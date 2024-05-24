Глава ДНР Пушилин о «Шахтере»: «Ждем времени, когда команда будет занимать верхние строчки в чемпионате России»

Глава ДНР Денис Пушилин высказался о будущем футбола в Донбассе.

«Так исторически сложилось, что мы очень любим этот вид спорта в нашем регионе. И, конечно, ждем того времени, когда команда «Шахтер» (Донецк) будет занимать верхние строчки в чемпионате России.



Чтобы вырастить своих чемпионов, нужны площадки в каждом дворе, отремонтированные стадионы, достойные условия для тренировок и проведения матчей. В приоритете массовость и доступность спорта, и мы видим: там, где вопрос безопасности позволяет, идет его активное развитие.



Мы соскучились по настоящему футболу, и сейчас, с воссоединением Донбасса с Россией, у нас есть уникальная возможность развивать этот вид спорта», – написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Глава ДНР Пушилин: «Мы стали субъектом РФ, Донбассу нужен настоящий «Шахтер», местный. Есть и бизнесмены, готовые подключиться в плане спонсорства»