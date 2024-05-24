«МЮ» уволит тен Хага после финала Кубка Англии даже в случае победы над «Сити» (The Guardian)

«МЮ» принял решение уволить Эрика тен Хага после финала Кубка Англии с «Сити».

Как отмечает The Guardian, даже завтрашняя победа над «Манчестер Сити» не сможет повлиять на судьбу нидерландского тренера.

Ему не удалось развить предыдущие достижения, а многие из его трансферов не принесли желаемого результата.

присоединился к манчестерскому клубу два года назад. В предыдущем сезоне команда выиграла Кубок английской лиги и финишировала в тройке лидеров .

По итогам нынешнего сезона « » занял восьмое место в Премьер-лиге, что является самым низким результатом клуба с 1990 года. Кроме того, манкунианцы смогут рассчитывать на квалификацию в еврокубки только в случае завоевания Кубка Англии.

В качестве потенциальных кандидатов на пост главного тренера клуб рассматривает Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кирана Маккенну, Грэма Поттера и Томаса Франка.

«МЮ» выбирает нового тренера. Саутгейт, Поттер или Тухель?