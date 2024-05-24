«МЮ» уволит тен Хага после финала Кубка Англии даже в случае победы над «Сити» (The Guardian)
«МЮ» принял решение уволить Эрика тен Хага после финала Кубка Англии с «Сити».
Как отмечает The Guardian, даже завтрашняя победа над «Манчестер Сити» не сможет повлиять на судьбу нидерландского тренера.
Ему не удалось развить предыдущие достижения, а многие из его трансферов не принесли желаемого результата.
Эрик тен Хаг присоединился к манчестерскому клубу два года назад. В предыдущем сезоне команда выиграла Кубок английской лиги и финишировала в тройке лидеров АПЛ.
По итогам нынешнего сезона «Юнайтед» занял восьмое место в Премьер-лиге, что является самым низким результатом клуба с 1990 года. Кроме того, манкунианцы смогут рассчитывать на квалификацию в еврокубки только в случае завоевания Кубка Англии.
В качестве потенциальных кандидатов на пост главного тренера клуб рассматривает Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кирана Маккенну, Грэма Поттера и Томаса Франка.
МЮ при Тен Хага потратил около 500 млн, выиграл единственный трофей Кубок Лиги за 2 года, постоянные антирекорды, позорные разгромные поражения, тактические схемы и рисунок игры отсутствуют, конфликт с некоторыми игроками и тд
Другое дело, что я даже не знаю, кто мог бы исправить весь уровень жести, который творится в клубе
Возможно доказать кому то, что его не ценили в челси
Уволить тен хага правильное решение.
Он давно потерял уважение
Ждём новых каруселей на следующие два года.