ VagabondPilot
Денис Пушилин издал закон, запрещающий менять местами первые буквы его имени и фамилии.
Топ, его рылу соответствует)
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-2
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Ответ angry horse
Комментарий скрыт
Чего 🫤🫤🫤
+5
-4
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Ответ angry horse
Дело времени, Запад лицемерен и прагматичен , повестка поменяется 😎
Обещали конституцию не менять, поменяли. Обещали пенсионный возраст не трогать- повысили, обещали мобилизацию не проводить - провели. А так да, конечно, именно запад лицемерен)
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Ответ Лжетрофеич
Комментарий удален модератором
Разговор о Васильевиче
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Ответ Сергей Боев
Вы не из России что ли? Как не интегрированы? Уже 2 профессиональных клуба выступают во второй лиге чемпионата РФ: Рубин (Ялта), Севастополь.
Действительно, в 2023 приняли, не заметил
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Ответ Анатолий Magicbrain
Уникальный персонаж: раньше вклады граждан в ммм отжимал, теперь хочет отжать футбольный клуб. Элита!)
Ну хотя бы не взрывал на стадионе президента клуба😎
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