«МЮ» уволит тен Хага после финала Кубка Англии даже в случае победы над «Сити» (The Guardian)

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии отставки Маурисио Почеттино Томас Тухель Эрик тен Хаг Грэм Поттер Томас Франк Киран Маккенна Футбол

«МЮ» принял решение уволить Эрика тен Хага после финала Кубка Англии с «Сити».

Как отмечает The Guardian, даже завтрашняя победа над «Манчестер Сити» не сможет повлиять на судьбу нидерландского тренера.

Ему не удалось развить предыдущие достижения, а многие из его трансферов не принесли желаемого результата.

Эрик тен Хаг присоединился к манчестерскому клубу два года назад. В предыдущем сезоне команда выиграла Кубок английской лиги и финишировала в тройке лидеров АПЛ.

По итогам нынешнего сезона «Юнайтед» занял восьмое место в Премьер-лиге, что является самым низким результатом клуба с 1990 года. Кроме того, манкунианцы смогут рассчитывать на квалификацию в еврокубки только в случае завоевания Кубка Англии.

В качестве потенциальных кандидатов на пост главного тренера клуб рассматривает Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кирана Маккенну, Грэма Поттера и Томаса Франка.

«МЮ» выбирает нового тренера. Саутгейт, Поттер или Тухель?

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54 комментария
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Пожалуй, единственное адекватное увольнение на фоне других тренеров...

МЮ при Тен Хага потратил около 500 млн, выиграл единственный трофей Кубок Лиги за 2 года, постоянные антирекорды, позорные разгромные поражения, тактические схемы и рисунок игры отсутствуют, конфликт с некоторыми игроками и тд
+54
-8
+46
Ответ Отец Абду
Пожалуй, единственное адекватное увольнение на фоне других тренеров... МЮ при Тен Хага потратил около 500 млн, выиграл единственный трофей Кубок Лиги за 2 года, постоянные антирекорды, позорные разгромные поражения, тактические схемы и рисунок игры отсутствуют, конфликт с некоторыми игроками и тд
Болею за Спартак и за МЮ. Циклы, похоже, синхронизировались. Как "красные дни" у женщин...
+15
-4
+11
Ответ Отец Абду
Пожалуй, единственное адекватное увольнение на фоне других тренеров... МЮ при Тен Хага потратил около 500 млн, выиграл единственный трофей Кубок Лиги за 2 года, постоянные антирекорды, позорные разгромные поражения, тактические схемы и рисунок игры отсутствуют, конфликт с некоторыми игроками и тд
Всё верно. Мне как болельщику, было стыдно смотреть такие матчи в исполнении любимого клуба
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Какие были ожидания конечно в начале
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Это уже давно очевидно.Если бы хотели оставить,выступили бы с заявлением пересекающим все слухи.
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Думаю, Хага уволят как раз из-за насыщенного фона других увольнений(иначе терпели бы дальше). Есть хороший шанс получить одного из освободившихся.
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Это лысое позорище должно тренировать условный Твенте а не Ман Ю.
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Ответ Leader Consulting
Какие были ожидания конечно в начале
В момент подписания Антони, вероятно, игрока уровня Ари, за 95 всё ясно с тен хагом стало
+5
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Полностью заслужено. Видеть как великий когда-то клуб МЮ играет в бей-беги это безумие.
Другое дело, что я даже не знаю, кто мог бы исправить весь уровень жести, который творится в клубе
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Ответ rigobersong
Хави в МЮ!:)
Два клоуна тренера подряд это перебор
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Ответ Джанлука Нальюка
Почеттино как раз вовремя освободился. Уволить тен хага правильное решение. Он давно потерял уважение
А Почу это зачем
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Ответ frimpong
А Почу это зачем
Хороший вопрос.
Возможно доказать кому то, что его не ценили в челси
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Ответ Alex Rhea
В момент подписания Антони, вероятно, игрока уровня Ари, за 95 всё ясно с тен хагом стало
Думали, что Анри, а оказался Ари)
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Хави в МЮ )
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Я думаю надо назначить Поччетино.
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В любом случае представить, что будет хуже чем при ЭТХ - крайне тяжело. Практически любой тренер из кандидатов на фоне лысого голландца будет успешнее. Это единственный плюс в данных условиях.
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Скорей исус явится второй раз, чем он выиграет.
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Щас влетят с крупным счетом и на конференции тенхаг скажет что игроки были в шоке и не смогли подготовиться, никто не хотел увольнения
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Почеттино как раз вовремя освободился.
Уволить тен хага правильное решение.
Он давно потерял уважение
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Увольнений и уходов тренеров в конце сезона зашкаливает. Но проблема нынешнего времени, что выбора замены топ уровня нет. А владельцы требуют результатов здесь и сейчас.
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Если так - то очень даже хорошо, с новым тренером хуже точно уже не будет. Авось и удастся перезагрузить клуб
+1
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В Милан?
0
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Это лето будет тренерским
0
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0
Грустно, все 19 команд АПЛ любили хозяина рекордов и очень уважали.
+6
-6
0
Ну, хоть что-то
+3
-3
0
Наша песня хороша, начинай с начало.
Ждём новых каруселей на следующие два года.
+3
-3
0
🔥Официально : Это неделя увольнений
+2
-2
0
Прям тенденция-челлендж
+2
-2
0
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